Trump llegará Irlanda para reunirse con sus líderes y visitar su complejo turístico en Doonbeg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland (EE. UU.), rumbo a Dublín, Irlanda, el 11 de septiembre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega este sábado a Irlanda para una visita de dos días que combinará reuniones oficiales con una estadía en su complejo de golf de Doonbeg, en medio de un despliegue de seguridad con al menos 4.000 policías y otros agentes. La operación, que incluye francotiradores, figura entre las más grandes que se realizaron en Irlanda. Según informes, “Operación Amanecer Lejano” costará cerca de USD 23 millones.

Miles de manifestantes tienen previsto concentrarse en Dublín, donde Trump mantendrá encuentros separados con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, y la presidenta Catherine Connolly. El mandatario viajará después a Doonbeg, en la costa oeste del país, donde se disputa el Irish Open. El mandatario estadounidense podría entregar el trofeo del torneo el domingo, en un evento en el que se espera la asistencia de 40.000 personas.

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La presencia de Trump en el complejo, situado en el condado de Clare y adquirido por la Organización Trump en 2014, añade exigencias al operativo de seguridad. El lugar se encuentra en una zona costera alejada de los principales centros urbanos.

El presidente, de 80 años, promueve las actividades de golf de su holding familiar desde que volvió a la Casa Blanca para su segundo mandato en enero de 2025. El verano pasado recibió al entonces primer ministro británico, Keir Starmer, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su complejo de Turnberry, en Escocia. Más tarde inauguró otro campo de golf con su nombre en Balmedie, cerca de Aberdeen, también en Escocia.

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“En realidad, solo está de visita en el complejo de golf del que es propietario y haciendo una parada en Dublín por cortesía”, sostuvo Daniel Geary, profesor de Historia de Estados Unidos en el Trinity College de Dublín. “No ve mucha diferencia entre sus intereses privados y su papel como presidente”, agregó Geary.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Taoiseach (primer ministro) de Irlanda, Micheál Martin, asisten a una recepción con motivo del Día de San Patricio en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 17 de marzo de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

Trump prevé abordar asuntos como Medio Oriente, los aranceles de Estados Unidos y la inmigración durante sus encuentros con Martin y Connolly. El presidente republicano recibió a Martin en dos oportunidades en el Despacho Oval, en encuentros que anteceden a la reunión prevista en Dublín.

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Irlanda y Estados Unidos mantienen vínculos estrechos desde hace décadas, en parte por sus lazos históricos y familiares. Las posturas del Gobierno irlandés y de la administración Trump difieren en varios asuntos, con especial distancia respecto del respaldo a los palestinos.

Irlanda forma parte del grupo de países que anunció una prohibición comercial dirigida a los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada. Entre ellos se encuentran España, Reino Unido y Francia.

La reunión con Catherine Connolly genera expectativas por sus antecedentes de críticas a Trump. La presidenta, cuyo cargo tiene funciones mayormente ceremoniales, protestó contra la anterior visita del mandatario estadounidense a Irlanda, en 2019.

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“Martin tiene la experiencia suficiente como para que todo vaya bien a nivel político. La gran incógnita es el presidente Connolly”, afirmó Eoin O’Malley, politólogo de la Universidad de la Ciudad de Dublín. “Ella protestó contra su última visita (en 2019), y sus seguidores esperan que haga algún tipo de espectáculo para ellos. Pero también es consciente de que no puede hacer ni decir nada que pueda dañar la relación”, agregó el académico.

La presidenta de Irlanda, Catherine Connolly, y el Taoiseach, Micheál Martin, llegan para firmar documentos antes de entregar el sello oficial a un nuevo ministro tras una remodelación del gabinete, en Dublín (Irlanda), el 18 de noviembre de 2025 (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Varias manifestaciones contra la visita de Trump se celebrarán en el centro de Dublín y en el oeste de Irlanda, con convocatorias que cuestionan la presencia del presidente estadounidense en el país. A pocos kilómetros de Phoenix Park, aunque fuera del recorrido previsto para Trump, organizaciones civiles y representantes políticos convocaron concentraciones bajo el lema “Trump, no eres bienvenido”.

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La dirigente de Sinn Féin, Mary Lou McDonald, anunció durante la conferencia anual de su partido que asistirá a una de las protestas. La líder de la formación de izquierda sostuvo que el Gobierno irlandés no debería extender la “alfombra roja” al mandatario estadounidense.

Grupos activistas del oeste de Irlanda también llamaron a manifestarse en Doonbeg, donde Trump visitará su campo de golf. La convocatoria conjunta busca expresar lo que sus organizadores denominan “El gran rechazo irlandés”.

(Con información de AFP)