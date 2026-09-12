Cuba

Un cirujano cubano, crítico del régimen, denunció que fue expulsado del hospital donde atendía pacientes

Yonardo Fonseca Mesa denunció que fue separado del Hospital Provincial General Docente Dr. Antonio Luaces Iraola. La medida ocurrió pocos días después de que el Sistema Nacional de Salud le notificara su “liberación”

Dibujo a lápiz de la mano de un médico que sostiene un papel arrugado sobre un escritorio junto a un estetoscopio.
Yonardo Fonseca Mesa denunció que fue apartado de hospital donde trabajaba. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un cirujano cubano, llamado Yonardo Fonseca Mesa, denunció el 10 de septiembre que fue apartado del Hospital Provincial General Docente Dr. Antonio Luaces Iraola, en Ciego de Ávila, después de que la dirección de la institución le comunicara que debía cesar sus funciones.

Fonseca explicó por medio Facebook que, dos semanas antes, había recibido la notificación de su “liberación” del Sistema Nacional de Salud. Según relató, esa condición le permitiría salir de Cuba o incorporarse a un trabajo nuevo. No obstante, decidió continuar con la atención de pacientes mientras reunía los recursos necesarios para iniciar otra etapa laboral.

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Como aún no tengo pasaporte y no trabajo por el miserable salario de cirujano, decidí, como han hecho otros médicos en igual situación, seguir haciendo lo que más me gusta: atender pacientes y salvar vidas”, escribió.

El Departamento de Recursos Humanos ordenó interrumpir las actividades de Yonardo Fonseca mediante una comunicación fechada el 3 de septiembre por indicación del director del hospital. (Cortesía: Redes sociales)
El Departamento de Recursos Humanos ordenó interrumpir las actividades de Yonardo Fonseca mediante una comunicación fechada el 3 de septiembre por indicación del director del hospital. (Cortesía: Redes sociales)

No obstante, la situación cambió cuando, según su testimonio, recibió una notificación mientras atendía su consulta. En el documento le informaron que había dejado de formar parte del hospital por decisión de la dirección del centro.

El hospital ordenó al cirujano Fonseca interrumpir sus actividades laborales

Fui prácticamente expulsado hace una semana”, escribió el cirujano. La nota tiene la fechada del 3 de septiembre y proviene del Departamento de Recursos Humanos del hospital. El documento, dirigido al médico en su condición de especialista en mastología, señala que, por indicación del director y debido a su estatus de “liberado”, debía interrumpir sus actividades laborales ese mismo día.

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No obstante, Fonseca puso en duda que la decisión respondiera solo a su situación administrativa. “No es difícil darse cuenta de que ‘mano negra y diabólica’ está detrás de todo esto”, escribió. En el mismo mensaje afirmó que conoce “las artimañas” que, a su juicio, se aplican contra quienes cuestionan abiertamente a la dictadura cubana.

El profesional suele recurrir a sus cuentas oficiales para denunciar la situación sanitaria en la isla, donde el régimen ha desatendido por completo la problemática de salud que afecta a la población.

A su vez, el profesional también criticó a integrantes del personal médico que, según expresó, aceptan cumplir disposiciones de ese tipo para conservar cargos dentro de la estructura del régimen.

El médico sostuvo que su salida del hospital no respondió solo a una situación administrativa. (Cortesía: Redes sociales)
El médico sostuvo que su salida del hospital no respondió solo a una situación administrativa. (Cortesía: Redes sociales)

Fonseca dedicó un mensaje a quienes recibían su atención médica. “Fuerza para seguir enfrentando con dignidad y valentía su enfermedad”, expresó.

El caso ocurre meses después de otro incidente en el que Fonseca atribuyó a represalias por sus cuestionamientos. En el mes de abril de este mismo año, el médico denunció que una trabajadora del hospital intentó impedirle usar un ascensor cuando se dirigía a intervenir quirúrgicamente a dos pacientes con cáncer.

Tras hacer pública aquella situación, Fonseca informó que había sido detenido y trasladado a Instrucción Penal. Luego las autoridades tuvieron una “conversación” con él y fue obligado a firmar un acta de advertencia, una medida que vinculó con sus publicaciones sobre lo sucedido en el centro de salud.

El médico consideró entonces que el trato recibido dentro del hospital había sido humillante, dado que se dirigía a atender a pacientes oncológicos.

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