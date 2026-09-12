Argentina presentó el equipo para la serie de Copa Davis ante Turquía en Neuquén: “Es la semana más linda del año”

Los convocados de Argentina para recibir a Turquía por la Copa Davis. Faltó Guido Andreozzi, que estaba en viaje de regreso de Nueva York (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

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La Selección Argentina de Tenis YPF tuvo este viernes su tradicional encuentro de despedida antes de una serie de Copa Davis. En esta oportunidad, el destino será Neuquén, una sede inédita para el conjunto nacional, que el 19 y 20 de septiembre enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I.

En las instalaciones del Tenis Club Argentino, el equipo conducido por Javier Frana compartió una jornada con sponsors, socios de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y medios en la antesala de una eliminatoria que tendrá varios condimentos especiales: será el regreso de la competencia al país después de dos años y medio, la primera vez que se disputará en la Patagonia y, además, una oportunidad para que Argentina alcance el triunfo número 100 en su historia.

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Frana estuvo acompañado por Francisco Cerúndolo, Thiago Tirante, Mariano Navone y Andrés Molteni. Guido Andreozzi no participó del encuentro porque arribó este mismo viernes al país después de su participación en el cuadro de dobles del US Open.

“En la Copa Davis, el ranking pasa a un segundo plano porque se trata de una competencia donde no hay lógicas y cualquier rival puede dar una sorpresa”, señaló el capitán, que tendrá su primera serie como local. Además, Frana remarcó que el objetivo será evitar cualquier distracción: “La clave está en enfocar el 100% de la energía en el rendimiento personal y mantener la guardia alta con el máximo respeto profesional”.

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Cerúndolo, número 1 de la Argentina y actual 25° del ranking ATP, destacó el significado de llevar la competencia al interior del país. “Es algo buenísimo para que la gente pueda vivirlo. Estamos muy contentos. Queremos transmitir la pasión dentro de la cancha, contagiar y que la gente se enganche”, palpitó Fran, que días atrás alcanzó los octavos de final -su mejor actuación- en Nueva York. Y agregó: “La Copa Davis es un torneo aparte. Jugamos por nuestro país, nos da una energía y una motivación diferente, no jugás solo vos”.

Francisco Cerúndolo valoró el estreno de la Copa Davis en Neuquén (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Uno de los jugadores que llega con mayor confianza es Tirante, actual número 42 del ranking ATP y quien atraviesa el mejor momento de su carrera. “Lo tomo como un premio a todo lo que vengo haciendo este año. Creo que tengo mucho para sumar al equipo”, afirmó el platense, que en este 2026 fue protagonista en varios torneos importantes y derrotó a tres Top 10: el serbio Novak Djokovic (5°) en el Masters 1000 de Cincinnati, el estadounidense Taylor Fritz (8°) en el Masters 1000 de Montreal, y el estadounidense Ben Shelton (9°) en el ATP 250 de Houston.

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Tirante destacó además el vínculo entre los integrantes del plantel: “Lo importante es la química que tenemos afuera, nos conocemos de muy chicos y eso va a ser muy natural para cuando salgamos a la cancha”.

Navone, 49° del mundo, vuelve a integrar el equipo después de una temporada en la que consiguió, entre otros resultados de peso, la reciente victoria ante Djokovic en la primera ronda del US Open.

Los jugadores participaron de una jornada distendida en el Tenis Club Argentino (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

“Hoy estoy vestido con la camiseta más linda, tengo la chance de volver a un equipo de Copa Davis gracias a todo el mérito que tuve en el año”, expresó el jugador de 9 de Julio, y agregó: “Fue algo muy lindo ganarle a Djokovic, pero ya pasó hace 10 días. Ahora es momento de ponerse el overol para jugar la Copa Davis. Jugar por Argentina es algo diferente. Es la semana más linda del año”, afirmó Navone, que participó de la serie ante Noruega, como visitante, el año pasado: logró, ante Nicolai Budkov Kjaer, el triunfo que le permitió al equipo nacional imponerse por 3-2 en los Qualifiers.

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Molteni, uno de los referentes del grupo y especialista en dobles, valoró la posibilidad de representar al país. “Es por lo que jugamos al tenis”, afirmó, y agregó: “Este es un deporte bastante solitario, pero acá se hace todo en conjunto. Es algo que nos gusta mucho y a todos nos hace bien poder ir acompañados, representar a Argentina y poder ir al interior, a Neuquén, donde sabemos que a la gente le gusta mucho el tenis”.

Después de compartir una actividad en cancha con invitados de los sponsors y socios de la AAT, los integrantes del equipo nacional participaron de una trivia sobre Turquía. El clima distendido contrastó con la concentración que comenzará a partir del lunes, cuando la delegación viaje hacia Neuquén para iniciar la preparación.

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La eliminatoria sobre la superficie rápida bajo techo del Estadio Ruca Che, acondicionado para recibir a 3.000 espectadores. Las entradas se agotaron en menos de media hora y las tribunas estarán colmadas para el regreso de la Copa Davis al país.

Los jugadores participaron de un evento con sponsors y socios de la AAT (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Argentina buscará, además, una victoria con doble premio: el triunfo le permitiría avanzar a los Qualifiers 2027 y alcanzar las 100 series ganadas en la historia de la Copa Davis.

El sorteo oficial se realizará el viernes 18 de septiembre desde las 11. Allí quedará definido el orden de los partidos.

La serie comenzará el sábado 19, a partir de las 12, con los dos encuentros de singles. El domingo 20, desde las 11, se disputará el partido de dobles y los dos singles restantes, con el quinto punto previsto únicamente en caso de ser necesario. Todos los partidos serán transmitidos en vivo por TyC Sports.

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Del otro lado estará Turquía, que llega con Mert Alkaya (300°), Yanki Erel (305°), Tuncay Duran (633°), Arda Azkara (212° en dobles) y Kaan Isik Kosaner (1774°).

Los convocados junto al capitán Javier Frana y el vicepresidente de la AAT, Mariano Zabaleta (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)