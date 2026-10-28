Crimen y Justicia

Denunciaron a un influencer por robarle las tarjetas a una amiga: lo acusan de gastar millones en sushi y Playstation

El personal trainer Leandro Pérez, con más de un millón de seguidores en Instagram y negocios con grandes marcas, enfrenta una causa en su contra en el Juzgado N°43 por el presunto delito de estafa

Composición de dos fotos de un hombre con barba corta, una con gafas oscuras y camisa blanca, y otra con una taza térmica celeste
El influencer Leandro Pérez, acusado en la Justicia
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Leandro Pérez es un influencer de notable éxito. El personal trainer con domicilio en Villa Domínico es una figura en el rubro del fitness, con negocios y canjes con grandes marcas. Tiene un millón de seguidores en Instagram, y casi medio millón más en TikTok, donde supera el millón de likes.

Curiosamente, su perfil en el Banco Central no revela deuda alguna, ni siquiera los gastos de la tarjeta del mes. Hoy, Leandro Pérez enfrenta una fuerte denuncia en la custodia: una amiga y compañera de trabajo lo acusó, precisamente, de robarle las tarjetas de crédito, el presunto de estafa, para una serie de compras online.

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La lista de gastos en la denuncia incluye pedidos de sushi, bots para redes sociales, juegos en el store de Playstation. El monto reportado por la denunciante, una empresaria de Puerto Madero, es de casi 11 millones de pesos y más de 10 mil dólares.

El caso está en manos del Juzgado Criminal y Correccional N°43, con un investigación delegada en el fiscal Martín Mainardi; la denunciante presentó un abogado, que buscará ser considerado querellante en el expediente. Además, ratificó la denuncia. El presunto desfalco apunta a tarjetas de crédito de dos bancos, así como a extensiones de las tarjetas de su pareja, otro empresario.

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Infobae accedió a documentos presentados en los tribunales porteños. Allí, la denunciante relató: “El 6 de octubre pasado me comuniqué con Visa por una tarjeta de crédito del banco ICBC para desconocer cargos en Playstation y Pedidos Ya”. Desde el banco, siempre según su relato, que las compras “estaban asociadas” a una cuenta de email, con el nombre del acusado.

La denuncia, inicialmente realizada en la División Antifraudes de la PFA, “incluye un período que se remonta a 2023″, declaró la empresaria ante la Justicia. “Nunca imaginé que esta persona había realizado tantas operaciones durante tanto tiempo. Al día de hoy, encuentro movimientos que rondan los 10,8 millones de pesos y 10,8 mil dólares. Estas operaciones incluyen compras de ropa, compras diarias en Starbucks y la tienda Shellbox, espectáculos, ropa, comida y Pedidos Ya”, aseveró. Los consumos en dólares, por otra parte, apuntaban a marcas como Playstation, la plataforma de Apple y bots en redes sociales.

La denunciante también afirmó que, al recibir estos consumos, los desconocía para dar de baja la tarjeta. Sin embargo, “en los nuevos plásticos seguían viniendo consumos”, continuó.

Parte de la denuncia a Pérez que tramita en el Juzgado N°43
Parte de la denuncia a Pérez que tramita en el Juzgado N°43

Qué dice el acusado

La denunciante afirmó que mantuvo un encuentro con Pérez “el jueves 8 de octubre” en su departamento en Puerto Madero, Allí, siempre según la acusación, Pérez negó los hechos. “No amiga, imposible”, habría afirmado el personal trainer. “Le dije que muestre su celular, y vi que tenía mis tarjetas asociadas”, continuó la supuesta víctima. Tiempo después, Pérez “me hizo una transferencia de $395 mil” “en concepto de los gastos que reconocía en la tarjeta ICBC que me vencía en esa fecha”.

Infobae contactó al influencer denunciado. No estaba enterado de la causa en el Juzgado N°43; la noticia lo tomó por sorpresa. En un breve diálogo, reconoció el vínculo con la que denunciante, con la que afirma haber tenido “un problema”. “Tendría que hablar con un abogado”, evaluó. Con la mujer que lo acusó “quedamos en juntarnos para solucionarlo”.

Sobre la devolución del dinero en Puerto Madero, el personal trainer afirmó:

“Me junté con ella y de lo que me reclamó, le devolví la plata, porque la tarjeta tenía gastos comunes, nunca me dijo que eran de su tarjeta. Lo que me estás comentando es una sorpresa porque ella es un amiga”.

De la acusación en general, en cambio, Pérez no realizó comentarios.

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