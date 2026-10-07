Crimen y Justicia

Tragedia en un club de General Villegas: una nena de 8 años practicaba patín, le cayó un arco en la cabeza y murió

La nena se enganchó en la red y la estructura cayó sobre ella. La institución decretó duelo y suspendió todas las actividades

nena murio en el club eclipse de general villegas
Todo ocurrió en el club Eclipse de General Villegas
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Una gran conmoción se vive por estas horas en la comunidad del club Eclipse, de la localidad bonaerense de General Villegas, donde una nena de 8 años murió después de que un arco le cayera en la cabeza mientras practicaba patín.

El hecho ocurrió ayer en el gimnasio de la institución, donde la nena sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Según informó el Diario Actualidad, la menor se habría enganchado en la red de un arco mientras practicaba, lo que provocó la caída de la estructura y el golpe que terminó costándole la vida. Fue trasladada de urgencia a un hospital municipal, pero los médicos no lograron reanimarla.

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Tras el accidente, el Club Eclipse decretó un duelo institucional y suspendió todas las actividades deportivas, sociales y administrativas “hasta nuevo aviso”, en señal de respeto por la muerte de la nena de 8 años.

La institución pidió además a la comunidad “máximo respeto, prudencia y empatía hacia la privacidad de la familia en este momento tan delicado y de tanto dolor”.

“Con profundo dolor, conmoción y un inmenso pesar, el Club Eclipse Villegas lamenta comunicar el trágico fallecimiento de una de nuestras deportistas, alumna de la disciplina de patín, a raíz de un fatal accidente ocurrido en nuestras instalaciones”.

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“No existen palabras que puedan describir o aliviar el dolor frente a una pérdida tan incomprensible. En este momento de profunda tristeza, que enluta a todo el club y a la ciudad entera, queremos expresar nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, amigos y profesores”, señalaron en el comunicado.

Agregaron que “a raíz de este doloroso suceso, el Club Eclipse Villegas decreta duelo institucional. En señal de respeto y recogimiento, todas las actividades deportivas, sociales y administrativas de nuestras instalaciones quedarán suspendidas hasta nuevo aviso”.

“Asimismo, informamos que la institución se encuentra a entera y absoluta disposición de las autoridades competentes, colaborando de manera activa en todo lo necesario para el esclarecimiento de los hechos. Rogamos a la comunidad en general el máximo respeto, prudencia y empatía hacia la privacidad de la familia en este momento tan delicado y de tanto dolor”, finalizaron.

A partir del hecho, se abrió una investigación penal para determinar las responsabilidades del accidente. El club informó que se puso “a entera y absoluta disposición de las autoridades competentes” y que colabora de forma activa para esclarecer lo sucedido.

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