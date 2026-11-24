Un control vial en Berisso detectó a un automovilista con 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un hombre de 54 años fue aprehendido en Berisso luego de que un control vial por presuntas maniobras imprudentes derivara en un resultado positivo de alcoholemia, el secuestro de su vehículo y una agresión a un policía.

El episodio ocurrió este domingo en el área de avenida Montevideo y calle 77, según la información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Berisso.

PUBLICIDAD

La intervención se inició cuando agentes de Seguridad Vial advirtieron que un vehículo circulaba con maniobras consideradas imprudentes sobre la Ruta Provincial N° 15, a la altura de la calle 77. Ante esa conducta, los agentes dispusieron frenar la marcha del automóvil e identificar a su conductor.

El procedimiento contó con la participación de efectivos del Comando de Patrullas de Berisso, quienes realizaron el control de alcoholemia correspondiente. La prueba arrojó un nivel de 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre, según la información oficial. A partir de ese resultado, se resolvió aplicar el secuestro preventivo del vehículo y su traslado al corralón municipal.

PUBLICIDAD

La situación, según informó el portal 0221, escaló cuando el hombre fue notificado sobre el secuestro del automóvil. En ese momento, habría golpeado en el rostro a un sargento que intervenía en el procedimiento. Tras la agresión, el resto del personal intervino para controlar al conductor, que fue reducido y aprehendido en el lugar.

El automovilista fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias judiciales y administrativas. El caso quedó bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 (UFI N° 2), que avaló las actuaciones policiales y dispuso avanzar con las actuaciones de rigor bajo la carátula de “atentado contra la autoridad”. El conductor quedó a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las medidas dispuestas por la Fiscalía.

PUBLICIDAD

El conductor atacó con un golpe en el rostro a un sargento tras la notificación del traslado de su auto al corralón. (0221)

Hace unos meses, la detención de un camionero en la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba, puso en alerta a las autoridades locales luego de que protagonizara una secuencia de alto riesgo en la vía pública.

El incidente ocurrió cuando efectivos de la Policía Caminera interceptaron al conductor que circulaba realizando maniobras peligrosas a bordo de un camión. Al advertir la conducta temeraria del vehículo, los agentes procedieron a detener la marcha para realizar un control de rutina. La situación se tornó tensa cuando el conductor mostró signos evidentes de estar bajo los efectos de una sustancia. El hombre fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 2,70 gramos de alcohol en sangre, un valor que excede ampliamente el límite legal permitido para la conducción de vehículos pesados.

PUBLICIDAD

La reacción del conductor ante la intervención policial fue violenta y desafiante. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Caminera, el hombre agredió a uno de los efectivos y se resistió activamente al procedimiento. Esta conducta obligó a los agentes a emplear técnicas de reducción para lograr la detención, garantizando así la seguridad de los transeúntes y del propio involucrado.

Durante el operativo, los uniformados procedieron al secuestro del camión, en cuyo interior hallaron bebidas alcohólicas, un arma blanca y otros elementos que quedaron a disposición de la investigación. La presencia de estos objetos refuerza los indicios sobre la peligrosidad de la situación y la necesidad de una intervención rápida y eficaz por parte de las fuerzas de seguridad.

PUBLICIDAD

El episodio tuvo lugar en una zona transitada de Bell Ville, donde la circulación de camiones es habitual debido a la actividad productiva regional. La intervención de la Policía Caminera se produjo tras recibir alertas sobre la conducción errática del vehículo, lo que motivó un despliegue preventivo para evitar posibles accidentes o daños a terceros.

El conductor enfrenta cargos por conducción peligrosa, resistencia a la autoridad y agresión a personal policial. La investigación busca establecer el recorrido previo del camión y si hubo situaciones de riesgo adicional para otros usuarios de la vía pública. Las cámaras de seguridad y los testimonios de testigos serán claves para reconstruir el episodio.

PUBLICIDAD