Crimen y Justicia

Tras el robo en el que balearon a un padre frente a una escuela de El Palomar, reforzarán la seguridad en la zona

La medida comenzó el viernes luego de reuniones con autoridades del Municipio de Morón y la Jefatura Departamental, según informó la institución

Pánico en El Palomar: delincuentes balearon al padre de una alumna frente a una escuela
Guardar

El Municipio de Morón y la Jefatura Departamental de Morón se comprometieron a aplicar un operativo “extraordinario” de prevención en las calles cercanas a la escuela de El Palomar donde el jueves pasado un padre fue baleado durante un intento de robo de su camioneta cuando dejaba a su hija en el jardín de infantes.

La novedad fue informada este sábado por el Colegio Emaús y la Fundación Padre Luis, que difundieron un comunicado luego de una reunión entre autoridades municipales, el secretario de Seguridad Ciudadana de Morón, el comisario regional, representantes de la institución y referentes de las familias.

PUBLICIDAD

Según indicó el colegio, el encuentro se realizó este viernes y tuvo como objetivo definir medidas ante los hechos de inseguridad denunciados en los alrededores del establecimiento. Las familias y las autoridades escolares plantearon la necesidad de reforzar las tareas preventivas y la presencia policial durante los horarios de entrada y salida.

Documento impreso con el logo del Colegio Emaús y de la Escuela Técnica que contiene un comunicado institucional titulado Parte 2
El comunicado de hoy del Colegio Emaús

El comunicado señaló que el operativo comenzó este mismo viernes y que incluye el despliegue de personal policial y otros recursos destinados a la zona, aunque no se precisó la cantidad de efectivos, los horarios ni la duración de la medida.

PUBLICIDAD

“Desde el Colegio Emaús, junto a nuestras familias, continuaremos solicitando las medidas necesarias para garantizar las condiciones que nos permitan desarrollar nuestra misión educativa con tranquilidad y confianza”, expresaron desde la escuela.

El jueves, tras el ataque, el colegio ya había difundido un primer texto en el que aseguró que la problemática de seguridad en el barrio no era nueva. También afirmó que había realizado reclamos ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, las comisarías de la zona y autoridades municipales.

Robo y tiros en la puerta de un colegio en El Palomar
El Colegio Emaús

El hecho que motivó la reunión ocurrió cerca de las 7:15, sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900. La víctima, un comisario mayor retirado de la Policía Bonaerense, de 51 años, acababa de dejar a su hija en el jardín de infantes cuando fue abordado por delincuentes que intentaron robarle la camioneta.

De acuerdo con la información policial, el hombre se identificó como integrante de una fuerza de seguridad y dio la voz de alto. Tras ello, hubo un tiroteo y el ex comisario recibió un disparo en el abdomen.

La víctima quedó tendida sobre el asfalto, aunque consciente. El video que encabeza esta nota muestra los instantes posteriores al tiroteo. “¿Te fijás la nena? Ey, ¡la nena!“, se escucha gritar al hombre, desesperado por conocer el estado de salud de su hija.

Padres, vecinos y personal de la escuela asistieron a la niña y pidieron ayuda al 911. Minutos más tarde, una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias trasladó al ex jefe policial al Hospital Posadas, donde quedó internado en terapia intensiva.

Robo y tiros en la puerta de un colegio en El Palomar
El hecho ocurrió en la mañana del jueves pasado

La investigación quedó a cargo del fiscal Pablo Masferrer, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial de Morón. Personal de Policía Científica realizó pericias en el lugar para buscar elementos de interés para la causa.

Lucila, una madre que vivió en primera persona el ataque de los delincuentes, contó al canal de noticias TN: “Los ladrones se subieron a los autos y salieron. Eran dos autos, uno que frenó más adelante y una camioneta que se detuvo a la altura de mi auto. Y apenas abrieron la puerta me apuntaron por la ventanilla, y enseguida comenzó el tiroteo”.

Consultada por la versión que indica que el hombre llegó a herir a dos de los asaltantes, la madre señaló que ella no vio nada, pero otros testigos aseguraron que dijo que llegó a dispararle a dos ladrones. “Estaba consciente y pidió que le avisen a la mamá de la nena”, concluyó.

La misma banda de delincuentes había robado un auto en la zona poco antes del tiroteo

En la investigación se conoció que, antes del tiroteo con el ex comisario, la misma banda le había robado el auto a una mujer que justamente se dirigía al Colegio Emaús junto a sus dos hijos.

