Tres imputados frente al Tribunal y acusaciones cruzadas: que dejó la semana más explosiva del juicio por Loan Peña

El juicio por la desaparición de Loan Peña se lleva adelante en un Tribunal de Corrientes

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El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña tuvo -quizá- su semana más movida. Laudelina Peña, tía del nene, Antonio Benítez, su marido, y el ex comisario Walter Maciel, todos imputados en el expediente, declararon ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes que los juzga. Lo hicieron en días distintos y, en líneas generales, cada uno dijo ser inocente aunque, sorpresivamente, se acusaron entre sí por la desaparición del menor.

La encargada de abrir la serie de declaraciones fue Peña, quien se quebró en medio del juicio, pidió perdón por mentir y acusó a otros imputados. Entre lágrimas, aseguró que no tuvo participación en la hipótesis de un supuesto accidente ni en el hallazgo de uno de los botines del menor.

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Además, señaló a otros tres imputados como las personas que, según su versión,podrían saber qué ocurrió con el menor, y relató actitudes del comisario Maciel que le resultaron llamativas durante las primeras horas de la búsqueda.

“Pido perdón, pido disculpas por las mentiras. En realidad no fue intención mía, fue del doctor Codazzi”, expresó al comenzar su declaración en referencia a José Fernández Codazzi, su anterior abogado, que está bajo arresto por otra causa judicial. La mujer sostuvo que el letrado la llevó junto a una de sus hijas hasta la Fiscalía de Corrientes para que diera aquella declaración falsa.

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Según declaró, Codazzi volvió a su casa la noche del 28 de junio de 2024 y le explicó cómo debía formular su testimonio antes de llevarla a la capital correntina. Afirmó que el letrado le indicó que sostuviera una versión vinculada con un supuesto accidente.

“Él inventó lo del accidente, me pidió que diga cómo yo vi cuando salió la camioneta y cómo frenó”, dijo. Y completó: “Todo lo que me mandó a decir fue dispuesto por él. Hasta el día de hoy no entiendo por qué ni para qué”.

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Asimismo, la imputada negó haber tenido relación con la hipótesis que ubicaba a Loan como víctima de un accidente. “Del tema del accidente no tuve nada que ver y del tema del botín tampoco”, dijo. Por ese motivo, explicó, pidió ampliar su declaración ante los jueces.

Laudelina reconstruyó las primeras horas posteriores a la desaparición de su sobrino, ocurrida el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal. Contó que, cuando regresó a la casa de su madre, se encontró con el comisario Maciel y con Victoria Caillava, ambos también acusados en el expediente.

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“Me pareció rara la forma del comisario, porque estábamos buscando a Loan”, sostuvo. Luego, siempre de acuerdo con su declaración, Maciel le preguntó a José Peña qué había ocurrido y recibió como respuesta: “Por ahí nomás está, ya va a aparecer”.

Laudelina Peña, tía de Loan, está imputada por el delito de sustracción y ocultamiento del niño

Dijo que Maciel la trasladó a la comisaría para declarar, aunque finalmente no le tomaron testimonio. Allí, aseguró, estaban Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, otros dos acusados.

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En ese contexto, señaló que cerca de la 1.40 escuchó por radio una comunicación que indicaba que el niño había sido hallado y que estaba bien. “Decía que lo encontraron a Loan, que estaba asustado y que estaba en una tapera”, declaró.

La imputada aseguró que no sabe quién se llevó al niño y señaló a Millapi, Ramírez y a su esposo, Antonio Benítez, como las únicas personas que, según su versión, podían haber visto u oído algo relevante. “Ellos deberían saber o escuchar algo”, afirmó, al sostener que ella se encontraba en la casa de su madre y no tenía visión sobre el lugar donde estaban los chicos.

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Declaró Antonio Benítez

El miércoles, un día después, fue el turno de Antonio Benítez, ex esposo de Laudelina y el último adulto en ver a Loan antes de la desaparición. El acusado reconstruyó las horas posteriores a la ausencia del niño, denunció agresiones y presiones durante su detención y se refirió a la declaración de su ex mujer.

“Soy inocente, señor juez”, fueron las primeras palabras de Benítez. Su testimonio había sido solicitado por su defensa al inicio de la audiencia. Los jueces aceptaron incorporarlo después de la ronda de testigos prevista para la jornada. Por pedido especial, el resto de los imputados que estaba en la sala debió retirarse, mientras que quienes seguían el debate de forma remota se desconectaron.

