Mundo

Trump llegará Irlanda para reunirse con sus líderes y visitar su complejo turístico en Doonbeg

El viaje del presidente estadounidense a la isla esmeralda incluirá una escala en el resort de golf de su familia, en medio de un operativo de seguridad cuyo costo se estima en USD 23 millones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland (EE. UU.), rumbo a Dublín, Irlanda, el 11 de septiembre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland (EE. UU.), rumbo a Dublín, Irlanda, el 11 de septiembre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega este sábado a Irlanda para una visita de dos días que combinará reuniones oficiales con una estadía en su complejo de golf de Doonbeg, en medio de un despliegue de seguridad con al menos 4.000 policías y otros agentes. La operación, que incluye francotiradores, figura entre las más grandes que se realizaron en Irlanda. Según informes, “Operación Amanecer Lejano” costará cerca de USD 23 millones.

Miles de manifestantes tienen previsto concentrarse en Dublín, donde Trump mantendrá encuentros separados con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, y la presidenta Catherine Connolly. El mandatario viajará después a Doonbeg, en la costa oeste del país, donde se disputa el Irish Open. El mandatario estadounidense podría entregar el trofeo del torneo el domingo, en un evento en el que se espera la asistencia de 40.000 personas.

PUBLICIDAD

La presencia de Trump en el complejo, situado en el condado de Clare y adquirido por la Organización Trump en 2014, añade exigencias al operativo de seguridad. El lugar se encuentra en una zona costera alejada de los principales centros urbanos.

El presidente, de 80 años, promueve las actividades de golf de su holding familiar desde que volvió a la Casa Blanca para su segundo mandato en enero de 2025. El verano pasado recibió al entonces primer ministro británico, Keir Starmer, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su complejo de Turnberry, en Escocia. Más tarde inauguró otro campo de golf con su nombre en Balmedie, cerca de Aberdeen, también en Escocia.

PUBLICIDAD

“En realidad, solo está de visita en el complejo de golf del que es propietario y haciendo una parada en Dublín por cortesía”, sostuvo Daniel Geary, profesor de Historia de Estados Unidos en el Trinity College de Dublín. “No ve mucha diferencia entre sus intereses privados y su papel como presidente”, agregó Geary.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Taoiseach (primer ministro) de Irlanda, Micheál Martin, asisten a una recepción con motivo del Día de San Patricio en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 17 de marzo de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Taoiseach (primer ministro) de Irlanda, Micheál Martin, asisten a una recepción con motivo del Día de San Patricio en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 17 de marzo de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

Trump prevé abordar asuntos como Medio Oriente, los aranceles de Estados Unidos y la inmigración durante sus encuentros con Martin y Connolly. El presidente republicano recibió a Martin en dos oportunidades en el Despacho Oval, en encuentros que anteceden a la reunión prevista en Dublín.

Irlanda y Estados Unidos mantienen vínculos estrechos desde hace décadas, en parte por sus lazos históricos y familiares. Las posturas del Gobierno irlandés y de la administración Trump difieren en varios asuntos, con especial distancia respecto del respaldo a los palestinos.

Irlanda forma parte del grupo de países que anunció una prohibición comercial dirigida a los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada. Entre ellos se encuentran España, Reino Unido y Francia.

La reunión con Catherine Connolly genera expectativas por sus antecedentes de críticas a Trump. La presidenta, cuyo cargo tiene funciones mayormente ceremoniales, protestó contra la anterior visita del mandatario estadounidense a Irlanda, en 2019.

“Martin tiene la experiencia suficiente como para que todo vaya bien a nivel político. La gran incógnita es el presidente Connolly”, afirmó Eoin O’Malley, politólogo de la Universidad de la Ciudad de Dublín. “Ella protestó contra su última visita (en 2019), y sus seguidores esperan que haga algún tipo de espectáculo para ellos. Pero también es consciente de que no puede hacer ni decir nada que pueda dañar la relación”, agregó el académico.

La presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, y el Taoiseach, Micheál Martin, llegan para firmar documentos antes de entregar el sello oficial a un nuevo ministro tras una remodelación del gabinete, en Dublín (Irlanda), el 18 de noviembre de 2025 (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
La presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, y el Taoiseach, Micheál Martin, llegan para firmar documentos antes de entregar el sello oficial a un nuevo ministro tras una remodelación del gabinete, en Dublín (Irlanda), el 18 de noviembre de 2025 (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Varias manifestaciones contra la visita de Trump se celebrarán en el centro de Dublín y en el oeste de Irlanda, con convocatorias que cuestionan la presencia del presidente estadounidense en el país. A pocos kilómetros de Phoenix Park, aunque fuera del recorrido previsto para Trump, organizaciones civiles y representantes políticos convocaron concentraciones bajo el lema “Trump, no eres bienvenido”.

