Indagaron al ex titular del puerto de Rosario por maniobras de lavado de dinero narco y de corrupción

El inversor podría ser sentenciado a ocho años en prisión por coautoría en el comercio de estupefacientes (Gentileza La Capital)

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El ex titular de la Terminal Puerto Rosario Gustavo Pedro Shanahan, condenado en diciembre de 2023 por narcotráfico, fue indagado este viernes junto con su esposa y sus dos hijos por presuntas maniobras de lavado de activos precedentes de la corrupción y luego de la venta de droga.

Según una investigación de un grupo de fiscales federales, las operatorias se hicieron de manera coordinada con Jordi Pujol Ferrasola –hijo del histórico dirigente político catalán– y, cuando se cortó, se vincularon con la organización narco del preso Julio Andrés Rodríguez Granthon, para la que armaron una oficina en el centro de la ciudad para venderles dólares a un precio más alto que el blue y a quien le blanqueaban efectivo en fichas de casino.

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Gustavo Shanahan, su esposa Graciela Niobe Tuero, su hijo Esteban Shanahan y su hija Lucila Shanahan fueron indagados porque la causa pertenece al viejo sistema procesal penal federal, ya que data de 2019. Por eso, el acto se realizó con el juez Carlos Vera Barros, los fiscales de la Procelac Diego Velasco y Juan Argibay Molina, Matías Scilabra, Matías Mené y Federico Reynares Solari de la Unidad de Casos Complejos del Ministerio Público Fiscal.

Luego del acto, el juez Vera Barros dejó detenidos a Gustavo y Esteban Shanahan hasta que resuelva la situación procesal. En tanto, excarceló a Lucila y otorgó domiciliaria a Graciela Niobe Tuero, que tiene 70 años y un diagnóstico de salud mental. Un dato no menor es que el financista y ex titular del puerto comparte abogado con su pareja, mientras que sus dos hijos tienen distintos defensores.

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El ex titular de la Terminal Puerto Rosario está bajo investigación por presuntamente haber montado una maniobra financiera para lavar dinero (REUTERS)

De acuerdo a los datos recolectados por Infobae, los fiscales apuntaron que el financista ofició de manera irregular como intermediario en la venta de acciones de Terminal Puerto Rosario, la concesionaria de los muelles I y II, en la que inyectó dinero entre 2009 y 2010 Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat de Catalunya, sobre quien pesa una orden de captura internacional por este legajo.

Para los investigadores federales, la plata girada mediante una offshore de parte de Pujol Ferrusola tuvo por objetivo disimular y reciclar en el mercado lícito argentino los activos provenientes del cobro sistemático de sobornos y comisiones ilegales de la política catalana vinculadas al histórico dirigente catalán.

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Tras el desembarco del dinero del español en el puerto de Rosario, se gestó posteriormente otra operación, que fue la compra de la mayoría de las acciones de la Terminal Puerto Rosario por parte de Vicentin y el grupo chileno Ultramar.

Los fiscales ponderaron que los involucrados usaron la venta de acciones del puerto para blanquear dinero de origen ilícito de la corrupción. Para ello, armó una compleja ingeniería financiera que incluyó préstamos simulados, transferencias internacionales y operaciones inmobiliarias. Sociedades como Pro Puerto S. A. y Vicentin aparecen mencionadas como posibles vehículos instrumentales del esquema de dispersión de capitales espurios.

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Julio Andrés Rodríguez Granthon, el jefe narco que fue involucrado en el esquema investigado

Cuando se “cortó” el flujo de dinero entre Pujol Ferrusola y Shanahan es cuando apareció el narcotráfico, de acuerdo a la teoría del caso. Gustavo y el financista rosarino Iván Ferrarons –sobre quien también pesa un pedido de captura internacional, ya que se encuentra en España– comenzaron a lavar dinero de la organización narco liderada por el preso Rodríguez Granthon –condenado por venta de droga y el asesinato de un ex concejal de Rosario–. Tal es así que los miembros de la banda tenían agendado a Ferrarons como “Iván dólar”.

En el legajo figura que los financistas ingresaron billetes de baja denominación en las mesas VIP de ruleta de casinos para blanquear plata. Se estima que desde 2019 lo hicieron por un monto calculado en 23.683.762 pesos.

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Los acusados también armaron una cueva financiera en España y Rioja, en el centro de Rosario, para que allí se hicieran operaciones de compraventa de divisas por parte de los mandos medios de Rodríguez Granthon. Todo con conocimiento de que esos compradores se dedicaban al narcomenudeo. De hecho, gracias a intervenciones telefónicas –a Facundo Pérez, la mano derecha del recluso– se pudo conocer que recargaban un 2% el valor de la cotización del dólar blue porque conocían el “riesgo” que representaba.

El allanamiento en la calle Urquiza al 2000

Las operaciones fueron vigiladas por los investigadores. En uno de esos seguimientos, un soldadito fue filmado sacando un bolso y una mochila cargadas con dinero en efectivo, que fueron trasladados directamente desde Villa Banana hasta la financiera paralela que Shanahan había puesto para esa estructura. Incluso, al allanar ese inmueble, encontraron los mismos bolsos.

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Parte del lavado narco quedó expuesto en un fallo de diciembre de 2023, donde condenaron por narcotráfico a Gustavo Shanahan a la pena de 7 años de prisión, ya que se consideró que sin su aporte de proveer divisas a la banda no podían blanquear plata ni comprar cocaína para abastecer sus búnkeres en Rosario. Es por esa sentencia que el ex titular del puerto rosarino aún se encuentra alojado en el penal federal de Marcos Paz.