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Benítez apuntó contra Carlos Pérez y Caillava. “Ellos tienen que saber la verdad”, afirmó. También se refirió a Laudelina Peña, de quien dijo estar separado. Reconoció que mantuvo otra relación mientras convivía con ella y señaló que hoy solo se comunican por temas vinculados con sus hijos.

El imputado contó que, meses después de la desaparición de Loan, se enteró de que Laudelina había declarado en la ciudad de Corrientes que el niño había sufrido un accidente. “Sigo estando enojado con ella porque no sabía bien la verdad, qué fue lo que pasó, qué vio ella, por qué tuvo que esperar tanto tiempo y decir que fue un accidente”, declaró.

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Benítez afirmó que quiso hablar con ella para conocer qué había ocurrido y saber si esa versión era cierta. Según relató, primero una de sus hijas le transmitió que su ex esposa no quería conversar con él por recomendación de su abogada. Más adelante, cuando pudieron hablar, ella le habría dicho que no podía contarle detalles porque estaba amenazada y porque también lo estaba su letrada, Mónica Chirivin.

Aseguró que Laudelina le dijo que la versión del accidente había sido parte de una estrategia de Codazzi, quien fue abogado de ambos al comienzo de la causa.

Benítez recordó también el testimonio de José Peña, quien, según sostuvo, declaró ante el tribunal que Laudelina había hablado de un accidente al segundo día de la desaparición. “Me pregunto por qué esperó tanto para decirlo. A mí me duele porque hace dos años perdí parte de mi vida, a mis hijos”, expresó.

Consultado por su defensor, Enzo Di Tella, sobre si cree que Laudelina conoce qué ocurrió con el menor, el detenido respondió: “Creo que sabe la verdad”. Precisó que se refería a la declaración que ella prestó en Corrientes sobre el supuesto accidente. “He visto cuando estuvo declarando y, mirándola bien a los ojos, estaba diciendo la verdad”, aseguró.

Benítez está imputado por el delito de sustracción de un menor

“Sé cuándo está mintiendo y cuándo no”, agregó. Sin embargo, dijo desconocer por qué Laudelina sostuvo versiones diferentes. “No sé por qué lo hace, si estuvo amenazada o no. Porque ella primero me lo había comentado eso, pero después me dijo que no. Es como que un rato te dice blanco y después te dice que es negro”.

Tras ello, sobre el final les habló a los padres de Loan: “María y José, como padre estoy muy dolido. No sé qué le pasó a Loan. Quiero que aparezca y que los responsables que digan qué fue lo que pasó o qué le hicieron. Yo no les tengo bronca a ustedes, jamás”, dijo con la voz quebrada.

“Fue un atropellamiento”, dijo Maciel

El ex comisario Walter Maciel declaró el jueves ante el Tribunal Oral Federal durante más de dos horas, en las que no sólo se desligó de la acusación que recae sobre él, sino que además dijo que el chico fue atropellado aquel 13 de junio de 2024 y que los únicos responsables son Pérez, Caillava y Laudelina Peña.

Al finalizar su intervención, también le pidió perdón María Noguera, la madre de Loan, por no haber encontrado al menor.

Maciel se refirió a cada una de las acusaciones en su contra y dijo que no tiene relación alguna con la desaparición del menor.

“Yo no sabía que iba a haber un atropellamiento y que a Loan lo iban a ocultar hasta hoy”, dijo Maciel. “Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son Pérez, Caillava y Laudelina Peña”, siguió. Además, dio a entender que Loan murió.

“¿En qué cabeza cabe que yo voy a saber que va a ocurrir un atropellamiento y posterior levantamiento y ocultamiento de un cuerpo? Y digo cuerpo porque con las pruebas existentes en este momento, con el perdón de la familia, las pruebas son contundentes. Fui yo el que promovió la prueba odorífica”, agregó.

El comisario Maciel rompió su estrategia de defensa y apuntó contra varios de los detenidos

“De lo que se me acusó, no lo hice”, fue lo primero que dijo el ex comisario de 9 de Julio. Poco antes de las 10 de la mañana, el ex oficial, dio un relato detallado de lo que hizo el día del hecho. Contó que el oficial Torres le comunicó de la desaparición de Loan y cómo se dirigió a la casa de la abuela Catalina.

