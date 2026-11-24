Un joven de 29 años murió en Tecka tras recibir un disparo policial durante un operativo en Chubut. (VisualesIA)

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Un joven de 29 años murió baleado en Tecka, localidad del noroeste de Chubut, luego de que un cabo primero de la Policía provincial abriera fuego con su arma reglamentaria durante la madrugada del domingo. El efectivo fue detenido horas después y enfrenta una imputación por homicidio agravado.

La investigación quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal y cuenta con la participación de Gendarmería Nacional, que asumió las pericias en el lugar debido a que un integrante de la fuerza provincial está involucrado en el hecho.

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La reconstrucción inicial expone una secuencia que comenzó con denuncias vecinales por daños a vehículos estacionados, siguió con una persecución de unos 45 minutos y terminó con un enfrentamiento entre efectivos y los ocupantes de un Renault Logan.

Según la versión brindada por el jefe de la Policía del Chubut, comisario general Andrés García, varios vecinos alertaron durante la madrugada sobre un Renault Logan gris que circulaba por Tecka. Los denunciantes indicaron que sus ocupantes aparentaban estar alcoholizados y que el automóvil había impactado contra vehículos estacionados en distintos sectores de la localidad.

El saldo inicial, de acuerdo con García, fue de tres o cuatro personas damnificadas por esos choques. A partir de los avisos, personal policial localizó el vehículo e intentó detenerlo mediante balizas y señales sonoras.

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Sin embargo, y según informó el portal Río Negro, sus ocupantes no habrían acatado la orden de detenerse. La Policía inició entonces una persecución que, según el jefe de la fuerza, duró cerca de 45 minutos y movilizó a efectivos que se encontraban fuera de servicio en el pueblo.

Entre quienes acudieron a colaborar estaba el cabo primero identificado como S., quien se presentó en la comisaría y quedó a disposición del responsable de la dependencia. García lo describió como un agente habilitado para desempeñarse como “escopetero certificado”.

La persecución se desarrolló por calles de Tecka y luego se extendió hacia la Ruta Nacional 40. Según la reconstrucción policial, el Renault Logan salió del área urbana e intentó volver al pueblo, mientras los móviles procuraban interceptarlo.

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En ese tramo, siempre de acuerdo con la versión oficial, el vehículo fue rodeado por un patrullero, pero embistió al móvil y continuó su recorrido. Los uniformados lograron detener finalmente la marcha del automóvil poco después.

“Lejos de ceder en su actitud hostil, descienden del vehículo tres personas, dos de ellas con cuchillos, y comienzan a arremeter contra el personal policial”, relató García durante una entrevista con Radio Chubut.

La jefatura policial sostuvo que los agentes utilizaron distintos recursos de manera progresiva antes de que S. empleara su arma reglamentaria. En ese marco, el cabo primero efectuó disparos con un arma antitumultos, tanto al aire como contra quienes presuntamente se aproximaban a los efectivos.

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De acuerdo con datos preliminares, una persona recibió el impacto de una posta de goma en el pecho. También se habrían utilizado bastones tonfa durante el enfrentamiento.

El jefe de la Policía provincial explicó que los involucrados, según su relato, no respetaban la distancia que los agentes consideraban necesaria ante una amenaza con arma blanca. “Una persona con un arma blanca tiene que estar a más de seis metros”, señaló García en declaraciones radiales.

Vecinos de la localidad denunciaron daños contra automóviles estacionados provocados por el conductor de un Renault Logan. (Facebook)

La fuerza indicó que las advertencias y las acciones disuasivas no lograron detener el avance de los hombres. En ese contexto, la Policía encuadró el uso del arma de fuego como una respuesta de legítima defensa, una calificación que será evaluada en la investigación judicial.

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Según la información oficial, S. efectuó al menos dos disparos con su arma reglamentaria. Uno de los proyectiles hirió en el cuello a un joven de 29 años, quien murió en el lugar.

Luego de los disparos, los otros dos hombres dejaron de agredir a los policías, según la versión de la jefatura. Ambos quedaron detenidos: uno de ellos por portar un arma blanca y el otro por haber atacado presuntamente a los uniformados.

La fiscal de guardia Sofía Torres y la fiscal supervisora María Bottini viajaron a Tecka junto con integrantes de la cúpula policial y del Servicio de Atención a la Víctima del Delito (SAVD). Las autoridades iniciaron entrevistas a testigos y dispusieron asistencia para la familia del joven fallecido.

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En un comunicado, la Fiscalía informó que el cabo primero que disparó permanecía detenido a la espera de la audiencia judicial en Esquel. Conforme a los datos iniciales difundidos el domingo, la imputación prevista apuntaba a un posible homicidio agravado, sin perjuicio de la calificación legal que pueda resolverse durante el avance del expediente.

La intervención de Gendarmería Nacional responde a la Instrucción 3/24 de la Procuración General, que ordena apartar a la Policía del Chubut de las tareas investigativas cuando uno de sus integrantes participa en un hecho grave.

La fuerza federal realizó la inspección ocular, el relevamiento balístico, la búsqueda de rastros y el secuestro del armamento reglamentario que será sometido a pericias. Solís quedó alojado en una dependencia de Gendarmería en Esquel mientras la Justicia analiza los elementos reunidos y define cómo se produjo el disparo mortal.

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