Crimen y Justicia

Juicio por Loan Peña, en vivo: declara el ex comisario Walter Maciel, uno de los acusados

Está imputado como partícipe necesario de la desaparición del nene, ocurrida el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio. Será la única declaración de la jornada

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Walter Maciel Juicio Loan Corrientes
El ex comisario Walter Maciel, uno de los principales acusados de la desaparición de Loan Peña

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará hoy con una jornada atípica, más corta que lo habitual y con una sola declaración prevista: la del ex comisario Walter Maciel. Se trata de uno de los principales acusados, quien está imputado como partícipe necesario.

Para este jueves estaban programados inicialmente dos testimonios. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes los postergó para dar lugar a la declaración que el imputado había solicitado la semana pasada y porque la audiencia deberá finalizar antes del mediodía.

“El tribunal ha tomado una decisión para el día de mañana debido al pedido que formulara el comisario Maciel para declarar y el tiempo requerido. Se suspendieron las declaraciones de los testigos de mañana, entonces va a declarar él exclusivamente”, explicó el juez Fermín Amado Ceroleni al cierre de la audiencia de ayer.

Ceroleni precisó que la audiencia tendrá una duración acotada. “A las 12 del mediodía el tribunal tiene una actividad impostergable”, señaló. Por ese motivo, el debate concluirá a las 11:45 como plazo máximo.

La semana pasada, el ex jefe de la comisaría de 9 de Julio tomó la palabra antes de una audiencia para plantear cuestiones vinculadas con su defensa. En esa ocasión, anticipó su intención de colaborar en el proceso. “Soy imputado y perjudicado, pero voy a colaborar en todo”, afirmó.

11:17 hsHoy

Antonio Benítez declaró en el juicio por Loan y señaló a Laudelina: “Creo que sabe la verdad”

El tío político del niño habló de su relación con Laudelina Peña, de quien está separado, y aseguró: “Sé cuándo está mintiendo y cuándo no”. También apuntó a Carlos Pérez y Victoria Caillava. A lo largo de su extensa declaración, además, reconstruyó la búsqueda y denunció torturas tras su detención

Antonio Benítez detrás de su abogado, Enzo Di Tella
Antonio Benítez detrás de su abogado, Enzo Di Tella

Antonio Benítez declaró este miércoles ante el Tribunal Oral Federal que juzga la desaparición de Loan Danilo Peña. Reconstruyó las horas posteriores a la ausencia del niño, denunció agresiones y presiones durante su detención y se refirió a la declaración de su ex esposa Laudelina Peña, también imputada en la causa.

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11:17 hsHoy

Juicio por Loan: postergaron a las dos testigos citadas y este jueves solo declarará el ex comisario Walter Maciel

La audiencia tendrá una duración reducida y finalizará antes del mediodía. Dos mujeres que debían comparecer fueron reprogramadas luego de que el acusado pidiera tomar la palabra la semana pasada

El ex comisario Walter Maciel
El ex comisario Walter Maciel

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará hoy con una jornada atípica, más corta que lo habitual y con una sola declaración prevista: la del ex comisario Walter Maciel.

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