“Le digo que me busque porque yo era una persona que me gustaba estar presente en todo, observar y ver y estar presente y tratar de solucionar los inconvenientes. Cosa que hoy no lo pude cumplir y le quiero pedir disculpas a la madre, porque yo me comprometí con la madre que le iba a traer a su hijo. Y no lo cumplí hasta el día de hoy. Y no quiere decir que yo no siga investigando. Por más que esté preso, sigo investigando y gracias al trabajo del abogado defensor y propio, porque por más que esté preso, por más de veinticinco años fui policía y fui investigador de grandes investigaciones hechas en la provincia de Corrientes”, continuó.

Luego comentó acerca de las primeras tareas de búsqueda y destacó que intervinieron cerca de 150 efectivos y “casi la mitad” del pueblo. Describió su papel activo y “comprometido” en la investigación, además de aclarar que nunca ordenó actos ilícitos ni adulteraciones en el libro de guardia pese a las acusaciones en su contra por parte de otros testigos.

Después de relatar lo ocurrido el día de la desaparición del menor, apuntó directamente contra tres de los acusados: Pérez, Caillava y Laudelina. En ese sentido, Maciel le habló directamente a Peña y explicó por qué creía que era responsable. “Desde el día 13 de junio, cuando la conozco, ya automáticamente ya sospeché de esa persona y lo declaré y en reiteradas oportunidades pedí la detención de esta persona. Y si me hubiesen escuchado, todo esto que está pasando ahora no hubiese pasado. No le hubiésemos dado tanta oportunidad de tantas mentiras que por culpa de haber mentido tantas veces, la única vez que dijo la verdad, nadie le creyó. No quiero suponer que fue influenciada para cambiar la verdad real de lo que pasó con Loan”, dijo.

“Señora Laudelina, si usted se siente amedrentada, amenazada o intimidada, por lo que fuera, por quien fuera, usted en este momento puede manifestarlo. Lo puede manifestar. Acá quien le habla, un preso igual que usted, quiere la verdad y sobre todo por los padres que están atrás y la familia. La sociedad necesita una respuesta”, la cuestionó. Aseguró que Laudelina fue quien implantó el botín de Loan en el Lodazal, con la complicidad de Pérez y Caillava.

“Dicen que yo soy una persona necesariamente importante para que este hecho fatídico suceda. Ahora, pienso totalmente lo contrario. No porque yo lo diga porque estoy preso, porque me quiera defender, porque es muy contradictorio, porque para algunas cosas sí, para otras cosas no. Se me cuestiona que yo no preservé el lugar del hallazgo del botín, por ejemplo. Pero nunca se me cuestionó cuando le secuestré los vehículos a Pérez y a Caillava. Y gracias a Dios que lo hice, porque si no, hoy no tendríamos nada en esta causa.

El comisario Walter Maciel le habló a la mamá de Loan en medio del juicio

“Si la teoría del hecho más probado hasta este momento que estamos acá es de un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento, si lo dice la parte instructora, en lo que respecta a mí, ¿qué participación puedo obtener yo, señor presidente? ¿cómo yo voy a ser partícipe de algo que no sé que va a suceder? ¿En qué cabeza cabe que yo voy a saber que va a ocurrir un atropellamiento y posterior levantamiento y ocultamiento de un cuerpo? Y digo cuerpo porque con las pruebas existentes en este momento, con el perdón de la familia, las pruebas son contundentes. Fui yo el que promovió la prueba odorífica”, agregó.

“(Daniel) Ramírez, (Antonio) Benítez y (Mónica) Millapi no tienen nada que ver”, sostuvo Maciel e insistió: “hubo un atropellamiento, levantamiento y ocultamiento de Loan”, aseguró.

El pedido de perdón a la familia

Luego de la declaración, Maciel aprovechó la última pregunta de su abogado defensor, se dio vuelta como pudo y le habló a la madre de Loan. “Yo hasta hoy no le pude cumplir lo que le prometí el 13 de junio en la huerta de la casa de su suegra, en mi hombro y abrazándola”, expresó.

“Yo creo que fui claro al principio. No le puedo mirar a la señora, tampoco puedo darme vuelta, pero sí, a la madre, a la madre le pido disculpas. Perdón por no haberle cumplido lo que le prometí, que le iba a traer a su hijo”, dijo Maciel.

“¿Yo le prometí eso a usted, señora? ¿Yo a usted le prometí que le iba a traer a su hijo? ¿Fue así o no fue así? Y no le he cumplido hasta el día de hoy. ¿Pero sabe qué, señora? Que le quede claro que yo no tengo nada que ver con los imputados y los responsables de su hijo. Usted misma lo dijo, que Laudelina y Pérez digan la verdad. Lo dijo acá y lo sostengo y lo apoyo", aseguró el ex comisario.