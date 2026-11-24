Jorge Cerasale murió tras recibir una puñalada en una vivienda del barrio Jorge Newbery de Mar del Plata. (La Capital de Mar del Plata)

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Un hombre de 43 años fue asesinado de una puñalada dentro de su vivienda luego de intervenir para defender a su padre, de 69 años, ante la irrupción de un intruso. El hecho ocurrió en una casa ubicada en Bayley al 2500, en el barrio Jorge Newbery, de la ciudad de Mar del Plata.

La víctima fue identificada como Jorge Cerasale y según la información preliminar conocida por los investigadores, el ataque se produjo durante un forcejeo que comenzó después de que el padre de Cerasale advirtiera la presencia de una persona ajena en el interior de la propiedad.

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El agresor huyó tras herir al hombre y, hasta el momento de la información difundida, no había sido localizado. La investigación quedó a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán, quien dispuso la realización de la autopsia y el análisis de registros de cámaras instaladas en la vivienda.

De acuerdo con los datos a los que accedió el portal del diario La Capital, la secuencia inicial fue reconstruida principalmente a partir de la declaración del padre de la víctima. La hipótesis bajo análisis indica que el ingreso habría ocurrido mientras ambos residentes dormían.

El hombre de 69 años escuchó ruidos procedentes de otra parte de la casa por lo que se levantó para verificar qué ocurría. Al recorrer el parte del inmueble, se encontró con un desconocido que, según su relato, se estaba apoderando de un teléfono celular.

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Esa situación derivó en un enfrentamiento físico entre el dueño de casa y el intruso. El ruido provocado durante ese episodio despertó a Cerasale, quien acudió al sector donde se desarrollaba el forcejeo para asistir a su padre.

La fiscal Constanza Mandagarán investiga el hecho bajo la hipótesis inicial de un presunto robo en la propiedad. (La Capital de Mar del Plata)

Según la reconstrucción preliminar, el atacante le aplicó una herida con un arma blanca en la región lumbar. La lesión resultó fatal.

La fiscal Mandagarán habría validado de manera inicial la posibilidad de que el hecho se hubiera originado en un presunto robo. Sin embargo, esa línea deberá ser corroborada con el conjunto de pruebas que reúnan los investigadores durante las próximas horas.

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La investigación también deberá determinar si el agresor logró llevarse otros objetos antes de escapar.

Personas que viven en las inmediaciones señalaron posteriormente haber escuchado ruidos y gritos provenientes de la vivienda, aunque no pudieron aportar una descripción del hombre que escapó.

Los registros de las cámaras de seguridad serán revisados para determinar si captaron el ingreso del agresor, el momento de la huida o características que permitan establecer su identidad.

El análisis de esas imágenes podría aportar datos sobre la vestimenta, la contextura física y la dirección que tomó el sospechoso al abandonar el lugar. También se procurará determinar si actuó solo o si existió alguna persona que hubiera permanecido en las inmediaciones.

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La intervención inicial estuvo a cargo de la comisaría decimosegunda, que posee jurisdicción en el barrio Jorge Newbery. Tras las primeras actuaciones, se dio aviso a la fiscalía para definir las medidas de investigación y preservar los elementos de interés en la escena.

La orden de autopsia dispuesta por Mandagarán permitirá establecer con precisión las características de la herida sufrida por Jorge Cerasale y aportar información relevante para la causa. Mientras se esperan esos resultados, los investigadores continuarán con el relevamiento de cámaras y la toma de testimonios en el sector.