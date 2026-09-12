Autoridades dominicanas desmantelan dos cultivos con 5,364 plantas de presunta marihuana en Azua

Las autoridades dominicanas realizaron tareas de inteligencia, vigilancia aérea y recorridas terrestres durante varios días antes de intervenir en terrenos de acceso complejo. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este viernes que desmanteló dos plantaciones con un total de 5,364 plantas de presunta marihuana en zonas montañosas de la provincia de Azua, República Dominicana. El operativo incluyó el arresto de una mujer y la incautación de equipos que, según las autoridades, se utilizaban para procesar y empacar el vegetal.

La intervención contó con la participación del Ministerio Público, la Policía Nacional, la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea. De acuerdo con la DNCD, los procedimientos se realizaron de manera simultánea tras varios días de tareas de inteligencia, vigilancia aérea y recorridas terrestres en áreas de acceso complejo.

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Las autoridades desplegaron más de 50 agentes y personal de apoyo. Para localizar los cultivos, utilizaron drones, helicópteros y equipos terrestres, según el comunicado de la agencia antidrogas.

Durante el procedimiento en Las Lagunas, la DNCD detuvo a una mujer y buscaban a otras personas dominicanas y haitianas que escaparon. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

El primer procedimiento se realizó en las lomas de la comunidad Las Lagunas, donde las fuerzas de seguridad localizaron 2,611 plantas de presunta marihuana y otras 5,520 unidades en proceso de germinación, de acuerdo con la información oficial.

En ese lugar, los agentes también ocuparon dos radios de comunicación, dos teléfonos celulares, un cartucho de escopeta, dos bombas de fumigación, herramientas e insumos químicos. La DNCD sostuvo que parte de estos elementos estaba vinculada al procesamiento y embalaje de marihuana.

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Durante ese operativo fue detenida una mujer cuya identidad no fue difundida. La institución indicó que busca a otras personas, dominicanas y haitianas, que escaparon al advertir la llegada de las unidades de seguridad.

La DNCD afirmó que la investigación permanece abierta para establecer quiénes financiaban, administraban o trabajaban en el cultivo hallado en Las Lagunas.

La segunda plantación estaba en La Barranca, al norte de Azua

Las fuerzas tácticas se trasladaron luego hacia las lomas de la comunidad La Barranca, en el norte de Azua. Allí localizaron una segunda plantación, ubicada a varios kilómetros del primer punto intervenido.

Según la DNCD, en ese terreno fueron destruidas 2,753 plantas de marihuana. Los agentes hallaron además sacos y tanques con material vegetal, una balanza, una planta eléctrica, paquetes de fundas para embalar y una selladora.

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La presencia de dichos equipos forma parte de las pruebas bajo análisis del Ministerio Público, que busca determinar si en el lugar funcionaba una estructura destinada a preparar y distribuir marihuana antes de su traslado a otros puntos del país.

Las plantas tenían alturas que iban desde cerca de 30 centímetros hasta poco más de dos metros, según el reporte oficial. La cantidad total de ejemplares retirados entre ambas zonas ascendió a 5,364 plantas.

El operativo en Azua reunió a más de 50 agentes de la DNCD, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas )

La DNCD señaló que el despliegue demandó tareas de inteligencia y reconocimiento en terreno durante varios días. Los equipos trabajaron por más de 25 horas ininterrumpidas para retirar las plantas y asegurar los objetos ocupados.

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Las autoridades relacionaron este procedimiento con decomisos previos de plantaciones de marihuana en la misma región. La DNCD sostuvo que mantiene operativos de rastreo en las zonas montañosas de Azua para localizar a los responsables y reunir nuevos elementos para la investigación.

Todas las plantas y los objetos incautados fueron embalados bajo protocolos de cadena de custodia y remitidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde serán sometidos a los análisis correspondientes dentro del proceso judicial.