Crimen y Justicia

Juicio por Loan: el hijo de María Victoria Caillava declaró y dijo no recordar llamadas con su madre el día de la desaparición

Jorge Luciano Bertón aseguró que mantenía contacto diario con la ex funcionaria, pero no pudo precisar qué hablaron el 13 de junio de 2024. También reconstruyó sus movimientos durante las primeras horas de búsqueda del niño

Juicio por Loan Peña - Portada
Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Jorge Luciano Bertón (38), hijo de María Victoria Caillava, declaró este jueves ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes en la audiencia número 32 del juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña. Durante su testimonio, aseguró que hablaba diariamente con su madre, pero no pudo precisar el contenido de varias comunicaciones que mantuvieron el día de la desaparición del niño. “No recuerdo” fue una de las frases que más utilizó en su declaración.

Bertón, conocido como “Jorgito” en la localidad de 9 de Julio, contó que se enteró de la desaparición de Loan por su esposa, quien había visto una publicación de una vecina en WhatsApp. Más tarde, dijo, recibió una llamada de Caillava, quien le preguntó si sabía que estaban buscando a un niño en el paraje Algarrobal.

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El testigo explicó que ese día se sumó a la búsqueda después de que Humberto Suárez le pidiera colaboración. “Llegamos al anochecer. Creo haber visto la camioneta de mi mamá y Pérez en lo de Catalina. Nosotros estacionamos sobre el callejón porque ya había muchos vehículos y gente buscando”, relató.

VICTORIA CAILLAVA
“Mi corazón me dice que Loan está vivo”, declaró Victoria Caillava el pasado 7 de octubre

Bertón aseguró que no vio a su madre ni a los demás imputados durante los rastrillajes, que se extendieron hasta cerca de las 22. También explicó que recorrieron distintos sectores de la zona y que, posteriormente, trasladó a un grupo de personas hacia la ruta 123 antes de regresar a su domicilio en 9 de Julio.

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Al día siguiente, según su declaración, viajó por la mañana a Lavalle. Por la tarde regresó al paraje Algarrobal para continuar con la búsqueda.

Juicio Caso Loan - 2 de julio
El juicio por la desaparición de Loan Peña cursó hoy su audiencia número 32

Las llamadas que no pudo recordar

Uno de los momentos centrales de su declaración llegó cuando Mónica Chirivín, abogada de Laudelina Peña, le preguntó por una comunicación telefónica con su madre registrada el 13 de junio de 2024 a las 22.26, que duró aproximadamente tres minutos y medio.

Bertón aseguró que no recordaba esa conversación. Según los registros telefónicos mencionados durante la audiencia, ese día hubo tres contactos entre ambos, mientras que el sábado 15 de junio también se registraron otras comunicaciones sobre las que el testigo no pudo dar precisiones.

Además, negó haber conducido la Ford Ranger y el Ford Ka de Caillava y Carlos Pérez, vehículos que fueron sometidos a peritajes durante la investigación y en los que se registraron marcaciones de perros rastreadores.

Su testimonio se produjo un día después de que Caillava declarara por primera vez durante el juicio. La ex funcionaria negó haber trasladado a Loan en sus vehículos, rechazó la hipótesis de un atropellamiento y cuestionó distintos procedimientos realizados durante la investigación.

Caso Loan: camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez
La camioneta del matrimonio también fue objeto de distintas pericias incorporadas al juicio

Qué declaró “Guacha”, el vecino del paraje Algarrobal

Otro de los testigos fue Mario Justo González, conocido como “Guacha”, vecino del paraje Algarrobal, quien relató que la tarde de la desaparición estaba tomando mate en su casa cuando llegó en motocicleta Antonio Benítez, uno de los acusados.

Según declaró, Benítez le preguntó si había visto pasar al hijo de José Peña porque estaba desaparecido.

“Yo en ese momento le dije que llame a la Policía, porque es lo que hacemos en el campo cuando se pierde una vaca”, recordó. Benítez le respondió que, si no lo encontraba, avisaría a la comisaría.

Una hora y media después, González volvió a comunicarse con él para preguntarle si habían encontrado al niño. Como la respuesta fue negativa, quiso saber si ya había dado aviso a la Policía, aunque no pudo precisar qué le contestó.

Antonio Benítez juicio Caso Loan
Antonio Benítez, otro de los imputados

El vecino también contó que recorrió a caballo su campo, pero no llegó hasta el naranjal porque debía llevar a su hija enferma a una curandera.

Otro dato de su testimonio fue que alrededor de las 16.30 Caillava llegó a su domicilio junto a Carlos Pérez y le preguntó si podía colaborar con la búsqueda. “Ella andaba con el marido en la camioneta”, recordó.

González sostuvo que, al regresar, observó que había numerosas personas buscando al niño y decidió no sumarse a los rastrillajes.

El fiscal Carlos Schaefer, antes de ingresar a la sala de audiencias por el juicio de Loan Danilo Peña
Los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel

Los planteos que demoraron la audiencia

La jornada comenzó con varias horas de demora debido a distintos planteos de la Fiscalía y las defensas. Según informó Noticiero 9, uno de los principales puntos de discusión fue la publicidad del juicio y la manera de identificar a los menores involucrados en el expediente.

El fiscal Carlos Schaefer sostuvo que determinadas restricciones podían afectar la exposición de su teoría del caso, mientras que las defensas insistieron en la necesidad de preservar la identidad de los chicos.

Finalmente, el tribunal resolvió mantener las pautas vigentes: podrán utilizarse las iniciales de los menores, pero deberán evitarse referencias a sus vínculos familiares que permitan identificarlos. La transmisión pública del debate continuará.

Loan Danilo Peña
La última foto de Loan Peña

La audiencia también incluyó el testimonio de Ciro Melián Abril, de la Policía Federal Argentina, quien participó del análisis de los teléfonos celulares de Carlos Guido Pérez, María Noguera y la hija de Antonio Benítez.

El efectivo señaló que, al examinar el dispositivo de Pérez, detectaron que había ingresado a sitios de contenido pornográfico el día de la desaparición de Loan. Además, mencionó un intercambio de mensajes que Pérez mantuvo con el entonces comisario Walter Maciel el 19 de junio de 2024. En esas comunicaciones, Pérez solicitó custodia policial porque temía que alguien colocara pruebas falsas en sus vehículos o en una propiedad rural que tenía cerca de 9 de Julio.

Por otra parte, el tribunal comunicó una modificación en el cronograma: la próxima semana se realizarán tres audiencias y después del 15 de octubre el debate pasará a desarrollarse dos veces por semana.

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