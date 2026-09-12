Preocupación por la salud de Ricardo Soulé: "Tengo toda la fe puesta en Dios"

Ricardo Soulé anunció un receso en sus presentaciones en vivo y en sus compromisos públicos por un problema de salud (Julieta Ferrario)

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Lejos de compartir imágenes de sus presentaciones o información sobre sus shows, este viernes Ricardo Soulé sorprendió a sus fans al hablar de su salud. El miembro fundador y compositor principal de Vox Dei informó que hará un receso en sus actuaciones y compromisos públicos por un problema de salud, en un comunicado que motivó mensajes de acompañamiento de sus seres queridos y colegas.

El músico no reveló el diagnóstico ni fijó una fecha para su regreso a los escenarios. Sí explicó que transitará este período junto a su familia y pidió que respeten la privacidad de su entorno.

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Soulé se dirigió a sus amigos, colegas y seguidores, a quienes agradeció el afecto que le expresaron durante su carrera. “Por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos”, comunicó.

El artista recordó que parte de su público lo acompaña desde hace 59 años, una referencia a la extensa trayectoria que construyó con su obra y con su participación en Vox Dei. Su mensaje evitó brindar precisiones médicas sobre la situación que atraviesa.

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El compositor principal de Vox Dei agradeció el afecto de amigos, colegas y seguidores en su comunicado sobre su salud

Soulé recordó que parte de su público lo acompaña desde hace 59 años, en referencia a su trayectoria con Vox Dei

Al referirse al paréntesis profesional, Soulé señaló que junto a sus familiares enfrenta “un nuevo reto de la vida”. Por eso solicitó “privacidad y comprensión” a quienes siguen su trabajo.

También dejó una señal de esperanza sobre su vuelta a la actividad. “Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios”, expresó.

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El comunicado cerró con un agradecimiento a sus seguidores y con el deseo de volver a encontrarse con ellos cuando su estado de salud le permita retomar las presentaciones en vivo.

El músico expresó su fe en poder volver pronto a los escenarios si su estado de salud se lo permite

La publicación de Ricardo Soulé recibió mensajes de apoyo de personas cercanas y de colegas de la escena musical

Vicky Soulé, Guillermo Vadalá, Carca y Fabián Zorrito Quintiero enviaron mensajes de acompañamiento a Ricardo Soulé

La publicación recibió mensajes de afecto de personas cercanas al músico y de colegas de la escena. Vicky Soulé escribió: “Siempre a tu lado papá, te amo”.

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El bajista Guillermo Vadalá le expresó su admiración: “Todo lo mejor Ricardo: soy tu admirador desde mi adolescencia. Gracias por todo, Maestro”.

También se sumó Carca, quien comentó: “Vamos, Maestro amado. ¡Fuerza! Desde acá, toda la energía positiva del Universo entero y todo el amor”.

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Por su parte, Fabián ‘Zorrito’ Quintiero señaló: “Siempre gracias Ricardo. Todo mi afecto, admiración y gratitud. ¡Vamos, Soulé!”. En paralelo. su hija Victoria compartió un tierno video en el que se la ve cantando junto a su padre y escribió: “Mi amor incondicional para vos papá, cada día a cada hora”.

Ricardo Soulé pidió privacidad y comprensión para transitar el problema de salud junto a su familia (Julieta Ferrario)

Héctor Ricardo Soulé desarrolló una trayectoria como músico, cantante y compositor que tiene como eje su participación en Vox Dei y su posterior trabajo solista. En 2023, cuando tenía 73 años, la Biblioteca del Congreso de la Nación lo homenajeó junto a otros músicos por su recorrido artístico.

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En 1967 fundó Vox Dei con Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos Godoy. Dentro de la formación asumió un papel central como compositor. En 1974 se instaló en Inglaterra, donde permaneció hasta 1978, año en que regresó a la Argentina y publicó Vuelta a casa, su primer álbum solista, producido por Edelmiro Molinari, exintegrante de Almendra y Color Humano. Después volvió a la banda.

El fundador de Vox Dei no informó su diagnóstico ni fijó una fecha para su regreso a los escenarios

Luego de la separación de Vox Dei en 1981, editó los discos solistas Romances de gesta y Ricardo Soulé. El grupo se reunió nuevamente en 1986 y grabó dos álbumes antes de que Soulé se radicara en España en 1989.

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A su regreso al país, en 1996, participó de la última reunión de Vox Dei y se desvinculó de forma definitiva a fines de 1998. En esa etapa, la banda registró una nueva versión de La Biblia, con colaboraciones de Andrés Calamaro, Fito Páez y Alejandro Lerner.

En 2004 formó Ricardo Soulé y la Bestia Emplumada junto a su hijo Gabriel Soulé, en guitarra y voz. Con ese grupo grabó trabajos como Dolmen y Vulgata.

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