Un conductor de aplicación de 22 años resultó herido por un disparo en la pierna durante un intento de asalto en La Plata (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un conductor de una aplicación de viajes de 22 años resultó herido tras un intento de asalto que terminó con un disparo en la pierna durante la madrugada de ayer lunes en La Plata. El joven, que trabajaba con una moto, logró escapar de quienes lo interceptaron y buscó resguardo en una estación de servicio de la ciudad.

El hecho ocurrió cerca de la 1.50, mientras realizaba un viaje solicitado a través de la plataforma. Según su relato, un grupo de delincuentes armados lo abordó y uno de ellos le apuntó al pecho. El motociclista intentó alejarse del lugar, pero recibió un impacto de bala en una de sus piernas.

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De acuerdo a lo informado por el portal 0221, herido, el trabajador alcanzó la estación de servicio ubicada en las calles 19 y 72, donde pidió ayuda. Luego, fue trasladado al Hospital San Martín, situado en las calles 1 y 70, para recibir atención médica. Allí, se constató que la bala había quedado alojado en su cuerpo y que la lesión le provocó una fractura en el calcáneo.

La víctima relató las consecuencias inmediatas de la agresión. “Perdí mucha sangre”, afirmó al referirse a lo ocurrido después del disparo. Tras la intervención, quedó con la pierna enyesada.

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El joven planteó una sospecha sobre la mujer que trasladaba cuando se produjo la interceptación. Según explicó, el viaje había comenzado en la zona de 27 y 86 y tenía como destino esa misma estación de servicio. El conductor advirtió que la pasajera finalizó el trayecto en el mismo lugar al que él llegó para refugiarse, lo que lo llevó a considerar la posibilidad de que tuviera algún vínculo con quienes intentaron asaltarlo. Sin embargo, esa hipótesis deberá ser establecida mediante una investigación. Por ahora, no se difundieron datos sobre detenidos ni sobre la identidad de los agresores.

Un mes atrás, la inseguridad volvió a quedar en evidencia en La Plata, luego de que un repartidor de 58 años resultara herido tras ser víctima de un robo a mano armada mientras trabajaba.

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El hecho ocurrió sobre la avenida 66, entre las calles 21 y 22, cuando tres delincuentes interceptaron al trabajador.

De acuerdo con la reconstrucción, los asaltantes se acercaron a pie y sin mediar conversación comenzaron a gritarle. “¡Dame la moto!”, escuchó el repartidor antes de quedar rodeado.

La situación se tornó más grave cuando uno de los delincuentes, tras recibir la orden de su cómplice, sacó un arma y disparó. El proyectil rozó el muslo de la víctima, tras lo cual los agresores se apoderaron del vehículo y escaparon rápidamente.

La investigación policial todavía no arrojó detenidos ni precisó la identidad de los asaltantes del repartidor de 22 años (Noticias XFN)

Una vecina de la cuadra, que notó la situación tras oír la detonación, fue quien asistió al repartidor herido y dio aviso a la Policía. Minutos después, personal del Servicio de Emergencias arribó al lugar y constató que el hombre presentaba una lesión leve producto del impacto del proyectil. Recibió atención primaria en el sitio y luego fue derivado a un centro de salud para controles adicionales.

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La causa fue caratulada como “robo calificado por el uso de arma de fuego”, quedando de inmediato bajo la órbita de la fiscalía en turno de La Plata.

Tras el relevamiento de las cámaras de seguridad privadas de la zona, las autoridades lograron identificar a los posibles autores, quienes serían tres adolescentes: dos de ellos vestían camperas azules con capucha y el tercero un buzo gris, señalado como quien disparó el arma.

Según lo recabado por los efectivos, los delincuentes también intentaron robarle el teléfono celular al repartidor antes de darse a la fuga, pero no lograron apoderarse del aparato.

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