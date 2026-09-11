Qué encontró la Justicia en la casa del adolescente de Quilmes que consultó a ChatGPT para planificar un ataque en su colegio

La Justicia allanó la casa del adolescente de Quilmes que consultó a ChatGPT para planificar un ataque en su colegio

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La investigación sobre el adolescente de 15 años de Quilmes que había consultado a ChatGPT sobre un eventual ataque en su colegio avanzó hasta un allanamiento en su vivienda.

Alejandro De Mena, auxiliar letrado de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes, explicó en Infobae al Regreso qué permitió establecer hasta ahora la pesquisa y qué resta determinar.

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Qué encontró la Justicia durante el allanamiento

Luego de las tareas de inteligencia, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento al juez de garantías una vez que confirmó que detrás de las consultas había un adolescente de 15 años.

El procedimiento permitió secuestrar dos teléfonos celulares: uno de uso personal y otro que, según describió De Mena, era utilizado “a modo de computadora”.

La investigación no detectó vínculos con foros sobre ataques escolares ni una acción concreta dentro del establecimiento educativo

También se encontró una máscara que aparecía en una imagen vinculada con el joven. No obstante, el operativo no permitió localizar armas de fuego ni otros elementos que demostraran una preparación material inmediata para llevar adelante un ataque. “Por suerte no se encontró armas de fuego ni nada que tenga que ver con la posibilidad de llevarlo a cabo”, señaló De Mena.

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Los teléfonos quedaron secuestrados y serán sometidos a peritajes. La Fiscalía busca determinar quién realizó las consultas, si hubo participación de otras personas y si en los dispositivos aparecen conversaciones, archivos u otros elementos vinculados con el expediente.

“Más que nada es para descartar que no haya terceras personas accionándolo, que no haya nada más aparte de lo que estamos investigando, que no haya otros delitos”, explicó el auxiliar letrado.

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El allanamiento en Quilmes permitió secuestrar dos teléfonos celulares y una máscara vinculada con el adolescente investigado (Infobae en Vivo)

Qué había consultado el adolescente y qué pudo establecer la Fiscalía

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el adolescente había consultado inicialmente sobre la posibilidad de realizar un ataque en su escuela en 2027 y luego volvió a preguntar para concretarlo en septiembre de ese año.

“Fue en los actos de preparación”, definió De Mena al describir el momento en que intervino la Justicia. La Fiscalía tampoco pudo establecer hasta entonces cuál era el motivo que habría llevado al adolescente a pensar en un ataque ni si existía un conflicto particular dentro de la escuela.

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El funcionario explicó además que no se habían detectado vínculos con foros o contenidos relacionados con otros ataques escolares. La investigación tampoco había llegado a identificar una acción concreta dentro del establecimiento educativo.

Para De Mena, el momento de la intervención fue determinante. “Muchas veces estamos atrás del delito y nunca podemos adelantarnos a cometerlo. En este caso creo que nos adelantamos a que se pueda llegar a ejecutar”, sostuvo.

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La causa será cerrada por inimputabilidad porque el adolescente de Quilmes tenía 15 años y no registraba causas previas

El expediente fue encuadrado bajo la figura de intimidación pública y continúa con el análisis de los elementos secuestrados.

El adolescente no tenía causas previas y es inimputable

El joven no registraba causas previas y nunca había estado detenido. Tenía 15 años al momento de los hechos, una circunstancia que resulta determinante para su situación procesal. Consultado sobre la continuidad del expediente, De Mena fue categórico: “Es inimputable. Aparte, tenía 15 años”.

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El funcionario explicó que el caso quedó alcanzado por el régimen de responsabilidad penal juvenil aplicable al momento de los hechos y que la situación habría sido diferente si el adolescente hubiera tenido 17 años. En ese supuesto, el expediente habría continuado bajo un proceso penal juvenil.

La defensa oficial ya intervino y el adolescente tiene derecho a ser oído durante las actuaciones. De Mena anticipó que, por su edad, la causa será cerrada por inimputabilidad.

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La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes no encontró armas de fuego ni elementos que acreditaran una preparación material inmediata del ataque

Qué busca determinar ahora la Justicia

La principal medida pendiente es el análisis de los dos teléfonos secuestrados. La Fiscalía procura establecer si las consultas fueron realizadas exclusivamente por el adolescente, si existió intervención de terceros y si el contenido de los dispositivos aporta nuevos elementos sobre el caso.

Los peritajes también permitirán determinar si aparecen conversaciones, archivos u otra información relacionada con eventuales delitos que todavía no hayan sido detectados.

Mientras avanza ese análisis, la situación procesal del adolescente ya está condicionada por su edad. La defensa oficial intervino en el expediente y, según anticipó De Mena, las actuaciones serán cerradas por inimputabilidad.

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