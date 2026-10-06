Crimen y Justicia

Robaron a dos jubilados en La Plata y hasta se transfirieron la jubilación: “Despertate y dame los dólares”

Los delincuentes rompieron una ventana para ingresar a la vivienda en La Plata. Escaparon con $300.000, joyas y un celular

La vivienda asaltada está ubicada en 508 entre 16 y 17, en Gonnet, cerca del Hospital San Roque (Google Maps)
La vivienda asaltada está ubicada en 508 entre 16 y 17, en Gonnet, cerca del Hospital San Roque (Google Maps)
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Tres hombres armados irrumpieron en la casa de una pareja de jubilados mayores de 80 años, en Gonnet, partido de La Plata, donde los mantuvieron amenazados durante cerca de una hora. Los delincuentes robaron efectivo, joyas, un celular y dinero de una cuenta bancaria, antes de escapar.

El asalto ocurrió durante las 4 de la madrugada de ayer, en una vivienda de la calle 508, entre 16 y 17 que se encuentra a pocas cuadras del Hospital San Roque. Las víctimas estaban durmiendo cuando fueron sorprendidas por los intrusos, quienes vestían ropa oscura y llevaban los rostros cubiertos.

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Uno de los asaltantes despertó a la mujer y le exigió dinero. “Despertate y dame la plata y danos los dólares”, dijeron según el relato de la jubilada. La pareja aseguró que no tenía divisas, pero los ladrones continuaron con la búsqueda dentro de la casa.

Según informó el medio 0221, los atacantes habían ingresado tras violentar una ventana de la parte trasera del inmueble. La abertura tenía rejas y un cerramiento de aluminio, pero fueron forzados para permitir el acceso al domicilio.

Durante el robo, un delincuente permaneció en la cocina con un arma, vigilando a los jubilados. Mientras tanto, los otros dos recorrieron los ambientes en busca de dinero y objetos de valor. Las víctimas no sufrieron heridas físicas, aunque permanecieron bajo amenaza durante todo el episodio.

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Los hombres se apoderaron de alrededor de $300.000 en efectivo, dos alianzas de oro, un par de aros, un teléfono celular y una caja de madera con herramientas. También lograron acceder a la cuenta bancaria de uno de los integrantes de la pareja.

Desde el celular sustraído, los delincuentes realizaron transferencias y retiraron otra suma de dinero que correspondía a los haberes jubilatorios de las víctimas.

El grupo permaneció cerca de una hora en el lugar. Antes de retirarse, utilizó las llaves de la vivienda para salir por la puerta trasera y dejó una advertencia para evitar que las víctimas pidieran ayuda de inmediato. “No llamen a la Policía” y “no griten” fueron las amenazas que escucharon los jubilados.

La causa fue caratulada como robo agravado
La causa fue caratulada como robo agravado

Después de que los delincuentes abandonaron la casa, la pareja pudo comunicarse con las autoridades y formalizar la denuncia en la Comisaría Decimotercera de La Plata. Allí quedaron asentadas las características del asalto, los faltantes y las maniobras realizadas desde el teléfono celular de una de las víctimas.

La causa quedó bajo la órbita de la Justicia y fue caratulada como robo agravado por su comisión en poblado y en banda, una figura que contempla la participación de más de una persona en el hecho. La pesquisa busca identificar a los tres hombres que ingresaron a la propiedad.

Hasta el momento, no hay detenidos ni sospechosos identificados. Los investigadores también buscan establecer cómo se organizó el ingreso al domicilio y si los autores contaron con información previa sobre los movimientos de la pareja o sobre la existencia de dinero en el domicilio.

El caso volvió a poner el foco en los robos cometidos contra adultos mayores y en la modalidad de ingreso a viviendas durante la madrugada. En esta oportunidad, los delincuentes actuaron con los rostros cubiertos, permanecieron dentro de la propiedad durante un tiempo prolongado y se llevaron pertenencias de valor, dinero en efectivo y fondos que lograron obtener mediante el teléfono de una de las víctimas.

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