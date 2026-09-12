Teleshow

Las primeras horas de Wanda Nara en Río de Janiero: vuelo en business, playa y pileta con vista al mar

La empresaria dejó atrás el frío de Villa La Angostura para disfrutar de la costa brasileña

La empresaria cambió el frío de la Patagonia por las playas brasileñas (Video: Instagram)
Guardar

Después de una agenda intensa entre compromisos laborales, tiempo en familia y varios escándalos que la mantuvieron en el centro de la atención pública, Wanda Nara decidió tomarse una pausa. Primero eligió la Patagonia: viajó a Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, donde pasó unos días en la nieve. Luego, armó nuevamente las valijas y puso rumbo a un destindo completamente distinto: Río de Janeiro.

El primer registro que compartió correspondió al tramo aéreo del viaje. La imagen mostró un asiento con pantalla individual, mesa auxiliar, controles multimedia, almohada y manta, además de detalles de madera clara sobre las ventanillas y botellas alineadas en un compartimento. La disposición correspondía a una cabina de clase ejecutiva, categoría habitual en los vuelos de larga distancia que elige la empresaria.

PUBLICIDAD

Ya en destino, Nara ofreció una vista nocturna de la playa de Copacabana tomada desde altura. La toma capturó el paseo marítimo con su clásico solado de mosaicos en blanco y negro, una hilera de locales gastronómicos con sombrillas y luces cálidas sobre la arena, grupos de personas sentadas en la playa y peatones que circulaban por la vereda, entre palmeras y postes de alumbrado.

Cabina de avión de primera clase con un asiento de cuero, pantalla digital, minibar iluminado y ventanillas con acabados de madera
Wanda viajó en la comodidad de clases business (Instagram)
Vista nocturna en picado de un paseo marítimo con baldosas de ondas, palmeras, puestos iluminados y una playa de arena junto al mar
La vista que tiene la empresaria desde el hotel

La empresaria también difundió un video grabado en la pileta del alojamiento donde se hospedó. Las imágenes, filmadas de noche, mostraban el agua de la piscina iluminada en tono turquesa, con reposeras dispuestas sobre el borde y una baranda de vidrio que separaba el sector. De fondo se destacaba un cerro cubierto de luces amarillas y blancas que se recortaba sobre el mar oscuro, posiblemente una zona residencial o una favela vista desde la altura del edificio. La cámara recorrió distintos ángulos del plano nocturno, con las reposeras vacías en primer plano y el reflejo de las luces del cerro sobre la superficie iluminada del agua.

PUBLICIDAD

Días atrás, el destino elegido, conocido por su exclusividad y sus paisajes imponentes a orillas del lago Nahuel Huapi, fue el escenario elegido para una escapada junto a su equipo y un grupo de amigas. Apenas instalada en Villa La Angostura, compartió imágenes del hotel boutique en el que se hospeda, mostrando tanto los espacios comunes como la intimidad de la jornada. “Para que vean cómo trato a mi equipo, a mis amigos... Daniela, cortá un poco con Buenos Aires”, exclamó entre risas en uno de los videos, mientras enfocaba a su amiga Daniela Haissiner, quien veía con atención su teléfono celular.

Lejos de las polémicas del mundo del espectáculo, Wanda Naramostró sus primeros momentos de disfrute y trabajo en compañía de su íntimo círculo de amigos (Instagram)

La empresaria destacó un dato poco habitual sobre el alojamiento. “¿Saben que el hotel está cerrado para nosotros? No hay nadie... lo cerraron”, contó, mientras presentaba al resto de sus acompañantes, entre quienes se encontraban su asistente y amiga Natt Córdoba y su fotógrafo personal Cris Welcomme.

La exclusividad del hotel se reflejó en la ambientación cálida y sofisticada: muebles de madera, sillones en tonos vibrantes, cuadros decorativos y una alfombra amplia y estampada que aporta confort y elegancia. En su habitación, Wanda mostró una cama de dos plazas y distintos detalles pensados para el bienestar, sumando una sensación de refugio y descanso.

