Juicio por Loan: la imputada María Victoria Caillava declarará por primera vez ante el tribunal

Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El juicio por la sustracción de Loan Danilo Peña se reanudará este miércoles en Corrientes después de dos semanas sin audiencias y tendrá como protagonista a María Victoria Caillava, una de las siete acusadas por la desaparición del niño, quien declarará por primera vez ante el Tribunal Oral Federal (TOF).

La ex funcionaria municipal será así la cuarta imputada que decida hablar durante el debate, después del ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Benítez.

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Según pudo saber Infobae, durante la jornada también prestarán testimonio tres integrantes de la Policía Federal Argentina (PFA): José María Rodríguez, Leandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Culshaw.

La declaración de Caillava aparece como el punto central de la audiencia. La mujer estuvo presente en el almuerzo realizado el 13 de junio de 2024 en la casa de Catalina Peña, en el paraje Algarrobal, donde Loan fue visto por última vez antes de desaparecer.

María Victoria Caillava

De acuerdo con la requisitoria de elevación a juicio, Caillava y su marido, Carlos Pérez, llegaron alrededor de las 12 a bordo de su Ford Ranger blanca. El documento señala que la presencia de Loan y de su padre, José Peña, no estaba prevista, ya que ambos decidieron asistir ese mismo día.

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Para la acusación, la camioneta del matrimonio ocupa un lugar central en la reconstrucción de lo ocurrido. La Fiscalía sostiene como hipótesis que, después de la sustracción, Loan habría sido alejado del lugar en la Ford Ranger de Pérez y Caillava, vehículo en el que posteriormente se detectaron rastros odoríficos atribuidos al niño.

La camioneta también fue objeto de distintas pericias incorporadas al juicio. Entre ellas aparece la muestra identificada como M10, obtenida mediante un hisopado del guardabarro delantero derecho. El análisis permitió obtener una mezcla de ADN nuclear masculino apta para cotejo, aunque no se pudo determinar su origen ni establecer que perteneciera a Loan.

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La camioneta Ford Ranger que fue peritada

Los puntos sobre los que podría dar explicaciones

Otro de los elementos que aparecen en la requisitoria de elevación a juicio son las comunicaciones de Caillava anteriores a la desaparición de Loan. A partir de la extracción de su teléfono, los investigadores verificaron registros de una conversación con Laudelina Peña previa a la invitación al almuerzo del 13 de junio, aunque el contenido de esos intercambios no quedó almacenado en los dispositivos peritados.

Durante el debate también se incorporaron testimonios sobre los movimientos de Caillava durante las horas posteriores a la desaparición, entre ellos su visita al Hospital Juan Romero de 9 de Julio cerca de las 23 de aquel día.

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El 22 de septiembre declaró Alicia Esther Axson, la enfermera que la atendió esa noche y que reconoció ante el tribunal que mantenía una amistad con la imputada y que había sido testigo de su casamiento con Carlos Pérez. Axson sostuvo que Caillava llegó con tos y catarro y pidió medicación porque al día siguiente debía viajar a Corrientes para una consulta médica.

La enfermera también contó que, mientras la atendía, Caillava comenzó a hablar espontáneamente sobre la desaparición de Loan. Según su testimonio, hizo referencias a la búsqueda que se desarrollaba en el campo, a una llamada de la abuela del niño y mencionó a Daniel “Fierrito” Ramírez y a su marido, Carlos Pérez.

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Los fiscales: Carlos Schaefer y Tamara Pourcel

Ese mismo día declaró Deisy Leonela Ávalos, una vecina que se encontraba en la guardia con su hija. Su relato introdujo una diferencia: aseguró que durante los 15 o 20 minutos que permaneció allí no escuchó toser a Caillava. También dijo que, cuando llegó al hospital, vio a Pérez esperando dentro de la camioneta mientras su esposa permanecía en el centro de salud.

La declaración de este miércoles permitirá ahora escuchar la versión de la propia Caillava sobre distintos episodios que fueron reconstruidos durante el debate y sobre la acusación que enfrenta.

La Fiscalía sostiene que Caillava, Pérez, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel Ramírez y Walter Maciel participaron, con distintos roles, de la sustracción de Loan de la guarda de sus padres y su posterior ocultamiento.

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Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024.