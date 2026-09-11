Sociedad

Alerta meteorológica para 20 provincias: qué zonas esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

El SMN anticipó lluvias abundantes, granizo, ráfagas intensas y acumulación en áreas cordilleranas, mientras el AMBA espera chaparrones

Un hombre y una mujer caminan con paraguas abiertos por una calle mojada flanqueada por edificios.
Las condiciones meteorológicas serán inestables en varias regiones de la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió distintas alertas meteorológicas que incluyen tormentas, nevadas y vientos para este viernes 11 de septiembre. Los avisos afectarán 20 provincias, desde el norte hasta la Patagonia del país.

El alerta por tormentas abarca áreas de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. El fenómeno puede estar acompañado por caída de granizo, lluvias abundantes en períodos breves y ráfagas fuertes.

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El SMN estimó para las áreas alcanzadas acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque los registros pueden superar esos valores en forma localizada. La advertencia implica la posibilidad de anegamientos temporarios, reducción de visibilidad en rutas y calles, interrupciones en actividades al aire libre y dificultades en la circulación.

Núcleos de tormenta se desarrollaron entre San Luis y el sur de Córdoba
Núcleos de tormenta se desarrollaron entre San Luis y el sur de Córdoba

Ante tormentas con actividad eléctrica, se recomienda evitar permanecer en espacios abiertos, no refugiarse bajo árboles o postes y resguardar objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas. También se aconseja no circular por zonas inundadas ni intentar cruzar calles o caminos cubiertos por agua.

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Para las regiones de Misiones, Corrientes y Entre Ríos la situación se agrava porque el ente nacional prevé una alerta naranja: “Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual, estimándose los mayores valores en la provincia de Misiones”.

Por otro lado, rige una alerta por nieve para sectores de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. En áreas cordilleranas, se prevé una acumulación de entre 10 y 20 centímetros de nieve, con posibilidad de registros superiores en forma puntual. En los sectores de meseta, los valores esperados varían entre 5 y 30 centímetros.

El mapa de alertas muestra las zonas bajo nivel amarillo y naranja para el viernes 11 de septiembre
El mapa de alertas muestra las zonas bajo nivel amarillo y naranja para el viernes 11 de septiembre

La advertencia también señala que, en las zonas más bajas, parte de las precipitaciones puede caer en forma de lluvia. Esa situación puede afectar las condiciones de circulación, sobre todo en caminos de montaña, accesos rurales y rutas donde las bajas temperaturas favorezcan la formación de hielo.

Para otras áreas de las mismas provincias, el pronóstico advierte una alerta naranja donde “el área será afectada por nevadas persistentes y de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 40 cm, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Además, zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, el sur de Córdoba, La Pampa y la provincia de Buenos Aires se verán afectadas por una alerta amarillo por viento. Allí se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h. El ente también informó que en sectores de Mendoza y San Luis, se prevén vientos del sur con velocidades de entre 30 y 50 km/h.

Una persona vestida con abrigo negro y capucha cruza una calle entre hojas secas flotando por el viento y árboles al fondo.
Las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h en áreas bonaerenses bajo alerta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ráfagas, principalmente en los niveles más elevados de la cordillera, pueden alcanzar los 100 km/h. Este tipo de condiciones puede reducir la visibilidad por polvo o nieve, afectar la circulación en pasos de montaña y generar inconvenientes para actividades en zonas expuestas.

La recomendación para quienes deban desplazarse por estas áreas es consultar el estado de caminos y pasos fronterizos, además de atender las indicaciones de Vialidad y de las autoridades provinciales. También se aconseja evitar actividades de montaña mientras se mantengan las ráfagas intensas.

Cómo va a estar el clima en AMBA

El cambio de tiempo comenzará a sentirse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde la noche del viernes, con aumento de la nubosidad, lluvias o lloviznas y viento del este y sudeste. El fenómeno se vincula con la alerta amarilla por viento que alcanza a sectores de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan velocidades de entre 30 y 45 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h.

El fin de semana comenzará con lluvias y ráfagas en CABA
El fin de semana comenzará con lluvias y ráfagas en CABA

La sudestada también podría provocar una crecida moderada del Río de la Plata, con impacto en las zonas costeras y ribereñas del Área Metropolitana de Buenos Aires. El fenómeno tendría mayor incidencia durante la mañana del sábado, cuando el viento persistente del sudeste podría generar pleamares de intensidad moderada en los puertos metropolitanos.

La máxima del viernes rondará los 18°C y la mínima los 11°C mientras que el sábado será una jornada más fría con valores mínimos cercanos a los 9°C y llovizna. El domingo continuaría frío, llegando a los 6°C, aunque con menor probabilidad de precipitaciones.

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