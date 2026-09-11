Detuvieron al último acusado del crimen del hombre hallado amputado, castrado y maniatado en un tacho en La Tablada

Los videos de cómo descartaban el cuerpo hallado amputado, castrado y maniatado dentro de un tacho en La Tablada

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A casi un año y cinco meses del macabro hallazgo del cuerpo de Sebastián Balbuena González dentro de un tacho abandonado en la localidad bonaerense de La Tablada, partido de La Matanza, la Policía Federal Argentina detuvo al último acusado que seguía prófugo por el crimen. Se trata de Mariano Horacio Miguel Quiroga, quien fue localizado y arrestado en el barrio porteño de Constitución.

Quiroga está imputado por homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, por ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas. Con su captura, todos los acusados por el asesinato -cuatro en total- quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

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Según fuentes policiales, el hombre fue hallado en un parador situado sobre la calle Constitución al 3100. Tras recabar datos y reconstruir sus movimientos, los investigadores de la División Homicidios del Departamento Federal de Investigaciones establecieron que podía concurrir allí, por lo que montaron una vigilancia en la zona.

Así, los efectivos detectaron la llegada del sospechoso anoche y concretaron el arresto. Luego lo trasladaron a una dependencia de la fuerza para las diligencias de rigor. El expediente está en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N°29, a cargo del juez Rodolfo Gustavo Goerner.

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Mariano Horacio Miguel Quiroga tras ser detenido anoche

“Ayer por la noche con la Policía Federal capturamos a este asesino prófugo. Es Mariano Quiroga. Está acusado de haber participado del brutal crimen de Sebastián Balbuena, al que mataron a golpes, puñaladas y tiros, descuartizaron y después tiraron dentro de un tacho en un basural de La Tablada. Los demás ya estaban detenidos. Él seguía prófugo y se escondía en un parador de Constitución. Lo encontramos y anoche lo agarramos. Ya están todos presos”, destacó en redes sociales la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva.

Si bien el crimen ocurrió el 18 de abril de 2025, el caso salió a la luz cinco días más tarde, cuando un vecino llamó al 911 para alertar sobre la presencia de un cuerpo dentro de un tacho plástico azul, de esos que tienen casi un metro de alto y que suelen usarse en carnicerías y frigoríficos, en el cruce de Rincón y Alberti.

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Cuando los peritos llegaron a la escena descubrieron que algo demasiado macabro: el cadáver había sido amputado, castrado y tenía las piernas atadas.

Los restos fueron encontrados en el cruce de Rincón y Alberti, en La Tablada

De acuerdo con la investigación, la víctima, de 42 años, había sido atacada en su vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Balbuena González dormía junto a su pareja y otras personas cuando fue golpeado, apuñalado y baleado.

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Después del homicidio, los acusados desmembraron el cuerpo, lo colocaron en el recipiente y limpiaron la escena. Luego trasladaron los restos hasta esa esquina de La Tablada, donde hay un basural.

En la escena, los peritos levantaron prendas de vestir y una cuchilla con manchas de sangre. Y en la autopsia, los forenses descubrieron que la víctima presentaba “fractura de cráneo y de maxilar, tenía la mano izquierda y el dedo anular derecho amputados, como así también su pene”.

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El tacho secuestrado en el marco de la causa

Las cámaras de seguridad resultaron claves en la primera etapa de la investigación conducida por el fiscal Diego Rulli de la UFI de Homicidios de La Matanza. Las imágenes registraron una camioneta de la que bajaron dos hombres con el tacho donde estaba el cadáver. Lo siguiente fue identificar el recorrido del vehículo.

Las tareas desembocaron en una serie de allanamientos donde la Policía Bonaerense detuvo a tres acusados de 48, 39 y 33 años. El mayor de ellos posee antecedentes penales por infracción a la Ley de Drogas y encubrimiento de 2010.

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En el operativo, además, se secuestró una Ford Transit que habría sido utilizada para descartar el cadáver, además de una Fiat Fiorino, prendas de vestir y un teléfono celular.

Uno de los vehículos incautados en la investigación

Quiroga era el único imputado que aún continuaba prófugo. En las próximas horas será indagado por un delito que prevé prisión perpetua.