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Estefi Berardi reveló el antojo que no puede soltar durante su embarazo: “Después de desayunar, almorzar y cenar”

Tras revelar el género y los nombres que eligió para su hijo, la panelista abrió una ventana a su intimidad con una confesión sobre sus hábitos alimenticios

Estefi Berardi mostró la lista de nombres que eligió junto a su esposo para la criatura que esperan
Estefi Berardi mostró la lista de nombres que eligió junto a su esposo para la criatura que esperan
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A casi un mes de confirmar su embarazo y de revelar el género y los nombres que eligió para su bebé, Estefi Berardi contó cuál es el antojo que no puede soltar durante esta etapa. La influencer compartió una imagen desde su auto y detalló que consume golosinas varias veces al día.

La publicación apareció en sus historias de Instagram. Berardi se fotografió en el asiento del conductor, frente al volante, con dos caramelos apoyados sobre sus piernas: un Flynnpaff y un lengüetazo.

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Junto a la postal, Estefi Berardi explicó la frecuencia de ese consumo y lo vinculó con los cambios que atraviesa durante el embarazo. “No puedo parar de comer Flynnpaff y lengüetazos. Después de desayunar, almorzar y cenar”, escribió.

La influencer precisó que su promedio es de “siete o diez por día”. Luego agregó una explicación en tono humorístico sobre el origen de su preferencia por lo dulce: “El bebé me pide azúcar”.

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La panelista esta esperando a su primer hijo e hizo una fiesta de revelación de género junto a sus familiares y amigos (Video: Instagram)

La imagen permitió ver los dos caramelos sobre sus piernas mientras permanecía dentro del vehículo. Con esa publicación, Berardi volvió a compartir aspectos cotidianos de su embarazo con sus seguidores de Instagram.

El mensaje llegó semanas después de que la panelista confirmara la noticia, comunicara el género de su bebé y diera a conocer los nombres que tiene elegidos. Días atrás, Berardi compartió una serie de postales de su embarazo y contó cómo transita los primeros meses de espera de su primer hijo junto a Félix Orsatti. En una de las imágenes, posó frente al espejo y anunció un cambio físico que ella misma destacó: “Apareció la panza”.

La panelista publicó el álbum en su cuenta de Instagram, donde suele mostrar aspectos de su vida cotidiana. En esta ocasión, reunió fotos de distintos momentos de esta etapa y acompañó el posteo con un mensaje sobre las modificaciones que tuvo que hacer en su rutina.

“Un resumen de mi nueva vida estos meses y cómo me estuve sintiendo. Tengo días buenos y otros donde me siento extremadamente cansada y débil”, escribió Berardi al comienzo de su descargo.

Estefi Berardi reveló cuál es el antojo que más anhela durante su embarazo
Estefi Berardi reveló cuál es el antojo que más anhela durante su embarazo (Instagram)

La periodista explicó que tuvo que adaptarse a los cambios físicos que experimenta desde que quedó embarazada. “Acostumbrada a trabajar todo el día, ahora me toca respetar a mi nuevo cuerpo. Permitiéndome hacer todo más lento, durmiendo más y aceptando que no todos los días puedo ser ‘productiva’”, expresó.

A pesar de las dificultades que mencionó, la futura mamá manifestó su entusiasmo por el proceso. “Y disfruto de esta etapa tan hermosa, quién sabe si única y/o irrepetible. Soñada”, señaló.

Estefanía Berardi mostró los nueve nombres que eligieron junto a su marido para el o la bebé que esperan

Al cierre de la publicación, agradeció los mensajes que recibe de mujeres que le cuentan sus propias experiencias. “Me encanta que me cuenten sus experiencias porque me siento comprendida y acompañada. Gracias por estar del otro lado”, escribió.

Durante una entrevista en Puro Show, el ciclo de eltrece, Estefi Berardi dio más detalles sobre su embarazo. En ese momento todavía no conocía el sexo del bebé, aunque aseguró que tenía una intuición: “Yo siento que es varón. Todo el mundo me dice eso, no sé cómo se dan cuenta”.

La pareja ya conversa sobre los posibles nombres para el bebé. La panelista contó que su favorito es Vincenzo, mientras que Orsatti se inclina por Salvatore.

Estefi Berardi reveló que no sabe el sexo de su bebé y contó cuándo se enterará: “No puedo creer cómo me aguanté”
La influencer contó en sus historias de Instagram que consume golosinas después de desayunar, almorzar y cenar

La elección está relacionada con la historia familiar de ambos. “Queremos nombres tanos porque nuestros ancestros vienen de ahí”, explicó la periodista sobre el homenaje a sus raíces italianas.

Berardi también reveló que el embarazo fue buscado y que comenzó a intentarlo a fines de febrero. “Yo quería ser mamá, me llevó cuatro meses quedar. Empezamos a buscar el último finde de febrero y quedé el último finde de junio”, detalló.

Para seguir los días de mayor fertilidad, utilizó una aplicación que le indicaba cuándo convenía mantener relaciones sexuales. “Hicimos las cosas superbien en ese sentido”, afirmó.

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