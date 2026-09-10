Juicio por Loan Peña, en vivo: declara el ex comisario Walter Maciel, uno de los acusados

El ex comisario Walter Maciel, uno de los principales acusados de la desaparición de Loan Peña

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará hoy con una jornada atípica, más corta que lo habitual y con una sola declaración prevista: la del ex comisario Walter Maciel. Se trata de uno de los principales acusados, quien está imputado como partícipe necesario.

Para este jueves estaban programados inicialmente dos testimonios. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes los postergó para dar lugar a la declaración que el imputado había solicitado la semana pasada y porque la audiencia deberá finalizar antes del mediodía.

“El tribunal ha tomado una decisión para el día de mañana debido al pedido que formulara el comisario Maciel para declarar y el tiempo requerido. Se suspendieron las declaraciones de los testigos de mañana, entonces va a declarar él exclusivamente”, explicó el juez Fermín Amado Ceroleni al cierre de la audiencia de ayer.

Ceroleni precisó que la audiencia tendrá una duración acotada. “A las 12 del mediodía el tribunal tiene una actividad impostergable”, señaló. Por ese motivo, el debate concluirá a las 11:45 como plazo máximo.

La semana pasada, el ex jefe de la comisaría de 9 de Julio tomó la palabra antes de una audiencia para plantear cuestiones vinculadas con su defensa. En esa ocasión, anticipó su intención de colaborar en el proceso. “Soy imputado y perjudicado, pero voy a colaborar en todo”, afirmó.