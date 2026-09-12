Luck Ra y La Joaqui: la guerra de versiones sobre cuándo terminó realmente la relación y las supuestas amenazas

A dos meses de la separación de los cantantes, personas allegadas al cordobés dieron su supuest versión (Video: Intrusos-América TV)

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Luck Ra y La Joaqui anunciaron su separación hace poco más de un mes, tras dos años de relación que habían tenido alta exposición pública. Lo que en un principio pareció una ruptura sin mayores conflictos derivó, con el correr de los días, en una disputa de versiones cruzadas sobre cuándo terminó realmente el vínculo y qué ocurrió en los meses previos al anuncio. Este viernes, dos programas de espectáculos de América TV presentaron relatos que se contradicen punto por punto.

En Intrusos, la periodista Paula Varela expuso una serie de chats que había recibido desde el entorno íntimo del cantante cordobés de 27 años. Según esos mensajes, “las cosas no pasaron así como salen en todos lados, pero como nadie le cree, prefiere no hablar con nadie, al igual que su entorno”. De acuerdo con esa versión, Luck Ra “se separó hace cuatro meses” y ya estaba soltero cuando viajó al Mundial. Los mensajes también daban cuenta de tensiones previas a la confirmación pública de la ruptura: “Hubo amenazas por parte de ella... parece que en esa discusión ella le dijo: ‘Vas a ver, te voy a bajar recitales, como está pasando ahora’”.

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Sobre el viaje posterior del músico a España, su entorno negó las versiones de infidelidad y sostuvo que la pareja ya estaba separada para ese entonces. Según esa fuente, Luck Ra conoció a una chica en un boliche, y fue un amigo suyo quien le confirmó a la joven que “ya no estaba en pareja hace tiempo”.

En cuanto al viaje de La Joaqui a Madrid, en medio de rumores sobre una posible propuesta de casamiento, la lectura del entorno del cantante fue otra: “Ella se enteró de que Facu estaba en Ibiza y cayó ahí al departamento”, cuando la ruptura, según esa versión, ya era un hecho consumado.

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La conductora dio una versión diferente a la que contaron en Intrusos (Video: SQP-América TV)

Horas más tarde, en SQP, Yanina Latorre presentó una contraversión completa. “Claramente esto es una campaña para tratar de desmentir a La Joaqui”, afirmó la panelista al aire, y sostuvo que la cantante “en ningún momento lo amenazó, porque ella lloró, sufrió, se inmoló por él, dijo que era un santo”.

Latorre explicó además el origen del vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK, que había motivado el enojo público de Luck Ra: “Empezaron a verse y hablar una vez que a ella hace tres semanas la internaron por un problema de anorexia nerviosa. No pasaba nada entre ellos”, detalló, y agregó que el viaje de la cantante a Madrid se dio porque “él la invitó y él le pagó el pasaje”.

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Para sostener su versión, Latorre mencionó una publicación de Luck Ra en Ibiza, en la que se lo veía en un yate con otras personas, comentada por La Joaqui con la frase “¿Esa tabla sirve para lavar ropa?”, a lo que él respondió: “Vení y fijate”. Para la panelista, ese intercambio, ocurrido tras el Mundial, demostraba que la pareja seguía en contacto en ese momento. También citó otro posteo de Luck Ra durante el propio torneo, en el que La Joaqui había escrito “Qué bueno que estás” y él le había respondido “Por acá no puedo decirte lo que te quiero hacer”, lo que a su entender contradecía la idea de una separación anterior al Mundial.

Entre las pruebas que exhibió, Latorre mencionó una foto que La Joaqui se sacó frente al espejo el 22 de junio, tras recibir un ramo de flores, y un TikTok posterior en el que la cantante bailaba con ese mismo ramo mientras contaba que Luck Ra se lo había enviado antes de su viaje a Madrid. En ese video, según relató la panelista, aparecía la frase “Amo las flores, pero más al que me las dio”. A eso sumó una fotografía del 10 de julio, tomada en el barrio madrileño de Las Rosas, en la que se veía la mano de La Joaqui junto a dos amigos de Luck Ra, lo que para Latorre desmentía la versión de que el entorno del cantante la tenía “odiada”.

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También presentó dos historias de Instagram: una del 9 de julio, en la que Luck Ra aparecía bañándose junto a La Joaqui en la casa de ella, y otra del 30 de junio, en la que la cantante le sacaba una foto mientras comían juntos y agregaba un corazón a la publicación. Sobre el reencuentro en Madrid, Latorre relató que La Joaqui llegó al departamento esperando “cuatro días de amor”, pero se encontró con que los amigos de Luck Ra seguían en el lugar, varios de ellos “vomitados” tras una noche de excesos. “A partir de ahí él se dio cuenta que le gustaba más la joda que estar de novio”, sostuvo la panelista.

Yanina Latorre mostró las pruebas que van en contra de los supuestos chats (Video: SQP-América TV)

En el medio del debate en el estudio, Latorre aclaró que los mismos mensajes que Varela había leído en Intrusos le habían llegado a ella días antes, el martes, aunque decidió no difundirlos por considerarlos “inchequeables”. “Me los manda una persona que yo no conozco, como me llegan un montón de mensajes, que supuestamente es la mamá de una amiga muy cercana a Luck Ra”, explicó.

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Por su parte, el panelista Martín Salwe aportó información directa desde el círculo de trabajo del músico: “En Madrid, separados, no sé. Lo que sí se sabía entre ellos y el resto del círculo íntimo es que no estaba todo bien”.

Salwe también transmitió en vivo la explicación que recibió sobre el silencio público de Luck Ra: “Por pedido de su discográfica, para que no afecte negativamente lo que está haciendo o tenía planeado, él no va a hablar”, aunque se aclaró que “en un tiempo, seguramente en algún formato más tranquilo, va a hablar”. Latorre cerró esa parte del cruce con un dato que, según dijo, le había transmitido la misma fuente que le enviaba los mensajes: “Facu está chocho, está contentísimo porque pusieron estos mensajes al aire” en Intrusos, en referencia a la versión que ubicaba la separación cuatro meses antes de lo anunciado públicamente.

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