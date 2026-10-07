Sociedad

Denunciaron a alumnos de un colegio por crear imágenes de compañeras desnudas con IA y venderlas en internet

Las fotografías de unas 40 chicas de una escuela privada de Lomas de Zamora fueron manipuladas y difundidas en sitios para adultos con sus nombres y apellidos. Hubo un fuerte reclamo frente a la institución y las familias piden respuestas de las autoridades

Micaela relató en Infobae a la Tarde cómo las familias conocieron el caso, cuestionó que las autoridades mantuvieran a los alumnos involucrados junto a las víctimas y contó el impacto que tuvo la situación entre las estudiantes
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Estudiantes y padres del Colegio Modelo Lomas se movilizaron frente al establecimiento después de que trascendiera que al menos cuatro alumnos de tercer año habrían creado, compartido y vendido imágenes falsas de carácter pornográfico de sus compañeras, generadas con inteligencia artificial. La protesta, que incluyó una sentada en la puerta del colegio ubicado en Lomas de Zamora, fue el punto de quiebre luego de que las familias afirmaran que la institución habría tenido conocimiento de la situación durante semanas sin comunicarles nada.

El material habría sido producido a partir de fotografías reales de aproximadamente 40 alumnas del colegio. Esas imágenes fueron distribuidas en distintas plataformas y páginas de contenido pornográfico. Así lo describió Micaela, madre de una de las alumnas afectadas, en declaraciones a TN: “Lo vendían, lo compartían con otros colegios de la zona, también lo subieron en páginas porno con nombre y apellido de las chicas, hacían catálogos”.

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La operatoria, según el relato de la madre, no fue improvisada. “Lo hacían con una IA que no se usa normalmente, es una que se paga. Había una logística para realizar esto que es hasta perverso, con sus propias compañeras”, sostuvo la mujer. Las familias tampoco sabían con exactitud hasta dónde había llegado la difusión del contenido. “No sabemos hasta dónde llegó, hoy hay tanta perversión en el mundo”, agregó. También dijo que algunas imágenes llegaron a otros colegios de la zona.

Lo que encendió la protesta con más fuerza, sin embargo, no fue solo la gravedad del hecho en sí, sino la forma en que el colegio habría manejado la situación. Las familias aseguran que la institución tomó conocimiento del episodio con al menos un mes de anticipación antes de que ellas fueran informadas, y que enterarse fue posible únicamente gracias a los propios estudiantes. En Infobae en Vivo aclaró: “A las únicas personas que se lo comunicó fue a los padres de los chicos que lo hicieron”.

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Estudiantes y familiares del Colegio Modelo Lomas realizaron una sentada para exigir explicaciones tras conocerse que el material circuló en distintas plataformas y otros establecimientos educativos de la zona

Nosotros nos enteramos por los chicos, pero supuestamente el colegio lo sabe desde hace un mes. En vez de llamarnos a los papás, decidió encubrirlos, ocultar esta información, que es gravísimo lo que pasó”, afirmó Micaela. Sin embargo, contó que la dirección del establecimiento les habría comunicado que, en cambio, tomaron conocimiento del caso recién el jueves.

A ese punto se sumó otro reclamo que los padres no están dispuestos a dejar pasar: la sanción que la institución habría aplicado inicialmente a los alumnos implicados fue, según denunciaron las familias, una nota en el cuaderno de comunicaciones. Para quienes se congregaron frente al colegio, esa respuesta resultó del todo insuficiente frente a la dimensión de lo ocurrido.

(Infobae en Vivo)
La sentada que realizaron las alumnas a modo de protesta (Infobae en Vivo)

La directora le saca totalmente el peso a esto diciendo primero que ellos no tienen las herramientas para manejar esta situación, que a los chicos no los pueden expulsar, que solamente era una nota en el cuaderno esto”, sostuvo Micaela a este medio.

El malestar también alcanzó al trato que, según las denuncias, habrían recibido las propias víctimas dentro del establecimiento mientras la situación permanecía sin resolverse. “El colegio les decía que se callen mientras ellas lloraban por los recreos”, relató Micaela a TN. Y fue más lejos al señalar las consecuencias que esa falta de comunicación podría haber tenido: “Es un peligro. Un colegio no te está comunicando lo que está pasando, ¿cómo puedo así ayudar a mi hija? Si le pasaba algo en el medio, nunca íbamos a saber el por qué”.

Hoy las vi bastante conectadas y juntas, como protegiéndose entre ellas. A mi hija, en su caso, le pasó que uno era su mejor amigo. Imaginate la gravedad”, dijo Micaela en Infobae en Vivo.

Padres protestaron frente a un colegio de Lomas de Zamora tras descubrir que alumnos vendían imágenes falsas de compañeras generadas con IA - Colegio Modelo Lomas
La entrada del colegio en el que alumnos de tercer año habrían generado imágenes pornográficas con IA de sus compañeras

Cuando las familias intentaron forzar un encuentro con las autoridades del colegio para pedir explicaciones, la respuesta inicial tampoco fue la esperada. Según contó Micaela, desde la institución les dijeron que no tenían tiempo para recibirlos. “Pedimos una reunión y nos dijeron que no nos iban a atender porque no tenían tiempo. Pedimos que por la gravedad de la situación seamos atendidos ya”, describió la madre.

La presión sostenida de padres y estudiantes terminó generando movimiento. En simultáneo al reclamo, se realizó una reunión entre representantes de los afectados, autoridades del Colegio Modelo Lomas y funcionarios distritales de Educación. En ese encuentro, las familias esperan obtener respuestas sobre quiénes participaron en la creación y difusión del material, cómo se obtuvieron las fotografías originales de las alumnas y cuál fue el alcance real de la circulación de las imágenes generadas con IA.

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