Panamá

Trece pandilleros reciben condenas de hasta 224 meses de prisión en Panamá

Los fallos derivaron de las operaciones Custodia y Corintios, ejecutadas contra estructuras asentadas en San Miguelito y Tocumen

Trece personas recibieron penas de prisión por su pertenencia a estructuras que operaban en San Miguelito y Tocumen. Tomada del MP
Trece personas recibieron penas de prisión por su pertenencia a estructuras que operaban en San Miguelito y Tocumen. Tomada del MP
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Nueve integrantes de una pandilla que operaba en San Miguelito recibieron condenas de entre 72 y 100 meses de prisión, mientras otras cuatro personas fueron sentenciadas a penas de hasta 224 meses por pandillerismo agravado. Los fallos corresponden a las operaciones Custodia y Corintios, desarrolladas contra estructuras vinculadas con delitos violentos.

En el primer proceso, la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita consiguió penas de 72, 84 y 100 meses para los nueve acusados. Las sentencias fueron dictadas después de las aprehensiones realizadas mediante la Operación Custodia en diferentes puntos de Belisario Frías, distrito populoso de San Miguelito.

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La investigación, iniciada en 2025, vinculó a la agrupación autodenominada Los Jota o JDM con homicidios, tentativas, lesiones personales, drogas y posesión ilegal de armas. También se le atribuyeron constantes hurtos, desalojos y actos de incendiarismo contra residentes de Santa Marta y Las Colinas.

Durante el operativo fueron capturadas nueve personas, incluidos dos señalados como presuntos cabecillas, conocidos con los alias de “Pollito” y “Bebito”. Las autoridades ejecutaron más de 20 diligencias de allanamiento y decomisaron equipos tecnológicos, radios de comunicación y otros indicios asociados con las actividades investigadas.

Hombre encapuchado con chaqueta oscura se lleva un teléfono móvil a la oreja. Su rostro está en sombras, visible parcialmente, en un entorno lúgubre.
Alias “Pollito” y “Bebito” fueron identificados como presuntos cabecillas durante las diligencias en San Miguelito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda condena está relacionada con la Operación Corintios. Cuatro personas recibieron penas de 162, 168 y 224 meses de prisión después de ser declaradas penalmente responsables por pandillerismo agravado. El juicio comenzó el 20 de julio y terminó el 10 de agosto de 2026.

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En ese expediente, otras 21 personas ya cumplen condenas en centros penitenciarios. La estructura operaba presuntamente desde 2016 en La Siesta y Buena Vista, en Tocumen, donde se le relacionó con homicidios, robos, narcotráfico, hurtos, daños a propiedades y extorsiones contra comercios del sector.

Mientras esas sentencias cerraron fases judiciales, el Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de tres investigados mediante la Operación Combate 2. Los sospechosos enfrentan cargos por pandillerismo y estarían vinculados con una organización que mantenía control territorial en Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen.

Combate 2 fue ejecutada el 20 de agosto como continuación de una investigación abierta en marzo de 2023. La Policía informó que el operativo dejó inicialmente cinco presuntos integrantes aprehendidos, además del decomiso de un arma de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos incorporados al expediente.

Fotografía en tono sepia de tres personas encapuchadas con rostros ocultos, dos sostienen fusiles y uno una pistola, de pie frente a una pared con graffiti.
Tres jóvenes encapuchados y armados, con los rostros oscurecidos, se alzan en un callejón urbano con una pared graffiteada, evocando una sensación de inseguridad y conflicto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las acciones contra esa estructura habían comenzado en mayo mediante la primera Operación Combate, cuando fueron capturadas siete personas relacionadas presuntamente con la pandilla Bagdad-Santa Eduviges. Entre ellas figuró alias “Rungito”, señalado por las autoridades como uno de sus cabecillas. Las diligencias abarcaron Tocumen, Pacora y San Miguelito.

Para agosto, las autoridades contabilizaban 30 presuntos miembros detenidos, entre ellos Jean Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, considerado uno de los principales dirigentes de la organización. El sospechoso había sido extraditado desde España mediante coordinación con Interpol, según informó la Policía Nacional.

Otros operativos de gran alcance fueron desplegados durante 2026. La Operación Secuela realizó más de 30 allanamientos en Río Abajo y permitió aprehender a 13 presuntos miembros de HP14-R14, incluido alias “Bocare”, identificado como supuesto cabecilla de una estructura relacionada con homicidios, drogas, armas y robos.

En Coclé, la Operación Legado dejó 19 aprehendidos durante diligencias efectuadas en Farallón y Nuevo Farallón. Entre los capturados figuró alias “Hueso”, señalado como líder de Blindaje 7. Posteriormente, 15 personas quedaron bajo detención provisional por su presunta pertenencia a esa pandilla, de acuerdo con las autoridades.

La Operación Custodia incluyó más de 20 allanamientos en Santa Marta, Las Colinas y otros sectores de Belisario Frías. Tomada del MP
La Operación Custodia incluyó más de 20 allanamientos en Santa Marta, Las Colinas y otros sectores de Belisario Frías. Tomada del MP

La Operación Harpía también permitió detener a siete personas en San Miguelito y decomisar un fusil y presunta sustancia ilícita. La investigación relaciona al grupo con homicidios ocurridos entre 2025 y 2026, tenencia ilegal de armas y amenazas contra menores para obligarlos a incorporarse a la organización criminal.

Las autoridades identifican 121 pandillas activas en Panamá, agrupadas alrededor de ocho grandes corrientes criminales. Entre las principales aparecen Bagdad, Calor Calor, Roca, RG 4Life, Killa, Mafia Filipina y HP o Manzana Cero, con presencia en Panamá, San Miguelito, Panamá Oeste y Colón.

Bagdad y Calor Calor son consideradas las dos federaciones con mayor alcance, mientras otras estructuras mantienen dominio sobre sectores específicos. Estos grupos han evolucionado desde pandillas territoriales hacia redes dedicadas al microtráfico, sicariato, extorsión y apoyo logístico, además de disputarse rutas, barrios y puntos vinculados con el movimiento de drogas.

Los operativos muestran una ofensiva sostenida contra mandos y células territoriales, pero las condenas también evidencian la extensión de los procesos. Corintios comenzó con allanamientos en 2022 y terminó parcialmente cuatro años después. El desafío no consiste únicamente en realizar capturas, sino en convertir las investigaciones en sentencias firmes y evitar que otras facciones ocupen los espacios dejados por las estructuras desarticuladas.

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