Temas Relacionados

MorónEl PalomarInseguridadRobosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Hagan plata y no miren al costado”: detuvieron a un piloto acusado de usar un hidroavión de USD 70.000 para traficar droga de Buenos Aires a Rosario

El sospechoso está señalado por trasladar los cargamentos y ocultarlos en un hangar privado. También usaba un falso patrullero, equipado con balizas y sirena, para evitar los controles en las rutas

“Hagan plata y no miren al costado”: detuvieron a un piloto acusado de usar un hidroavión de USD 70.000 para traficar droga de Buenos Aires a Rosario

“Estoy embarazada, solo tengo 10 años, fue mi tío”: investigan un mensaje que apareció en el baño de una escuela de San Juan

Una inscripción encontrada en las paredes del baño de la Escuela Carlos María de Alvear, de Rawson, alertó a las autoridades y derivó en una investigación de oficio por un posible delito contra la integridad sexual de una menor

“Estoy embarazada, solo tengo 10 años, fue mi tío”: investigan un mensaje que apareció en el baño de una escuela de San Juan

Quién era el empresario hotelero y piloto de carreras asesinado en Misiones y cuál es la hipótesis que apunta a su exsuegro

A los 48 años, Alfredo Matías Wiebel Giampaoli había construido una sólida trayectoria en el sector turístico y gastronómico de Puerto Iguazú. Su crimen puso bajo la lupa una compleja trama familiar y económica que ahora investiga la Justicia

Quién era el empresario hotelero y piloto de carreras asesinado en Misiones y cuál es la hipótesis que apunta a su exsuegro

Tienen 13, 15 y 18 años y los detuvieron mientras intentaban robar una moto: entre todos acumulan 18 antecedentes

El operativo se realizó en el barrio porteño de Barracas. La Policía de la Ciudad confirmó que los delincuentes registran un extenso historial de ingresos por robos, hurtos y tentativas

Tienen 13, 15 y 18 años y los detuvieron mientras intentaban robar una moto: entre todos acumulan 18 antecedentes

Detuvieron a un joven en La Plata que estaba prófugo hace seis años: está acusado de robo y tentativa de homicidio

El operativo se realizó luego de que los investigadores recibieran información sobre el regreso del sospechoso a Punta Lara, donde tenía una orden de captura vigente

Detuvieron a un joven en La Plata que estaba prófugo hace seis años: está acusado de robo y tentativa de homicidio

DEPORTES

River Plate buscará meterse en zona de playoffs en su visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate buscará meterse en zona de playoffs en su visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Boca Juniors venció 3-1 a Central Córdoba y prolongó su invicto a 12 partidos antes del decisivo cruce con San Pablo en la Sudamericana

El elogio del director de Alpine a Franco Colapinto por su trabajo “brillante” en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1

Un auto que voló contra el alambrado y siete pilotos fuera: el violento accidente en el GP de España de Fórmula 3 que detuvo media hora la carrera

Mientras esperan el permiso para el Kily González, el Inter Miami de Lionel Messi recibirá al líder Nashville por la MLS: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Las paradisíacas vacaciones de María Susini junto a India Arana en Bali: cascadas, playas y templos

Las paradisíacas vacaciones de María Susini junto a India Arana en Bali: cascadas, playas y templos

La escapada de Marta Fort y su novio a Mendoza tras oficializar el romance: guerra de bolas de nieve y look cowboy

Rocío Robles sorprendió con un cambio de look en las grabaciones de MasterChef Celebrity: “Mejor con flequillo”

"Tan buena y tan linda": el audio íntimo entre la China Suárez y su hijo Amancio que emocionó a sus seguidores

La foto que confirma el romance entre La Joaqui y Tiago PZK: “Mi nuevo yerno”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos pide extremar precauciones a quienes viajen a un popular destino turístico por terrorismo, robos y otros delitos

Estados Unidos pide extremar precauciones a quienes viajen a un popular destino turístico por terrorismo, robos y otros delitos

El ejército libanés detuvo a un familiar del ex dictador sirio Bashar al Assad por portar armas y drogas

¿Cómo funcionan los centros de carga con energía solar que se expanden en Guantánamo durante los apagones?

Florida confirmó un hackeo en su base de datos de licencias de conducir: atacantes accedieron a información de vehículos y conductores

Salvadoreños con TPS enfrentan barreras y temor a la deportación al renovar licencias en EE. UU.