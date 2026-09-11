Sociedad

Desde el 15 de septiembre, habrá cambios en las calles de Caballito y Almagro por la llegada del TramBus

El gobierno porteño implementará el nuevo sistema de transporte eléctrico con modificaciones en el tránsito de la zona

Trambus
El TramBus comenzará a funcionar como un sistema de transporte sustentable y 100% eléctrico que unirá Nueva Pompeya con Aeroparque
Guardar

Desde el 15 de septiembre, los barrios de Caballito y Almagro tendrán cambios en la circulación, el estacionamiento y el recorrido de la Línea 2 de colectivos por la llegada del nuevo sistema TramBus de la Ciudad de Buenos Aires.

Las modificaciones abarcan restricciones para dejar vehículos, nuevas manos únicas y ajustes en cruces de avenidas. El Gobierno porteño informó que las medidas buscan adecuar la red vial al recorrido de la primera línea del servicio eléctrico, la T1, cuya puesta en funcionamiento está prevista para fines de 2026.

PUBLICIDAD

El TramBus es un sistema de transporte público eléctrico sobre neumáticos que circulará en superficie como complemento de la red de subtes. La línea T1 conectará Nueva Pompeya con Aeroparque mediante 20 kilómetros de recorrido, carriles exclusivos y preferenciales, y conexiones con cinco líneas de subte, estaciones ferroviarias y corredores de Metrobus.

Los cambios en las reglas de estacionamiento

Mapa vial con calles, líneas de colores que marcan sentidos de circulación, paradas de transporte y un cuadro inferior con referencias
Un mapa esquemático detalla los cambios de sentido, nuevas paradas y modificaciones en el recorrido del Trambus en los barrios porteños de Caballito y Almagro

A partir del 15 de septiembre, se implementarán los siguientes cambios en las reglas de estacionamiento:

  • Av. La Plata: prohibido estacionar las 24 horas  sobre ambas manos.
  • Quito: prohibido estacionar y detenerse del lado  izquierdo, entre Av. La Plata y Muñiz por presencia  de ciclovía.
  • Av. Rivadavia: prohibido estacionar del lado  derecho, entre Yatay e Hidalgo, las 24 horas.
  • Hipólito Yrigoyen desde Av. La Plata hacia Mármol:  prohibido girar a la izquierda en Muñiz.
Mapa vial con líneas rojas e íconos de prohibición de estacionamiento y giro en varias avenidas y calles con un cuadro explicativo
Los lugares donde regirán las nuevas restricciones de estacionamiento

Se modifica el sentido de varias calles

  • Av. La Plata, entre Chaco/Quito y Av. Rivadavia:  sentido único hacia Av. Rivadavia.
  • Quito, entre Av. La Plata y Muñiz: sentido único  hacia Muñiz.
  • Mármol, entre Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen:  sentido único hacia Hipólito Yrigoyen.
  • Pringles, entre Lezica y Av. Rivadavia:  sentido único hacia Av. Rivadavia.
  • Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y Mármol:  doble sentido de circulación.
  • La Línea 2 de colectivos circulará por Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su recorrido habitual, según se informó.
Mapa con un trazado rojo, puntos de distintas paradas y un recuadro de referencias con nombres de calles y avenidas
Un mapa esquemático detalla las modificaciones de trayecto y paradas del servicio Trambus

El Gobierno porteño indicó que, desde octubre, avenida Acoyte tendrá mano única en sentido sur-norte y sumará un carril exclusivo sobre la derecha para el TramBus. Avenida Honorio Pueyrredón quedará habilitada únicamente hacia el norte-sur.

PUBLICIDAD

En el mes de julio, el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, afirmó que ya estaban listos los primeros TramBus de la T1. “A fin de año, te vas a ahorrar un 40% de tiempo de viaje yendo de Nueva Pompeya a Aeroparque”, contó, y agregó que “están en obra 51 de sus 72 paradores, con carriles exclusivos y semáforos observados, que les van a dar prioridad de paso”.

mapa trambus caballito
Los barrios en los que se distribuirá el sistema

La primera línea del sistema TramBus

Según comunicó el Gobierno porteño, el TramBus utilizará vehículos eléctricos fabricados en Argentina y no requerirá infraestructura ferroviaria. Las unidades funcionarán con neumáticos y contarán con sistemas de monitoreo de la conducción, alertas de colisión frontal, detección de peatones y puntos ciegos, espejos retrovisores digitales, cámara de marcha atrás, GPS y posicionamiento satelital.

