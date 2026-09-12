Cultura

La danesa ‘Woman Unknown’ ganó el premio a mejor película en el Festival de Venecia y convierte a su directora May el-Toukhy en la gran sorpresa

El jurado consagró además a John Malkovich como mejor actor por ‘Wild Horse Nine’ y al documental israelí ‘NAZA con el galardón especial, en el cierre de la 83ª edición de La Mostra

May el-Toukhy se convirtió en la octava directora en obtener el León de Oro de la Mostra de Venecia: su película 'Woman Unknown' ganó el premio mayor de La Mostra
May el-Toukhy se convirtió en la octava directora en obtener el León de Oro de la Mostra de Venecia: su película 'Woman Unknown' ganó el premio mayor de La Mostra
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La película danesa Woman Unknown ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, el máximo galardón de la Mostra, en una ceremonia en la que su directora, May el-Toukhy, se impuso por decisión del jurado presidido por la actriz y cineasta Maggie Gyllenhaal. La protagonista del filme, Mathilde Arcel, se llevó además la Copa Volpi a mejor actriz, consolidando un doble triunfo para la producción. El estadounidense John Malkovich ganó la Copa Volpi a mejor actor por Wild Horse Nine, mientras que el documental israelí NAZA, sobre el conflicto en Gaza, se llevó el Premio Especial del Jurado.

La directora de origen danés-egipcio May el-Toukhy, de 48 años, se convirtió este sábado en la octava directora en ganar el León de Oro de la Mostra de Venecia, el máximo galardón del festival, por su drama histórico Woman Unknown, protagonizado por Mathilde Arcel en el papel de una sirvienta que oculta un oscuro secreto durante la Segunda Guerra Mundial. La actriz danesa, en su primer rol protagónico en cine y su primera aparición en un festival, también se llevó la Copa Volpi a la mejor actriz. “Cuenta la historia de mujeres que son invisibles, que no se ven y que no tienen voz”, dijo El-Toukhy al recoger el galardón en el Palazzo del Cinema del Lido de Venecia. La directora fue la única de las dos mujeres en competencia que accedió al podio principal de la 83ª edición del certamen. La edición fue señalada por la escasa presencia de directoras en competencia: solo dos mujeres integraban la selección oficial, El-Toukhy y la israelí Rachel Szor.

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El premio especial del jurado fue para NAZA, un documental de los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor —dos de los cuatro autores del oscarizado No Other Land (2024)— que recoge el testimonio de 24 miembros de las fuerzas israelíes sobre las matanzas de civiles palestinos en la Franja de Gaza, perpetradas con el apoyo de dispositivos de inteligencia artificial. Al recoger el premio, Abraham reconoció la presión que rodea al filme: “No es muy fácil estar aquí, pensando en todos los políticos y periodistas israelíes que atacan esta película sin haberla visto”. Abraham y Szor son dos de los cuatro autores de No Other Land (2024), el documental palestino-israelí ganador del Oscar.

John Malkovich ganó la Copa Volpi a mejor actor por Wild Horse Nine, de Martin McDonagh
John Malkovich ganó la Copa Volpi a mejor actor por Wild Horse Nine, de Martin McDonagh

John Malkovich, de 72 años, se alzó con la Copa Volpi al mejor actor por su papel en Wild Horse Nine, de Martin McDonagh, una comedia negra en la que interpreta a un excéntrico y veterano agente de la CIA destinado en Chile en los meses previos al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. El actor comparte pantalla con Sam Rockwell en una historia que lleva a los dos personajes desde Santiago hasta la Isla de Pascua, donde entre las estatuas moái desgranan los entresijos del intervencionismo estadounidense en América Latina. El intérprete, que recibió el galardón mediante videoconferencia desde Montreal —donde se encontraba rodando—, acumula dos nominaciones al Óscar sin haber ganado la estatuilla; este papel ya concentra expectativas de cara a la próxima temporada de premios.

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El León de Plata a la mejor dirección recayó en Ilya Khrzhanovsky por DAU, mientras que el Gran Premio del Jurado fue para Possible Love, del surcoreano Lee Chang-dong. El galardón al mejor guion correspondió a Un Bon Petit Soldat (“Un buen pequeño soldado”), de Stéphane Brizé. El Premio Marcello Mastroianni a la mejor interpretación promesa fue para Malou Khebizi por 15/18, de Cédric Kahn.

El jurado de la competición oficial estuvo presidido por la actriz y cineasta estadounidense Maggie Gyllenhaal e integrado, entre otros, por la directora tunecina Kaouther Ben Hania, el cineasta de Hong Kong Johnnie To y el compositor Daniel Blumberg. Durante la ceremonia, celebrada este sábado en el Lido veneciano, los asistentes rindieron tributo al productor británico Jeremy Thomas, fallecido el viernes a los 77 años, ganador de un Óscar a mejor película por El último emperador (1988) de Bernardo Bertolucci.

Los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, directores del documental 'NAZA', que obtuvo el Premio Especial del Jurado
Los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, directores del documental 'NAZA', que obtuvo el Premio Especial del Jurado

El cine latinoamericano tuvo su protagonismo en las secciones paralelas del festival. La argentina A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de María Aparicio, se llevó el máximo galardón de la Giornate degli Autori. Los colombianos Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas fueron premiados en la Semana de la Crítica por El fin de los tiempos, un documental experimental realizado con material de archivo e imágenes generadas con inteligencia artificial. La brasileña London, de Victor di Marco y Márcio Picoli, ganó el Queer Lion ex aequo con Queer Edward II, del británico Theo Rollason.

Palmarés de la 83ª Mostra de Venecia

  • León de Oro a la mejor película: Woman Unknown, de May el-Toukhy
  • León de Plata – Gran Premio del Jurado: Possible Love, de Lee Chang-dong
  • León de Plata a la mejor dirección: Ilya Khrzhanovsky por DAU
  • Copa Volpi a la mejor actriz: Mathilde Arcel en Woman Unknown, de May el-Toukhy
  • Copa Volpi al mejor actor: John Malkovich en Wild Horse Nine, de Martin McDonagh
  • Premio al mejor guión: Un Bon Petit Soldat, de Stéphane Brizé
  • Premio especial del jurado: NAZA, de Yuval Abraham y Rachel Szor
  • Premio Marcello Mastroianni a la mejor interpretación promesa: Malou Khebizi por 15/18, de Cédric Kahn

Fuente: AFP

[Fotos: Yara Nardi / Reuters]

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