Sociedad

Rescataron 45 aves silvestres en San Juan y secuestraron 4 toneladas de leña nativa

Los procedimientos se realizaron en Pocito y Jáchal, donde la Secretaría de Ambiente y Gendarmería detectaron tenencia ilegal de fauna nativa y el traslado de algarrobo con documentación vencida

Decenas de jaulas de madera con aves dispuestas sobre el suelo junto a un cartel que dice Flora y Fauna
San Juan secuestró 45 aves silvestres y casi 4 toneladas de leña de algarrobo en operativos en Pocito y Jáchal. (Tiempo de San Juan)
Guardar

En la provincia de San Juan, una serie de controles oficiales derivó en el secuestro de 45 aves silvestres y unas 4 toneladas de leña de algarrobo en dos procedimientos realizados en los departamentos de Pocito y Jáchal. Los operativos fueron encabezados por la Secretaría de Ambiente provincial con apoyo de Gendarmería Nacional, en el marco de actuaciones por presuntas infracciones a la normativa ambiental.

La intervención combinó una pesquisa previa en una vivienda particular y un control de rutina sobre una ruta del norte sanjuanino. En ambos casos, las autoridades detectaron irregularidades vinculadas con la tenencia de fauna nativa y el traslado de recursos forestales sin la documentación exigida.

PUBLICIDAD

El caso sumó además un dato de especial sensibilidad para los organismos de control: entre las aves rescatadas apareció un cardenal amarillo, especie alcanzada por resguardos particulares debido a su valor ecológico. Los ejemplares quedaron bajo custodia oficial, mientras avanza la evaluación de su estado y se formalizan las actuaciones administrativas correspondientes.

Según informó el portal Tiempo de San Juan, el primero de los procedimientos se concretó en Pocito después de una investigación desarrollada por inspectores de la Secretaría de Ambiente. Con una orden librada por el Juzgado de Paz local, personal del área ambiental y efectivos de Gendarmería Nacional ingresaron a un domicilio en el que hallaron decenas de aves retenidas de manera ilegal.

PUBLICIDAD

Del lugar fueron retirados 45 ejemplares y también se secuestraron un transportador y cuatro trampas de piso que, de acuerdo con el operativo, eran utilizados para la captura y el traslado de los animales.

Además del cardenal amarillo, la nómina de aves rescatadas incluyó: 10 benteveos, 10 diucas, 9 chamuchinas, 4 corbatitas, 3 jilgueritos, 3 canarios de las sierras, 2 piquitos de oro y 2 reinas moras.

Una gran cantidad de troncos y ramas de madera apilados en el suelo durante la noche
En Jáchal, un control de rutina sobre la ruta hacia Mogna detectó un camión que trasladaba unos 4.000 kilos de leña seca de algarrobo. (Tiempo de San Juan)

Tras el rescate, todas las aves quedaron bajo resguardo de la autoridad ambiental provincial. El paso siguiente será una revisión sanitaria para establecer en qué condiciones se encuentran los ejemplares y si pueden ser restituidos a su ambiente natural.

Ese proceso de evaluación resulta determinante para definir el destino de cada animal. La autoridad ambiental analizará el estado sanitario de las 45 aves antes de resolver una posible liberación, siempre en función de los criterios técnicos correspondientes.

El segundo procedimiento se desarrolló en Jáchal, durante un patrullaje de prevención sobre el corredor que conduce hacia Mogna. Allí, los agentes interceptaron un camión encarpado que transportaba aproximadamente 4.000 kilos de leña seca de algarrobo.

Cuando el personal solicitó la documentación obligatoria para ese tipo de carga, constató que la guía de transporte presentada por el conductor se encontraba vencida. A partir de esa verificación, se labró el acta de infracción y se dispuso la retención del cargamento forestal.

La carga quedó depositada en la sede del Escuadrón 25 Jáchal en calidad de depósito judicial, según la información oficial difundida sobre el operativo. El procedimiento quedó así incorporado a las actuaciones por presuntas faltas a las reglas que ordenan el traslado de recursos forestales nativos.

Los operativos expusieron dos frentes distintos de control en materia ambiental dentro de San Juan: por un lado, la captura y tenencia de fauna silvestre; por otro, el movimiento de flora nativa sin respaldo documental vigente. Aunque se trató de hechos diferentes, ambos derivaron en secuestros y en la apertura de actuaciones por infracciones.

Temas Relacionados

San JuanGendarmería NacionalFauna silvestreSecretaría de Ambiente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Maniataron y robaron a la madre y al hermano de un ex futbolista de la selección argentina en La Plata

El ataque ocurrió este miércoles por la mañana en una inmobiliaria, donde las víctimas fueron sorprendidas por ladrones que se llevaron dinero y huyeron

Maniataron y robaron a la madre y al hermano de un ex futbolista de la selección argentina en La Plata

Un niño de 5 años fue atacado por un dogo en La Pampa

La madre del menor denunció que el hecho ocurrió en calle 31 entre 40 y 42 de la localidad de General Pico. El niño recibió atención médica y su madre realizó una exposición policial

Un niño de 5 años fue atacado por un dogo en La Pampa

Ministerio de la Soledad: cuando la falta de lazos comunitarios se vuelve asunto de Estado

La crisis de las instituciones intermedias muestra que no falta gente sino el compromiso de sostener la comunidad, un fenómeno que lleva a los países a crear carteras específicas para combatir el aislamiento

Ministerio de la Soledad: cuando la falta de lazos comunitarios se vuelve asunto de Estado

“Cuando cambió la defensa, la situación de Álvarez pareció agravarse”: el punto de quiebre que hizo tambalear el juicio a “Pity”

A un mes del inicio del debate llegaron a declarar 17 testigos, pero una sucesión de planteos terminó por frenarlo. Los testimonios sobre el crimen, los cuestionamientos por la salud del músico, sus particulares apariciones y el desgaste de quienes esperan una sentencia

“Cuando cambió la defensa, la situación de Álvarez pareció agravarse”: el punto de quiebre que hizo tambalear el juicio a “Pity”

Radiografía de la violencia de género en Argentina: 169 víctimas, 349 intentos de femicidio y 160 marchas para pedir justicia

Hasta agosto de 2026, se cometieron 144 femicidios y un intento de asesinato por día, según distintos monitoreos. Todos los registros coinciden en que la violencia de género no baja, sino que sube y que es alarmante

Radiografía de la violencia de género en Argentina: 169 víctimas, 349 intentos de femicidio y 160 marchas para pedir justicia

DEPORTES

Thiago Tirante: su primera vez como local en Copa Davis y el balance de la gira sobre cemento

Thiago Tirante: su primera vez como local en Copa Davis y el balance de la gira sobre cemento

El debut de Maradona y un Superclásico en la final: a 50 años de un torneo apasionante que estuvo a punto de no jugarse

Santa Fe se prepara para recibir a más de 4 mil atletas en los Juegos Suramericanos 2026

Lo promovió el descubridor de Riquelme, se retiró a los 25 años y se convirtió en un conocido periodista: “Una buena nota es como un gol”

Una tenista argentina jugó apenas 17 minutos en el US Open y recibió una fuerte multa: cuánto deberá pagar

TELESHOW

Marina Calabró recordó a su padre y reveló una desconocida anécdota suya durante su viaje de egresados

Marina Calabró recordó a su padre y reveló una desconocida anécdota suya durante su viaje de egresados

Habló Costa desde la clínica tras su paso por terapia intensiva: “Agradezco a los que rezan por mí”

Gran Hermano Generación Dorada definió a sus tres finalistas: quién fue la última eliminada

Mery del Cerro contó cómo fue la despedida de soltera de Lali y se refirió a la ausencia de Gimena Accardi

Yanina Zilli recordó sus romances desconocidos con Luis Miguel, Diego Maradona y Martín Palermo: “Él estuvo perfecto”

INFOBAE AMÉRICA

Mahsa Amini ‘in memoriam’

Mahsa Amini ‘in memoriam’

La IA, la robótica y las próximas revoluciones económica, militar y política

Una ONU para un mundo que cambió

El precio del petróleo se mantiene por encima de los USD 100 ante la escalada de ataques iraníes en el estrecho de Ormuz

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra un centro comercial en Ucrania: al menos dos muertos y 20 heridos