Rescataron 45 aves silvestres en San Juan y secuestraron 4 toneladas de leña nativa

San Juan secuestró 45 aves silvestres y casi 4 toneladas de leña de algarrobo en operativos en Pocito y Jáchal. (Tiempo de San Juan)

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En la provincia de San Juan, una serie de controles oficiales derivó en el secuestro de 45 aves silvestres y unas 4 toneladas de leña de algarrobo en dos procedimientos realizados en los departamentos de Pocito y Jáchal. Los operativos fueron encabezados por la Secretaría de Ambiente provincial con apoyo de Gendarmería Nacional, en el marco de actuaciones por presuntas infracciones a la normativa ambiental.

La intervención combinó una pesquisa previa en una vivienda particular y un control de rutina sobre una ruta del norte sanjuanino. En ambos casos, las autoridades detectaron irregularidades vinculadas con la tenencia de fauna nativa y el traslado de recursos forestales sin la documentación exigida.

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El caso sumó además un dato de especial sensibilidad para los organismos de control: entre las aves rescatadas apareció un cardenal amarillo, especie alcanzada por resguardos particulares debido a su valor ecológico. Los ejemplares quedaron bajo custodia oficial, mientras avanza la evaluación de su estado y se formalizan las actuaciones administrativas correspondientes.

Según informó el portal Tiempo de San Juan, el primero de los procedimientos se concretó en Pocito después de una investigación desarrollada por inspectores de la Secretaría de Ambiente. Con una orden librada por el Juzgado de Paz local, personal del área ambiental y efectivos de Gendarmería Nacional ingresaron a un domicilio en el que hallaron decenas de aves retenidas de manera ilegal.

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Del lugar fueron retirados 45 ejemplares y también se secuestraron un transportador y cuatro trampas de piso que, de acuerdo con el operativo, eran utilizados para la captura y el traslado de los animales.

Además del cardenal amarillo, la nómina de aves rescatadas incluyó: 10 benteveos, 10 diucas, 9 chamuchinas, 4 corbatitas, 3 jilgueritos, 3 canarios de las sierras, 2 piquitos de oro y 2 reinas moras.

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En Jáchal, un control de rutina sobre la ruta hacia Mogna detectó un camión que trasladaba unos 4.000 kilos de leña seca de algarrobo. (Tiempo de San Juan)

Tras el rescate, todas las aves quedaron bajo resguardo de la autoridad ambiental provincial. El paso siguiente será una revisión sanitaria para establecer en qué condiciones se encuentran los ejemplares y si pueden ser restituidos a su ambiente natural.

Ese proceso de evaluación resulta determinante para definir el destino de cada animal. La autoridad ambiental analizará el estado sanitario de las 45 aves antes de resolver una posible liberación, siempre en función de los criterios técnicos correspondientes.

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El segundo procedimiento se desarrolló en Jáchal, durante un patrullaje de prevención sobre el corredor que conduce hacia Mogna. Allí, los agentes interceptaron un camión encarpado que transportaba aproximadamente 4.000 kilos de leña seca de algarrobo.

Cuando el personal solicitó la documentación obligatoria para ese tipo de carga, constató que la guía de transporte presentada por el conductor se encontraba vencida. A partir de esa verificación, se labró el acta de infracción y se dispuso la retención del cargamento forestal.

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La carga quedó depositada en la sede del Escuadrón 25 Jáchal en calidad de depósito judicial, según la información oficial difundida sobre el operativo. El procedimiento quedó así incorporado a las actuaciones por presuntas faltas a las reglas que ordenan el traslado de recursos forestales nativos.

Los operativos expusieron dos frentes distintos de control en materia ambiental dentro de San Juan: por un lado, la captura y tenencia de fauna silvestre; por otro, el movimiento de flora nativa sin respaldo documental vigente. Aunque se trató de hechos diferentes, ambos derivaron en secuestros y en la apertura de actuaciones por infracciones.

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