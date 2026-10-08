Crimen y Justicia

Juicio por Loan: tras la declaración de María Victoria Caillava, hoy llega el turno de su hijo

Jorge Luciano Bertón declarará ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La investigación analizó su teléfono y un posible encuentro con su madre y Carlos Pérez después de la desaparición del niño. También fueron citados Mario Justo “Guacha” González y una integrante de la PFA

Juicio por Loan Peña - Portada
Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña continuará este jueves con una nueva audiencia ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Entre los testigos citados para la audiencia número 32 se encuentra Jorge Luciano Bertón, hijo de María Victoria Caillava, quien comparecerá un día después de que su madre declarara por primera vez durante el debate.

Bertón fue objeto de distintas medidas durante la investigación. Entre ellas, el Comando Unificado Corrientes (CUC) analizó su teléfono y también información surgida de un celular atribuido a Carlos Pérez, pareja de su mamá. A partir de esos datos, un informe planteó que “pudo haber existido una reunión entre Jorge Luciano Bertón y los imputados detenidos Carlos Pérez y María Victoria Caillava, luego de la desaparición del menor”.

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Sin embargo, la propia requisitoria de elevación a juicio aclara que los elementos reunidos no permitieron confirmar que ese encuentro efectivamente hubiera ocurrido ni determinar cuándo habría sido. Por eso, entre las medidas pendientes figuraba un pedido de información a Google para intentar reconstruir la geolocalización y los movimientos de los dispositivos vinculados a los involucrados.

Un hombre y una mujer, ambos con chalecos de protección negros, el del hombre con la sigla SPF, posan para la cámara en primer plano
Carlos Pérez y Victoria Caillava, dos de los siete imputados principales en el juicio por Loan

La investigación sobre el entorno familiar de Caillava y Pérez comenzó mucho antes. Entre las actuaciones incorporadas al expediente aparecen informes sobre Bertón, fotografías de su domicilio y, el 29 de junio de 2024, el secuestro de una camioneta Toyota Hilux y de los elementos que se encontraban en su interior.

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Su declaración llegará después de una extensa exposición de Caillava ante el tribunal. La imputada negó haber trasladado a Loan en sus vehículos, rechazó la hipótesis de un supuesto atropellamiento y cuestionó distintos procedimientos realizados durante la investigación.

En sus casi cinco horas frente al TOF de Corrientes la mujer aseguró, entre varias cosas, que “Loan está vivo”, apuntó contra el ex comisario Walter Maciel y sugirió que su detención está relacionada con el narcotráfico.

Juicio Loan Peña - Corrientes
El juicio se lleva a cabo en Tribunal Oral Federal de la ciudad de Corrientes

Un vecino del paraje y una integrante de la PFA

Otro de los testigos convocados para este jueves es Mario Justo González, conocido como “Guacha”, vecino del paraje Algarrobal. La requisitoria ubica su vivienda en el denominado “Campo N°5”, dentro del relevamiento realizado en los alrededores de la casa de Catalina Peña y del naranjal. Allí vivía junto a su esposa, su hijo, su nuera y su nieta.

González y su familia estuvieron entre los vecinos consultados después de la desaparición y que colaboraron con la búsqueda. Sus testimonios forman parte de uno de los puntos que la Fiscalía consideró al reconstruir el escenario: la zona donde Loan fue visto por última vez no estaba deshabitada, sino que había varias viviendas en los alrededores cuyos ocupantes fueron entrevistados y ninguno aportó haber visto al niño después de su desaparición.

La nómina prevista para la audiencia se completa con Silvana Beatriz Romero, integrante de la Policía Federal Argentina.

Loan tenía cinco años cuando desapareció el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina Peña, en el paraje Algarrobal de 9 de Julio. Su paradero continúa siendo desconocido.

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