El Ejecutivo de la Ciudad señaló que el transporte público representa el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Buenos Aires. El proyecto apunta a reducir esas emisiones y el ruido urbano mediante unidades sin emisiones durante su circulación.

(Prensa GCBA)
(Prensa GCBA)

La T1 tendrá paradas cada 500 metros y atravesará Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Nueva Pompeya. También permitirá combinaciones con las líneas A, B, D, E y H de subte.

El recorrido conectará además con las estaciones ferroviarias Palermo, Tres de Febrero, Villa Crespo, Caballito y Sáenz, y con los corredores Metrobus Cabildo, Juan B. Justo y Del Sur.

Durante las horas de mayor demanda, la frecuencia prevista será de un servicio cada cuatro minutos. Las proyecciones oficiales indican que trayectos que hoy superan los 90 minutos podrán realizarse en menos de una hora.

Temas Relacionados

Ciudad de Buenos AiresTransporte públicoColectivosTramBusúltimas noticiasCaballitoAlmagroAvenida La Plata

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por Loan: el ex comisario Maciel dijo que el nene fue atropellado y acusó a tres de los imputados

El ex comisario de 9 de Julio, uno de los acusado de la desaparición del chico, declaró ayer y aseguró que Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña “son los responsables”. Volverá a hablar la próxima semana

Juicio por Loan: el ex comisario Maciel dijo que el nene fue atropellado y acusó a tres de los imputados

Lluvias desde esta noche en el AMBA y alerta para 13 provincias: cómo estará el clima durante el fin de semana

El SMN anticipó chaparrones para esta noche en el AMBA. Además, pronosticó granizo, ráfagas intensas de viento y fuertes precipitaciones en áreas cordilleranas

Lluvias desde esta noche en el AMBA y alerta para 13 provincias: cómo estará el clima durante el fin de semana

Día del Maestro: ¿por qué se celebra hoy, 11 de septiembre, en Argentina?

La conmemoración alcanza a docentes y alumnos de distintos niveles. La jornada reúne homenajes, mensajes y actividades vinculadas con la educación

Día del Maestro: ¿por qué se celebra hoy, 11 de septiembre, en Argentina?

Cayó una avioneta en un campo de Entre Ríos y el piloto quedó internado

El accidente ocurrió cerca de Ceibas, provocó un principio de incendio y motivó el traslado del hombre al Hospital Centenario, donde permanece bajo observación

Cayó una avioneta en un campo de Entre Ríos y el piloto quedó internado

Como capas de cebolla: marchas y contramarchas de la jueza Pascual

La magistrada que suspendió la aplicación de la Ley Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires es la misma que festejó el fallo de la Corte que mantiene la vigencia del decreto de la dictadura habilitando la privación de libertad de menores no punibles

Como capas de cebolla: marchas y contramarchas de la jueza Pascual

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del GP de España

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del GP de España

La selección argentina femenina jugará un partido clave ante México en el Mundial Sub 20: qué necesita para clasificar a octavos

Impactante accidente en la Fórmula 2 en el GP de España: un auto se prendió fuego tras chocar directamente con el muro

Sorpresa en la NBA: una estrella de los 76ers debutó como boxeador en Nigeria a días para el inicio de la temporada

Tiene 15 años, corre en autos desde los 12 y afirman que será el próximo argentino en la Fórmula 1

TELESHOW

Claudia Villafañe se sinceró al hablar de su trabajo en televisión: “Al principio tenía miedo”

Claudia Villafañe se sinceró al hablar de su trabajo en televisión: “Al principio tenía miedo”

El duro cruce de Eliana Guercio con Juanicar en Gran Hermano: “Te querés colgar de todo el mundo”

Juli Poggio habló de las acusaciones de divismo en MasterChef Celebrity: “Es verdad”

Ludovico Di Santo habló del bullying que sufrió por su nombre y reveló por qué eligió uno particular para su hijo

Nico Vázquez lloró al escuchar “The climb” por Avril Lerman en Popstars: “Ella tiene algo”

INFOBAE AMÉRICA

Jean-Baptiste Say, economista francés: “El mejor plan de finanzas públicas es gastar lo menos posible”

Jean-Baptiste Say, economista francés: “El mejor plan de finanzas públicas es gastar lo menos posible”

El Gobierno yemení definió una “zona de eliminación” contra los hutíes que amenazan el estrecho de Bab el Mandeb

Los líderes del BRICS se reúnen en India mientras las guerras y las rivalidades ponen a prueba al bloque

A 25 años del 11-S, del atentado al algoritmo

Cuba: ¿se puede formar personas libres con semejante sistema educativo?