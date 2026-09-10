Sociedad

El camionero que fue filmado pintando un grafiti en el Parque Nacional Nahuel Huapi deberá restaurar las paredes que vandalizó

También deberá limpiar otras once pintadas detectadas a lo largo del tramo de la ruta nacional N°237, a la altura del kilómetro 1.591, tras un acuerdo de reparación integral impulsado por el fiscal federal Juan Manuel García Barrese

El Parque Nacional Nahuel Huapi denunció la realización de un grafiti en un espacio natural

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Un camionero de 58 años deberá restaurar las formaciones rocosas que vandalizó con aerosol dentro del paraje Valle Encantado del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Neuquén, tras un acuerdo de reparación integral que ya cuenta con respaldo judicial. El juez federal con funciones de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani, homologó el acuerdo alcanzado entre las partes e impuso al imputado un plazo de 90 días para concretar las tareas de limpieza y restauración en el área protegida.

El hecho que derivó en esta resolución ocurrió el 26 de diciembre de 2025, cuando un vecino filmó al conductor mientras aplicaba aerosol de color rojo sobre una formación rocosa ubicada a la vera de la ruta nacional N°237. La inscripción, con la leyenda “ANA GUSTAVO”, quedó registrada en el video que el testigo incorporó a la denuncia y que la fiscalía utilizó luego como prueba central en la investigación. La filmación también documentó la reacción del camionero ante el llamado de atención del vecino: lejos de interrumpir la acción, el hombre respondió con una repregunta —“¿Te molesta a vos?“— y buscó justificar la pintada señalando que había otras intervenciones similares en la zona. Cuando el testigo comenzó a fotografiar el camión estacionado en la margen opuesta, el imputado tomó una piedra e intentó amedrentarlo.

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La denuncia fue presentada por la coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Administración de Parques Nacionales (APN), que calificó la conducta como una infracción grave a la normativa vigente de protección del patrimonio natural. Guardaparques y brigadistas llegaron al sector poco después y constataron, además, que el aerosol utilizado para la pintada había sido abandonado en el lugar tras completarse la acción.

El acuerdo de reparación integral fue impulsado por el fiscal federal Juan Manuel García Barrese, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Zapala. Según establece la resolución homologada, el camionero deberá limpiar y restaurar su propia pintada y otras once intervenciones antrópicas detectadas a lo largo del tramo de la ruta N°237 a la altura del kilómetro 1.591, con productos aptos para tal fin. El imputado tiene 90 días para completar la totalidad de las tareas comprometidas, que abarcan doce intervenciones en total dentro del área natural protegida. Una vez finalizadas las labores, la APN deberá remitir a la fiscalía un informe que acredite el cumplimiento efectivo, acompañado de registros fotográficos del sector restaurado.

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A horas de la viralización del video, el propio camionero, identificado como Gustavo, difundió una grabación en la que asumió su responsabilidad. “Mi nombre es Gustavo. Soy el que hice la pintada sobre la piedra, el escrito. Bueno, pido disculpas del error que cometí”, expresó.

El registro fue tomado el pasado 26 de diciembre, en el KM 1598 de la Ruta 40, en el paraje Valle encantado de Neuquén

En el mismo mensaje, el conductor amplió su postura: “Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice y no tengo ningún problema. Yo ya llevo treinta años arriba de los camiones. Tengo una conducta intachable. Responsable, trabajador y todo. Es decir que, nada, vuelvo a repetir: estoy comprometido y me arrepiento de lo que hice. Porque errores cometemos todos en la vida y de los errores se aprende”.

En paralelo a la actuación judicial, la Intendencia del parque se contactó formalmente con un referente de la empresa de transporte propietaria del camión involucrado. Voceros de la firma respondieron con disposición para colaborar y se comprometieron a llevar adelante tareas de remediación ambiental en el sector afectado. Desde la administración del área protegida se valoró la actitud de la compañía y se subrayó el rol de la colaboración ciudadana en la detección temprana de conductas que ponen en riesgo el medioambiente: sin el video del vecino, la denuncia ante la APN no habría sido posible con el nivel de precisión que permitió identificar al responsable y el sitio exacto del daño.

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