La dirigente de Sinn Féin, Mary Lou McDonald, anunció durante la conferencia anual de su partido que asistirá a una de las protestas. La líder de la formación de izquierda sostuvo que el Gobierno irlandés no debería extender la “alfombra roja” al mandatario estadounidense.

Grupos activistas del oeste de Irlanda también llamaron a manifestarse en Doonbeg, donde Trump visitará su campo de golf. La convocatoria conjunta busca expresar lo que sus organizadores denominan “El gran rechazo irlandés”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Donald TrumpIrlandaEstados UnidosÚltimas noticias AméricaEEUUMicheál MartinCatherine Connolly

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno israelí aseguró que el Ejército está listo para seguir la campaña contra Hezbollah tras tomar el control de una zona estratégica del Líbano

La advertencia del titular de Defensa llegó tras la destrucción de una infraestructura subterránea en Ali Taher y en vísperas del año nuevo judío, a semanas de unas elecciones reñidas

El Gobierno israelí aseguró que el Ejército está listo para seguir la campaña contra Hezbollah tras tomar el control de una zona estratégica del Líbano

La economía de Francia “se descuelga” antes de incierto año electoral

La previsión de crecimiento del Gobierno cayó por la sequía y el calor extremo, el impacto del conflicto en Irán sobre la energía y la incertidumbre política, entre otras cuestiones

La economía de Francia “se descuelga” antes de incierto año electoral

Iglesias centenarias, playas serenas y talleres de mármol: así es Tinos, la isla menos conocida de Grecia

El pueblo de Pyrgos alberga el Museo de Artes del Mármol y calles donde ese material define fachadas y esculturas, mientras la especialista Carol Papaletsos destaca la hospitalidad y la vida cotidiana que distinguen a este lugar del Egeo

Iglesias centenarias, playas serenas y talleres de mármol: así es Tinos, la isla menos conocida de Grecia

De zarigüeyas a wombats: cómo la fauna silvestre comenzó a reclamar casas y edificios como refugio

Un estudio de una década con miles de reportes de rescate revela cómo los animales nativos se adaptan a la pérdida de sus refugios naturales ocupando entretechos, garajes y hasta dormitorios en viviendas australianas

De zarigüeyas a wombats: cómo la fauna silvestre comenzó a reclamar casas y edificios como refugio

Irán usa criptomonedas para sortear las sanciones de Estados Unidos

La autoridad monetaria promueve mecanismos alternativos para mantener las operaciones internacionales, repatriar recursos y garantizar el abastecimiento mientras Washington intensifica la presión económica y militar sobre Teherán

Irán usa criptomonedas para sortear las sanciones de Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Trancón de contenedores vacíos en Buenaventura sigue golpeando al transporte de carga

Trancón de contenedores vacíos en Buenaventura sigue golpeando al transporte de carga

Crimen de Julián Álvarez en Chaco: autorizaron a Victoria Cantero a recibir tratamiento psicológico

Los criterios del Gobierno para acordar con los aliados rumbo a 2027: las alternativas y la reforma electoral como condición

Presuntas amenazas a árbitros sacuden a Tepatitlán FC y a la Liga de Expansión MX

San Marcos reclama al Estado por su patrimonio: el Congreso, el Hospital Loayza y predios del centro de Lima están en disputa

DEPORTES

11 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gol de Valencia, la revancha ante San Pablo y el mensaje para el plantel

11 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gol de Valencia, la revancha ante San Pablo y el mensaje para el plantel

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba y prolongó su invicto a 13 partidos antes del decisivo cruce con San Pablo en la Sudamericana

Argentina presentó el equipo para la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén: “Es la semana más linda del año”

Enner Valencia marcó su primer gol en Boca Juniors ante Central Córdoba: el registro histórico que logró el ecuatoriano

ENTRETENIMIENTO

Lady Gaga tuvo a su primer bebé junto a Michael Polansky

Lady Gaga tuvo a su primer bebé junto a Michael Polansky

Billy Gibbons, Ozzy Osbourne y una fiesta junto a la piscina: “En 30 segundos, todos los vasos se hicieron añicos”, dijo el guitarrista

Michael Diamond sobre los primeros años de Beastie Boys: “Éramos jóvenes, corríamos de un lado a otro pasándolo muy bien”

Las casualidades que salvaron a Michael Jackson, Mark Wahlberg y otros famosos del 11 de septiembre

Entre el cine y el básquet: Mahershala Ali y Jaylen Brown en una charla íntima sobre rechazo, fe y transformación