Uno de los grandes protagonistas de la estadía fue el jacuzzi privado dentro de la habitación, detalle que la propia empresaria compartió en sus historias, transformándolo en uno de los sellos de la escapada. Las imágenes que publicó también captan momentos de relax y disfrute frente a un paisaje de ensueño: atardeceres sobre el lago, la silueta de las montañas nevadas y desayunos con vistas panorámicas al bosque y al agua, reforzando la idea de desconexión total. En una de las postales se la pudo apreciar junto a sus amigos en una terraza de hierro forjado, abrigadas con camperas y buzos, mientras el sol se reflejó sobre el Nahuel Huapi.

Temas Relacionados

Wanda NaraRío de JaneiroCopacabanaViajes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Murió la actriz, directora y docente Paula Sinay

Su fallecimiento fue informado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Emblema del teatro mendocino, dejó una marca profunda en la escena local

Murió la actriz, directora y docente Paula Sinay

Sofía Jujuy contó cómo fue la charla con su novio sobre la posibilidad de casarse: “Me tenés que hacer la propuesta”

La modelo relató que habló con su pareja sobre la idea de contratar a un artista para una futura boda, aunque aclaró que aún no recibió el pedido para formalizar

Sofía Jujuy contó cómo fue la charla con su novio sobre la posibilidad de casarse: “Me tenés que hacer la propuesta”

Iliana Calabró, preocupada por la salud de su novio: "Estuvo a un paso de pasar al otro lado"

En su paso por Salta, la actriz brindó una actualización sobre el estado de Luis De Stefano, quien permanece en proceso de rehabilitación tras casi dos meses internado en terapia intensiva por una neumonía agravada con EPOC

Iliana Calabró, preocupada por la salud de su novio: "Estuvo a un paso de pasar al otro lado"

Así celebró Emilia Mernes el cumpleaños de Gabriela, su mamá: flores, un cóctel personalizado y mucha complicidad

La cantante compartió con sus seguidores la intimidad del festejo que organizó para su madre; sin embargo, en las redes lo tomaron como una indirecta para Tini Stoessel

Así celebró Emilia Mernes el cumpleaños de Gabriela, su mamá: flores, un cóctel personalizado y mucha complicidad

La reflexión de Tomás Holder sobre su profundo cambio físico: “Mi cuerpo no es real, ni sano y tiene soporte químico”

Tras mostrar imágenes de dos etapas opuestas de su cuerpo, el exGran Hermano explicó por qué considera que ninguna de ellas representaba un estado saludable

La reflexión de Tomás Holder sobre su profundo cambio físico: “Mi cuerpo no es real, ni sano y tiene soporte químico”

AMÉRICA

Autoridades dominicanas desmantelan dos cultivos con 5,364 plantas de presunta marihuana en Azua

Autoridades dominicanas desmantelan dos cultivos con 5,364 plantas de presunta marihuana en Azua

Trece pandilleros reciben condenas de hasta 224 meses de prisión en Panamá

El Salvador registró en junio un crecimiento de 5.74% y se ubicó como la segunda economía de mayor expansión en Centroamérica

Tres meses definirán las reservas de agua del Canal de Panamá para 2027

Cuba usó la imagen de un menor sin permiso para su propaganda: El niño ya es un joven y reside en Estados Unidos

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

SNK anuncia ‘Metal Slug Ultimate Collection’ con diez juegos para 2027

Square Enix anuncia ‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ para febrero de 2027

‘Inazuma Eleven: Bold Revolution’ será la secuela directa de ‘Victory Road’

Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

DEPORTES

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba y prolongó su invicto a 13 partidos antes del decisivo cruce con San Pablo en la Sudamericana

Argentina presentó el equipo para la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén: “Es la semana más linda del año”

Enner Valencia marcó su primer gol en Boca Juniors ante Central Córdoba: el registro histórico que logró el ecuatoriano

Gustavo Alfaro renovó su contrato con la selección de Paraguay hasta 2030: "Allá vamos"