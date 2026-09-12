Gustavo Alfaro renovó su contrato con la selección de Paraguay hasta 2030: "Allá vamos"

Gustavo Alfaro renovó su contrato con la selección de Paraguay hasta 2030 tras llevar a la Albirroja a los octavos de final del Mundial 2026 (REUTERS/Mike Segar)

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Gustavo Alfaro renovó su contrato como entrenador de la selección de Paraguay hasta 2030, tras conducir a la Albirroja a los octavos de final del Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá, con un balance de 24 partidos dirigidos, 10 victorias, 8 empates y 6 derrotas. La noticia fue confirmada este viernes por el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, mediante una publicación en la red social X.

“2030, allá vamos”, escribió el dirigente paraguayo, junto a una imagen posando al lado del técnico santafesino de 64 años con una camiseta de la selección y el número 2030. Los detalles económicos y las cláusulas del nuevo vínculo no fueron difundidos por la APF.

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El técnico argentino asumió la conducción de Paraguay en agosto de 2024, cuando el seleccionado se encontraba fuera de la zona de clasificación directa al Mundial. Desde ese momento y hasta cerrar las eliminatorias, acumuló una racha invicta de nueve partidos —con 5 victorias y 4 empates— antes de caer por primera vez ante Brasil en San Pablo.

Gustavo Alfaro continuará en la selección de Paraguay hasta 2030. El DT posa junto al presidente de la APF, Robert Harrison

En ese tramo, la Albirroja hilvanó victorias ante rivales de primer nivel: derrotó 1-0 a Brasil en Asunción con un gol de Diego Gómez, luego superó 2-1 a Argentina —entonces campeona del mundo— con tantos de Antonio Sanabria y Omar Alderete, y venció 2-0 a Uruguay con goles de Matías Galarza Fonda y Julio Enciso. Esos tres resultados ante campeones mundiales fueron determinantes para sellar la clasificación directa, finalizando en la sexta posición de la tabla con 14 goles a favor y 10 en contra.

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En el Mundial, Paraguay integró el Grupo D. Cayó ante el anfitrión Estados Unidos por 4-1, venció a Turquía 1-0 pese a jugar gran parte del partido con diez jugadores tras la expulsión de Miguel Almirón, e igualó 0-0 ante Australia. Con cuatro puntos, avanzó a la fase de eliminación directa como uno de los mejores terceros.

En los dieciseisavos de final, la Albirroja enfrentó a Alemania, cuatro veces campeona. El partido terminó 1-1 tras 120 minutos —Julio Enciso marcó el gol paraguayo— y en la tanda de penaltis el arquero Orlando Gill atajó dos disparos, mientras que José Canale convirtió el decisivo para el 4-3 final. Fue la primera vez en la historia que Paraguay eliminó a un campeón del mundo en una fase de eliminación directa, y la primera victoria en instancias eliminatorias desde Sudáfrica 2010. El ciclo se cerró con una derrota 0-1 ante Francia en octavos, en Philadelphia.

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Gustavo Alfaro asumió en agosto de 2024 con Paraguay fuera de la clasificación directa al Mundial y cerró las eliminatorias con una racha invicta de nueve partidos antes de perder con Brasil. (REUTERS/Mike Segar)

En total, Gustavo Alfaro dirigió 24 partidos al frente del seleccionado guaraní, con un rendimiento global del 52,78%: 10 triunfos, 8 empates y 6 derrotas, con 27 goles a favor y 22 en contra.

La continuidad de Alfaro había sido reclamada públicamente por Harrison en julio, cuando le pidió al entrenador que afrontara un “segundo tiempo” al frente de la Albirroja. El técnico, por su parte, había señalado en mayo la necesidad de establecer “un proceso” en todos los ámbitos del fútbol paraguayo y cuestionó el “cortoplacismo”, condiciones que, según adelantó, podían convencerlo de extender su ciclo. Con el acuerdo hasta 2030, Alfaro tendrá por delante las próximas eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo.

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