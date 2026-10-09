Crimen y Justicia

Otra adolescente denunció a un compañero por difundir imágenes de ella desnuda creadas con IA

Fue en un colegio de Ituzaingó. El hecho se conoce tras el escándalo ocurrido esta semana en una escuela de Lomas de Zamora

Fachada azul de un edificio con el texto Colegio Privado Thomas Alva Edison en letras blancas, una puerta de entrada y árboles alrededor
El hecho tuvo como protagonistas a alumnos del Colegio Privado Thomas Alva Edison
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En medio de la conmoción por la denuncia contra alumnos de un colegio de Lomas de Zamora por crear y difundir imágenes sexualizadas de sus compañeras con inteligencia artificial, una adolescente de 15 años denunció un episodio similar en Ituzaingó.

La presentación fue radicada este jueves por la madre de la adolescente, alumna de cuarto año del Colegio Thomas Edison. Según consta en la denuncia, a la que accedió Infobae, el día anterior la chica recibió mensajes desde tres números desconocidos. Quienes le escribieron la invitaban a salir y le decían que habían conseguido su teléfono en un grupo de Telegram.

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En esos intercambios, le enviaron un enlace. La adolescente ingresó y encontró un grupo de Telegram en el que se difundía contenido pornográfico con imágenes de ella .

Al hablar con compañeros de curso sobre lo que había ocurrido, uno de ellos, también de 15 años, le habría confesado que descargó fotos de su perfil de Instagram, las modificó con inteligencia artificial y las publicó en ese grupo.

Tras el episodio, la mamá de la adolescente presentó la denuncia, pidió que cesara el hostigamiento hacia la menor y que intervinieran las autoridades. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Morón, que dispuso la carátula por representaciones sexuales de menores de 18 años con fines de distribución o comercialización.

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El caso ocurre tras la denuncia que involucró a unas 40 alumnas en Lomas de Zamora

La denuncia de Ituzaingó se conoce días después de que familias de alumnas del Colegio Modelo Lomas denunciaran que al menos cuatro estudiantes habrían generado, compartido y vendido imágenes falsas de contenido pornográfico de compañeras mediante IA.

Micaela relató en Infobae a la Tarde cómo las familias conocieron el caso, cuestionó que las autoridades mantuvieran a los alumnos involucrados junto a las víctimas y contó el impacto que tuvo la situación entre las estudiantes

El material se habría confeccionado a partir de fotos reales de cerca de 40 estudiantes y habría circulado en sitios para adultos y entre alumnos de otros establecimientos.

En ese caso, padres y estudiantes realizaron una protesta frente a la institución educativa y reclamaron explicaciones sobre el alcance de la difusión y la respuesta adoptada por las autoridades escolares.

Micaela, madre de una de las estudiantes afectadas, contó en Infobae a la Tarde cómo tomó conocimiento de la situación: “Nos enteramos que el colegio esto lo sabía hace un mes atrás y no nos comunicó a las familias de las víctimas. A las únicas personas que se lo comunicó fue a los padres de los chicos que lo hicieron”.

Y siguió: “Cuando nos presentamos el lunes siguiente a hablar con la dirección, primero no nos quisieron atender porque dijeron que estaban muy ocupados ese día”.

Finalmente, las familias pudieron reunirse con la directora y el vicedirector. Durante ese encuentro, según la madre, la institución planteó que no contaba con herramientas suficientes para intervenir ante una situación que había comenzado y circulado en ámbitos digitales.

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