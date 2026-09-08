Crimen y Justicia

“No fue intención mía”: Laudelina Peña se quebró en el juicio por Loan, pidió perdón por mentir y señaló a otros imputados

La tía del niño atribuyó a su ex abogado, José Fernández Codazzi, la versión del supuesto accidente y sostuvo que Millapi, Ramírez y Benítez podrían conocer qué ocurrió con el menor

Laudelina Peña, tía de Loan. Juicio por Loan
Laudelina Peña, tía de Loan, está imputada por el delito de sustracción y ocultamiento del niño
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Laudelina Peña, tía de Loan Danilo Peña y una de las acusadas por la desaparición del niño, declaró este martes ante el Tribunal y pidió perdón por haber dado una versión falsa durante la investigación. Entre lágrimas, aseguró que no tuvo participación en la hipótesis de un supuesto accidente ni en el hallazgo de uno de los botines del menor.

Además, señaló a otros tres imputados como las personas que, según su versión, podrían saber qué ocurrió con el menor, y relató actitudes del comisario Walter Maciel que le resultaron llamativas durante las primeras horas de la búsqueda.

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“Pido perdón, pido disculpas por las mentiras. En realidad no fue intención mía, fue del doctor Codazzi”, expresó al comenzar su declaración en referencia a José Fernández Codazzi, su anterior abogado, que está bajo arresto por otra causa judicial. La mujer sostuvo que el letrado la llevó junto a una de sus hijas hasta la Fiscalía de Corrientes para que diera aquella declaración falsa.

José Codazzi, ex abogado de Laudelina Peña, detenida en la causa por la sustracción de Loan Danilo Peña (5) en el paraje correntino Algarrobal, ocurrida el 13 de junio pasado. (A24)
José Fernández Codazzi, ex abogado de Laudelina Peña

Según declaró, Codazzi volvió a su casa la noche del 28 de junio de 2024 y le explicó cómo debía formular su testimonio antes de llevarla a la capital correntina. Afirmó que el letrado le indicó que sostuviera una versión vinculada con un supuesto accidente.

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“Él inventó lo del accidente, me pidió que diga cómo yo vi cuando salió la camioneta y cómo frenó”, dijo. También relató que llegó a la Fiscalía de madrugada, acompañada por una persona que identificó como custodia, ingresó por la parte trasera de la sede y fue llevada ante una mujer que le pidió que explicara “lo que estás por hacer”.

“Todo lo que me mandó a decir fue dispuesto por él. Hasta el día de hoy no entiendo por qué ni para qué”, completó.

La imputada negó haber tenido relación con la hipótesis que ubicaba a Loan como víctima de un accidente. “Del tema del accidente no tuve nada que ver y del tema del botín tampoco”, dijo. Por ese motivo, explicó, pidió ampliar su declaración ante los jueces.

El botín de Loan Peña
El botín de Loan hallado durante la búsqueda

Durante su exposición, Laudelina reconstruyó las primeras horas posteriores a la desaparición de su sobrino, ocurrida el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal. Contó que, cuando regresó a la casa de su madre, se encontró con el comisario Walter Maciel y con Victoria Caillava, ambos también acusados en el expediente.

Según su relato, Maciel le explicó que no podían formalizar una denuncia hasta que transcurriera una determinada cantidad de horas.

Laudelina cuestionó la actitud que, a su entender, tuvo el entonces jefe policial mientras la familia buscaba al niño. Contó que Maciel conversó con su madre sobre cuestiones ajenas a la desaparición, algo que le resultó muy extraño. “Le preguntó de qué cuadro de fútbol era, que él también era de lo mismo y que se iba a llevar bien con ella y que él era devoto de un santo”, afirmó.

“Me pareció rara la forma del comisario, porque estábamos buscando a Loan”, sostuvo.

Luego, siempre de acuerdo con su declaración, Maciel le preguntó a José Peña qué había ocurrido y recibió como respuesta: “Por ahí nomás está, ya va a aparecer”.

Walter Maciel Juicio Loan Corrientes
El ex comisario Walter Maciel

La detenida también recordó una secuencia que situó durante la madrugada posterior a la desaparición. Dijo que Maciel la trasladó a la comisaría para declarar, aunque finalmente no le tomaron testimonio. Allí, aseguró, estaban Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez, otros dos acusados.

En ese contexto, señaló que cerca de la 1.40 escuchó por radio una comunicación que indicaba que el niño había sido hallado y que estaba bien. “Decía que lo encontraron a Loan, que estaba asustado y que estaba en una tapera”, declaró. Aseguró que los policías presentes los felicitaron y que Maciel les pidió que esperaran porque iría a buscarlo.

“Era una alegría, pero hoy en día es un dolor”, expresó Laudelina. Según dijo, el comisario regresó cerca de las 5 y les comunicó que la alerta había sido falsa, ya que un drone habría detectado una fuente de calor.

Consultada sobre el botín hallado durante el rastrillaje, dijo que reconoció el calzado porque se lo había regalado a Loan. A la vez, sostuvo que su hija Camila lo encontró con un palo, después de que un comisario les indicara que no avanzaran por una zona en la que había huellas que debían ser preservadas para los peritos.

La imputada aseguró que no sabe quién se llevó al niño y señaló a Millapi, Ramírez y a su esposo, Antonio Benítez, como las únicas personas que, según su versión, podían haber visto u oído algo relevante.

“Ellos deberían saber o escuchar algo”, afirmó, al sostener que ella se encontraba en la casa de su madre y no tenía visión sobre el lugar donde estaban los chicos.

Laudelina Peña y Mónica Millapi van hacia el naranjal. Delante de ellas, se ven niños, pero no llega a verse si uno es Loan
Laudelina Peña junto a Mónica Millapi en camino hacia el naranjal. Delante de ellas, se ven niños, pero no llega a verse si uno es Loan

La declaración de Laudelina finalizó luego de tres horas. La audiencia continuó con la declaración de los testigos convocados. Benítez debió ser atendido por personal médico y retirado de la sala a causa de un malestar. “Le cayó mal la comida”, explicó su abogado, Enzo Di Tella.

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