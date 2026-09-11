Juicio por Loan: el ex comisario Maciel dijo que el nene fue atropellado y acusó a tres de los imputados

El ex comisario Maciel durante el juicio por la desaparición de Loan

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El ex comisario Walter Maciel, uno de los imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró ayer miércoles ante el Tribunal Oral Federal durante más de dos horas, en las que no sólo se desligó de la acusación que recae sobre él sino que además dijo que el chico fue atropellado aquel 13 de junio de 2024 y que los únicos responsables son Carlos Pérez, Victoria Caillava y Laudelina Peña, la tía del chico. Al finalizar su intervención, también le pidió perdón María Noguera, la madre de Loan, por no haber encontrado al menor.

Tal como se esperaba, la declaración del ex oficial fue explosiva. Maciel se refirió a cada una de las acusaciones en su contra y dijo que no tiene relación alguna con la desaparición del menor.

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“Yo no sabía que iba a haber un atropellamiento y que a Loan lo iban a ocultar hasta hoy”, dijo Maciel. “Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son Pérez, Caillava y Laudelina Peña”, dijo. Además, dio a entender que Loan murió.

“¿En qué cabeza cabe que yo voy a saber que va a ocurrir un atropellamiento y posterior levantamiento y ocultamiento de un cuerpo? Y digo cuerpo porque con las pruebas existentes en este momento, con el perdón de la familia, las pruebas son contundentes. Fui yo el que promovió la prueba odorífica”, agregó, entre varias cosas.

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La semana pasada, el ex jefe de la comisaría de 9 de Julio tomó la palabra antes de una audiencia para plantear cuestiones vinculadas con su defensa. En esa ocasión, anticipó su intención de colaborar en el proceso. “Soy imputado y perjudicado, pero voy a colaborar en todo”, había afirmado.

“De lo que se me acusó, no lo hice”, fue lo primero que dijo el ex comisario de 9 de Julio. Poco antes de las 10 de la mañana, el ex oficial, dio un relato detallado de lo que hizo el día del hecho.

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“Me voy a focalizar en esa fecha, día 13 de junio. Como todos los días, 6:45 de la mañana me busca el móvil policial, me voy a mi dependencia, ingreso a mi oficina y como es de rutina, reviso todos los libros, no solamente el de guardia, sino los de ruta, como se le dice en la comisaría. Vienen a mi despacho, donde yo controlo todos los movimientos de qué pasó en la dependencia policial. Eso lleva una corrección con un visto bueno, que en el libro de guardia secuestrado van a ver mis controles diarios siempre en los mismos horarios, que son la hora que el comisario está en la dependencia. Hice normalmente esa actividad”, comenzó en su relato el acusado.

“Después contó que el oficial Torres le comunicó de la desaparición de Loan y cómo se dirigió a la casa de la abuela Catalina. Le digo que me busque porque yo era una persona que me gustaba estar presente en todo, observar y ver y estar presente y tratar de solucionar los inconvenientes. Cosa que hoy no lo pude cumplir y le quiero pedir disculpas a la madre, porque yo me comprometí con la madre que le iba a traer a su hijo. Y no lo cumplí hasta el día de hoy. Y no quiere decir que yo no siga investigando. Por más que esté preso, sigo investigando y gracias al trabajo del abogado defensor y propio, porque por más que esté preso, por más de veinticinco años fui policía y fui investigador de grandes investigaciones hechas en la provincia de Corrientes”, continuó.

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Comentó acerca de las primeras tareas de búsqueda y destacó que intervinieron cerca de 150 efectivos y “casi la mitad” del pueblo. Describió su papel activo y “comprometido” en la investigación, además de aclarar que nunca ordenó actos ilícitos ni adulteraciones en el libro de guardia pese a las acusaciones en su contra por parte de otros testigos.

“Hubo un atropellamiento”

Después de relatar lo ocurrido el día de la desaparición del menos, apuntó directamente contra tres de los acusados: Pérez, Caillava y Laudelina. Dijo que ellos fueron los responsables de lo que le pasó al nene y aseguró que el chico fue víctima de un accidente. “Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son Pérez, Caillava y Laudelina Peña”, dijo. Además, dio a entender que Loan murió.

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El comisario Maciel rompió su estrategia de defensa y apuntó contra varios de los detenidos

En ese sentido, Maciel le habló directamente a Peña y explicó por qué creía que era responsable. “Desde el día 13 de junio, cuando la conozco, ya automáticamente ya sospeché de esa persona y lo declaré y en reiteradas oportunidades pedí la detención de esta persona. Y si me hubiesen escuchado, todo esto que está pasando ahora no hubiese pasado. No le hubiésemos dado tanta oportunidad de tantas mentiras que por culpa de haber mentido tantas veces, la única vez que dijo la verdad, nadie le creyó. No quiero suponer que fue influenciada para cambiar la verdad real de lo que pasó con Loan”, dijo.

