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El llamativo pedido de Darío Barassi al amigo de un participante tras criticar su look: “Es muy difícil verte”

El conductor de Ahora Caigo reparó en el aspecto de uno de los acompañantes en la tribuna y lanzó una serie de comentarios que provocaron risas en el estudio

El conductor se quedó helado al ver el peinado del joven. “¿Qué te pasó ahí arriba?”, quiso saber.
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Entre revelaciones íntimas y conflictos familiares, Darío Barassi suele atravesar todo tipo de situaciones al frente de Ahora Caigo (Eltrece). Esta vez, el conductor protagonizó un intercambio con el acompañante de un participante, a quien le hizo varias observaciones sobre su aspecto.

La escena comenzó cuando Gonzalo, dueño de una fiambrería y participante del ciclo, le contó a Barassi que había un obsequio para él en la tribuna: “Soy Gonzalo, tengo una fiambrería. Te traje algo. Vine con mi familia, mis amigos”. El conductor se acercó hasta la tarima para que Luli Latorre se lo entregara.

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Antes de recibir el regalo, reparó en el peinado de uno de los amigos de Gonzalo. “¿Qué le pasó al jopo del de al lado, chicos?”, preguntó. “Hablémoslo entre todos”, agregó antes de dirigirse al joven: “¿Qué te pasó ahí arriba?”.

El invitado explicó que se le estaba cayendo el pelo. Barassi continuó con sus comentarios y señaló: “No sabés bien qué hacer, ¿no? ¿Y hay una oreja más grande que la otra? A ver, mira para el techo. Y tiene una fosa nasal más tapada que la otra. algo irregular, el niño de al lado no, mucho más prolijo y simétrico”.

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La reacción de Darío Barassi al conocer la edad de la pareja de una participante

Luego, al ver todos los invitados que apoyaban a Gonzalo en la tribuna, el conductor destacó: “Cuantas amigas tiene Gonza, y lo que pasa es que si tiene una fiambrería yo también sería amigo. Hagamos una cosa, ¿te puedo pedir un favor? ¿Le ponés la bolsa al chico del jopo en la cabeza? Yo con ese jopo no. Es por un ratito hermano, es muy difícil verte. Todo el programa te lo pido”.

Las charlas de Darío Barassi con los participantes suelen habilitar confesiones personales y relatos familiares. En una de esas conversaciones, el conductor conoció la historia de Mariel, una joven de 29 años que contó que mantiene una relación desde hace casi diez años con Cristian, de 52.

El intercambio comenzó cuando Barassi presentó a la concursante con una broma vinculada a una expareja que llevaba su mismo nombre. Tras ese comentario, le pidió que se presentara ante el público. Mariel explicó que vive en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, y que trabaja como modelo, extra en series y promotora para distintas agencias.

Mientras reconstruía algunos datos de su vida cotidiana, la participante habló de su pareja. Dijo que Cristian no había podido acompañarla a la grabación porque se encontraba trabajando en un concesionario. El conductor tomó ese dato para hacer un comentario en tono humorístico y después le preguntó cómo se habían conocido.

Mariel recordó que el vínculo nació en un boliche al que solía salir a bailar. Cristian trabajaba allí como DJ y, según contó, el contacto entre ambos se inició en ese ámbito. La joven precisó que la relación se consolidó con el paso del tiempo y que llevan cerca de una década juntos.

Un hombre con barba, traje marrón, camisa blanca y un adorno floral eleva las manos en un plató iluminado con luces de colores.
Darío Barassi sorprendió al referirse a sus primeros días en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conversación cambió cuando Barassi quiso saber más sobre la pareja. En ese momento, Mariel le reveló la edad de Cristian y dejó en evidencia una diferencia de 23 años entre ambos. “Mi pareja tiene cincuenta y dos años. Te quería sorprender con eso”, expresó.

La aclaración provocó la reacción inmediata del conductor, que hasta entonces había acompañado el relato con bromas sobre el trabajo de Cristian y el modo en que se habían conocido. Barassi volvió a recurrir al humor ante la revelación, mientras Mariel sostuvo el intercambio y amplió detalles sobre su noviazgo.

El segmento cerró con el conductor y la participante conversando sobre la relación, que comenzó cuando ella tenía 20 años. La historia quedó como uno de los momentos personales que surgieron durante la emisión.

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