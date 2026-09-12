El Salvador registró en junio un crecimiento de 5.74% y se ubicó como la segunda economía de mayor expansión en Centroamérica

Un gráfico de barras y monedas apiladas sobre la bandera de El Salvador ilustra una proyección de crecimiento económico hasta el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salvador consolidó en junio el segundo mayor crecimiento económico de Centroamérica, con una expansión de 5.74% interanual de su actividad, según el último reporte mensual de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano.

El dato superó en 0.94 puntos porcentuales el registrado en el mismo mes de 2025, cuando la economía creció 4.80%.

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El sector que más impulsó esa marca fue información y comunicaciones, con un alza de 10.8%, el mayor dinamismo entre las ramas productivas del país medidas por el organismo regional.

Panamá registró en junio el mayor crecimiento de Centroamérica, con 8.23%, mientras El Salvador quedó segundo con 5.74%, según datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano. Honduras alcanzó 4.96% y Guatemala, 4.24%, mientras Costa Rica desaceleró a 3.11% y Nicaragua cayó a 1.77%.

Panamá lideró el istmo

La economía panameña encabezó la tabla regional al registrar un crecimiento de 8.23% en junio, la tasa más alta del istmo y también la más elevada que el país informó desde 2024, según Fitch BMI.

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Esa cifra implicó un salto de 6.04 puntos porcentuales frente al 2.19% anotado en junio de 2025.

La economía panameña encabezó la tabla regional al registrar un crecimiento de 8.23% en junio, la tasa más alta del istmo y también la más elevada que el país informó desde 2024, según Fitch BMI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desempeño panameño no fue un fenómeno aislado de un mes. UBS Global Wealth Management informó en un reporte publicado el 4 de septiembre que la actividad económica de Panamá creció 5.5% en el primer semestre de 2026, el mejor resultado semestral del país desde 2017, excluido el rebote pospandemia, y proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) podría superar el 5% al cierre del año.

Entre los motores de esa recuperación, el banco suizo identificó el consumo de los hogares, la reactivación de la construcción y los ingresos vinculados al turismo y al Canal de Panamá, cuyas rutas se beneficiaron de la reorganización del comercio global por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

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Honduras avanzó y Nicaragua retrocedió

Honduras avanzó al tercer puesto regional con una tasa de 4.96% en junio, un resultado 1.11 puntos porcentuales superior al de igual mes de 2025. El comercio al por mayor y al por menor fue el sector de mayor impulso, con un crecimiento de 13%.

Una anciana en Nicaragua cuenta billetes de dólar y córdoba, frente a una ventana, con una bandera nicaragüense y la foto de un joven en Nueva York colgadas en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala completó el grupo de economías en aceleración con una expansión de 4.24%, 0.33 puntos porcentuales por encima de su marca del año anterior.

Mientras cuatro países aceleraron, Costa Rica y Nicaragua registraron una desaceleración. La actividad costarricense pasó de 5.85% en junio de 2025 a 3.11% un año después, una caída de 2.74 puntos porcentuales. La construcción fue el sector de mayor crecimiento en ese país, con 10.9%.

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Nicaragua registró el mayor retroceso: su tasa de expansión cayó de 6.48% a 1.77%, una diferencia de 4.71 puntos porcentuales. El sector de electricidad y agua fue el único de alto rendimiento, con 17.9%.

La Cepal elevó su proyección para El Salvador

El dato de junio llegó en un contexto de revisiones al alza para El Salvador. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó en agosto su proyección de crecimiento del PIB salvadoreño para 2026 a 3.9%, frente al 3.4% estimado en abril.

La cifra igualó la expansión registrada en 2025 y colocó al país por encima de Costa Rica (3.7%) y Honduras (3.5%) en las previsiones del organismo.

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Las remesas familiares son uno de los pilares de ese desempeño. En el primer trimestre de 2026, los envíos crecieron 19% interanual, según datos recogidos por la Cepal, y representaron más de 20% del PIB salvadoreño.

Esta imagen conceptual ilustra el crecimiento económico y el potencial de inversión en Centroamérica, presentando mapas 3D de la región, un gráfico de barras ascendente y pilas de billetes de 100 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centroamérica creció por encima del promedio regional

El conjunto de los seis países del istmo se perfila como el bloque de mayor dinamismo de América Latina en 2026. La Cepal proyectó un crecimiento agregado de 4% para la subregión, frente a un avance de 2.2% para América Latina y el Caribe en su conjunto.

Para 2027, el organismo anticipó una aceleración adicional hasta 4.2%.