“Señora Laudelina, si usted se siente amedrentada, amenazada o intimidada, por lo que fuera, por quien fuera, usted en este momento puede manifestarlo. Lo puede manifestar. Acá quien le habla, un preso igual que usted, quiere la verdad y sobre todo por los padres que están atrás y la familia. La sociedad necesita una respuesta”, la cuestionó. Aseguró que Laudelina fue quien implantó el botín de Loan en el Lodazal, con la complicidad de Pérez y Caillava.

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“Dicen que yo soy una persona necesariamente importante para que este hecho fatídico suceda. Ahora, pienso totalmente lo contrario. No porque yo lo diga porque estoy preso, porque me quiera defender, porque es muy contradictorio, porque para algunas cosas sí, para otras cosas no. Se me cuestiona que yo no preservé el lugar del hallazgo del botín, por ejemplo. Pero nunca se me cuestionó cuando le secuestré los vehículos a Pérez y a Caillava. Y gracias a Dios que lo hice, porque si no, hoy no tendríamos nada en esta causa.

“Si la teoría del hecho más probado hasta este momento que estamos acá es de un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento, si lo dice la parte instructora, en lo que respecta a mí, ¿qué participación puedo obtener yo, señor presidente? ¿cómo yo voy a ser partícipe de algo que no sé que va a suceder? ¿En qué cabeza cabe que yo voy a saber que va a ocurrir un atropellamiento y posterior levantamiento y ocultamiento de un cuerpo? Y digo cuerpo porque con las pruebas existentes en este momento, con el perdón de la familia, las pruebas son contundentes. Fui yo el que promovió la prueba odorífica”, agregó.

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“(Daniel) Ramírez, (Antonio) Benítez y (Mónica) Millapi no tienen nada que ver”, sostuvo Maciel e insistió: “hubo un atropellamiento, levantamiento y ocultamiento de Loan”, aseguró.

Pedido de perdón a la familia

Luego de la declaración, Maciel aprovechó la última pregunta de su abogado defensor, se dio vuelta como pudo y le habló a la madre de Loan. “Yo hasta hoy no le pude cumplir lo que le prometí el 13 de junio en la huerta de la casa de su suegra, en mi hombro y abrazándola”, expresó.

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“Yo creo que fui claro al principio. No le puedo mirar a la señora, tampoco puedo darme vuelta, pero sí, a la madre, a la madre le pido disculpas. Perdón por no haberle cumplido lo que le prometí, que le iba a traer a su hijo”, dijo Maciel.

“¿Yo le prometí eso a usted, señora? ¿Yo a usted le prometí que le iba a traer a su hijo? ¿Fue así o no fue así? Y no le he cumplido hasta el día de hoy. ¿Pero sabe qué, señora?Que le quede claro que yo no tengo nada que ver con los imputados y los responsables de su hijo. Usted misma lo dijo, que Laudelina y Pérez digan la verdad. Lo dijo acá y lo sostengo y lo apoyo", aseguró el ex comisario.

El imputado continuó con su mensaje hacia María y le prometió que seguirá investigando desde la cárcel qué pasó con Loan.

El comisario Walter Maciel le habló a la mamá de Loan en medio del juicio

“Me pude haber equivocado en cosas administrativas, pero jamás pertenecí a una banda criminal ni tuve contacto con estas personas. Y usted sabe que es así. Usted sabe cómo era mi conducta en el pueblo. Hasta hoy no le puedo cumplir que aparezca su hijo, pero que no le quede duda que yo sigo investigando, sigo trabajando y voy a seguir aportando, pero voy a seguir declarando y aportando. Es lo único que le pido”, añadió.

“Hoy me toca trabajar acá y doy la cara. Pero hay muchas personas que tienen que dar respuesta también, señora María. Así como yo estoy sentado acá hace dos años, preso, pero hay muchas personas que tienen que decir la verdad, que están mintiendo. Así que de mi parte, yo voy a seguir, voy a seguir haciendo lo que me respecta para llegar a la verdad de lo que pasó con su hijo. Creo que dije algo importante y fundamental y lo sostengo y lo avalo”, añadió.

“Son dos años y meses que estoy con eso acá adentro, que no me puedo sacar porque no puedo cumplir con mi promesa. Y mi palabra es un documento, María. Yo no necesito firmar nada. Si yo te digo blanco es blanco y si es negro es negro”, le dijo.

“Y en este caso me comprometí en algo tan grande que hasta hoy no te puedo cumplir. Pero te repito, yo no tengo nada que ver con esto. Cuando digo esto me refiero a los que sí saben qué pasó con tu hijo y no quieren hablar. Ahí enfrente lo tenés, enfrente tuyo los tenés. Y te digo más, yo no soy juez ni fiscal, pero Benítez, Ramírez y Millapi y quien te habla no tienen nada que ver con este caso. Enfrente tuyo tenés la respuesta para que te entreguen a tu hijo. Espero que me disculpes y me creas, porque te miro a los ojos y soy enérgico y firme con las cosas que te digo. Nada más, señora María. Gracias”, concluyó el acusado. Maciel adelantó que continuará con su declaración la próxima semana.