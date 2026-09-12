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Enner Valencia marcó su primer gol en Boca Juniors ante Central Córdoba: el registro histórico que logró el ecuatoriano

El experimentado delantero apareció dentro del área tras un avance de Dylan Gorosito y tuvo su bautismo de gol en La Bombonera

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Enner Valencia hizo historia en Boca Juniors al marcar su primer gol con la camiseta del Xeneize y así, convertirse en el primer ecuatoriano que anotó para el club. El delantero de 36 años convirtió ante Central Córdoba en la Bombonera, durante el partido correspondiente a la novena jornada del Torneo Clausura, y amplió una ventaja que el equipo local había conseguido pocos minutos antes.

Boca tomó el control del marcador a los cinco minutos con una acción iniciada por Sebastián Villa sobre el sector derecho. El colombiano recibió un cambio de frente, atrajo a dos jugadores rivales y habilitó la proyección de Lautaro Blanco, quien lanzó un centro rasante para Ángel Romero. El delantero paraguayo definió y estableció el 1-0 para el conjunto local.

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La segunda llegada decisiva llegó a los 11 minutos. Dylan Gorosito desbordó por la derecha y envió un centro al área, donde Valencia apareció desde atrás cerca de la red para definir y celebrar su estreno goleador. El tanto tuvo además una escena en el palco: Juan Román Riquelme siguió la acción y realizó gestos de aceptación después de la conquista del atacante ecuatoriano. A su lado estaba el ex arquero colombiano Oscar Córdoba.

Boca vs. Central Córdoba
Enner Valencia convirtió su primer tanto en Boca ante Central Córdoba para el 2-0 (Créditos: Fotobaires)

El primer gol de Enner Valencia con Boca tuvo un valor histórico debido a que ningún otro futbolista ecuatoriano había convertido antes con la camiseta azul y oro. La anotación llegó en sus primeros pasos dentro del plantel, luego de una preparación diferenciada que buscó recuperar su condición física tras un período sin competencia oficial antes de su arribo al club.

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El ecuatoriano había debutado en la goleada de Boca frente a Recoleta FC en Paraguay, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. En ese encuentro, Valencia ingresó a los 55 minutos en reemplazo de Miguel Merentiel. Su primera aparición ocurrió poco más de dos semanas después de su incorporación, mientras el cuerpo técnico completaba una puesta a punto especial por la inactividad acumulada.

Boca vs. Central Córdoba
El delantero ecuatoriano aprovechó los espacios y rompió una extensa racha propia sin marcar goles (Créditos: Fotobaires)

Antes de llegar al fútbol argentino, Valencia había celebrado su último tanto el 10 de mayo de 2026. El delantero convirtió de penal en el triunfo de Pachuca por 2-0 ante Toluca, en la vuelta de los cuartos de final del Clausura mexicano. Esa conquista colaboró con el pase de los Tuzos a las semifinales, luego de una serie que finalizó con un resultado global de 3-0.

Valencia se sumó a Boca como agente libre tras rescindir su contrato con Pachuca, donde anotó ocho goles en 22 partidos durante su última temporada. El atacante también jugó en Inter de Porto Alegre y tuvo un ciclo destacado en Fenerbahce entre 2020 y 2023. Además, es el máximo goleador histórico de Ecuador, con 49 tantos, y acumula 190 goles y 70 asistencias en toda su carrera.

El próximo compromiso del equipo dirigido por Rodolfo Vasco Arruabarrena será ante São Paulo, como visitante, el martes a las 21.30 por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Boca llegará a ese encuentro con una ventaja de 1-0, obtenida en la ida gracias a un gol de Miguel Merentiel.

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