Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

¿Quién será el campeón del Torneo Clausura? (Créditos: AP/Nicolas Aguilera)

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El Torneo Clausura ya se adentró en su recta final y el arranque de la novena fecha entregó un apasionante partido con el empate de Vélez sobre Newell’s en Rosario, que privó al Fortín de colocarse en lo más alto de la Tabla Anual en una jornada que promete tener movimientos en todas las posiciones del campeonato.

La agenda seguirá este viernes con dos encuentros. Ahora, Defensa y Justicia recibe a Gimnasia de Mendoza en Florencio Varela en un cruce determinante por la clasificación a las copas internacionales porque el Lobo mendocino debe ganar para ocupar uno de los boletos a la Sudamericana 2027. El día se cerrará con la presentación de Boca Juniors ante Central Córdoba desde las 21:30 en la Bombonera con un Xeneize obligado a obtener los tres puntos para acercarse a la zona de clasificación a la próxima Libertadores, mientras que el Ferroviario necesita escaparse de los puestos de descenso.

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Todo continuará el sábado con cuatro compromisos, dos de ellos desde las 14:45 en simultáneo: Estudiantes-Platense e Independiente Rivadavia-Aldosivi. Más tarde, a las 17:30, River Plate buscará imponerse a Atlético Tucumán como visitante y, a partir de las 20:00, Talleres y Unión bajarán el telón en Córdoba.

El domingo comprenderá cinco encuentros y la acción iniciará desde temprano con Sarmiento-Belgrano y Tigre-Rosario Central, ambos desde las 14:45. Además, Gimnasia La Plata visitará a Argentinos Juniors en La Paternal (17:00). Desde las 19:15 se jugará el clásico entre Independiente y San Lorenzo en Avellaneda con el estreno de Ruben Darío Insua como técnico del Ciclón. En último turno, Racing afrontará una visita de riesgo a Parque Patricios ante Huracán (21:30).

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La fecha se cerrará el lunes con tres cotejos. A partir de las 19, Banfield quiere seguir de racha frente a Barracas Central después de avanzar a las semifinales de la Copa Argentina y, en simultáneo, Deportivo Riestra recibirá a Lanús. El último será desde las 21:15 entre Instituto y Estudiantes de Río Cuarto en Alta Córdoba.

Cabe remarcar que de acuerdo con el esquema de clasificación vigente, a la Copa Libertadores 2027 accederán los campeones del Torneo Apertura (Belgrano) y Clausura, el campeón de la Copa Argentina y los tres primeros equipos de la Tabla Anual, posiciones que seguirán ocupando Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia y Vélez hasta el final de la novena fecha porque ninguno puede alcanzarlos.

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En cuanto a la Copa Sudamericana, el certamen reparte cupos entre el cuarto y el noveno lugar de la general, posiciones que ocupan Boca, Gimnasia La Plata, Rosario Central, River, Estudiantes de La Plata e Independiente. Belgrano está noveno, pero ya está clasificado a la Libertadores y cede su plaza al Rojo (10°).

En la zona baja de la tabla, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi continúan entre los conjuntos más comprometidos con la posibilidad del descenso.

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

La agenda de la novena fecha

NEWELL’S 1–1 VÉLEZ

Viernes 11 de septiembre

19.15 Defensa y Justicia – Gimnasia de Mendoza

21.30 Boca – Central Córdoba

Sábado 12 de septiembre

14.45 Independiente Rivadavia – Aldosivi

14.45 Estudiantes – Platense

17.30 Atlético Tucumán – River Plate

20.00 Talleres – Unión

Domingo 13 de septiembre

14.45 Sarmiento – Belgrano

14.45 Tigre – Rosario Central

17.00 Argentinos – Gimnasia La Plata

19.15 Independiente – San Lorenzo

21.30 Huracán – Racing

Lunes 14 de septiembre

19.00 Deportivo Riestra – Lanús

19.00 Banfield – Barracas Central

21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto)