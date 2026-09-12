Quién era el empresario hotelero y piloto de carreras asesinado en Misiones y cuál es la hipótesis que apunta a su exsuegro

La víctima tenía 48 años y era reconocido por su trayectoria en el Turismo Carretera (TC)

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Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, quien fue asesinado de un disparo este viernes y su cuerpo fue hallado en un predio en construcción de Puerto Iguazú, era uno de los empresarios más reconocidos de Misiones y un gran apasionado por el automovilismo. Como principal sospechoso fue señalado su exsuegro, un hombre de 82 años, quien permanece hospitalizado en una clínica local bajo custodia policial.

Durante años, Wiebel Giampaoli desarrolló distintos emprendimientos vinculados a la hotelería y la gastronomía. Junto a su hermano administraba la franquicia Holy, un restobar que logró expandirse con locales tanto en Puerto Iguazú como en la Costanera de Posadas. El negocio se convirtió en una marca conocida entre turistas y residentes de la provincia.

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Además, Wiebel Giampaoli estaba al frente del Z Hotel Boutique Iguazú, un establecimiento orientado al turismo de nivel medio y alto que formaba parte de su cartera de inversiones en una de las ciudades más visitadas del país.

Quienes lo conocían lo describían como un empresario activo, con una fuerte presencia en el sector privado local y una participación constante en proyectos vinculados al crecimiento turístico de la región.

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Una vida marcada por la pasión por el automovilismo

Más allá de los negocios, Wiebel cultivó durante años otra gran pasión: las carreras de autos. Fue piloto en distintas categorías del automovilismo argentino y misionero. Compitió en el rally provincial, en el TC 4000 Misionero y también en el Procar 4000, una categoría de alcance nacional donde participó en la Clase B.

Wiebel era dueño, junto a su hermano, de la franquicia gastronómica Holy y estaba al frente del Z Hotel Boutique Iguazú

Su presencia en las pistas le permitió ganar notoriedad fuera del ámbito empresarial y construir vínculos dentro del mundo del deporte motor. En Misiones era habitual verlo participar en competencias y eventos relacionados con el automovilismo.

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Por esa combinación de empresario exitoso y piloto de carreras, su nombre era ampliamente conocido en Puerto Iguazú y en otras localidades de la provincia.

Según publicó el sitio El Territorio, era un hombre muy generoso y siempre tenía una sonrisa en la cara. Fuera de las pistas, su otro deporte fue el rugby, llegando a jugar para Cataratas Rugby Club y era fanático de Los Pumas.

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Tenía dos hijos Francisco y Camila, que siempre lo acompañaban a las carreras y eran su debilidad.

Además, era socio del Estudio Aduanero Echeverría y Asociados, junto a su exsuegro quien sería, según los testigos, el que le disparó.

El crimen que conmocionó a Misiones

La mañana del viernes, alrededor de las 11.15, una llamada alertó a la Policía sobre un hecho grave ocurrido en un predio ubicado en la intersección de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en la Zona Industrial de Puerto Iguazú.

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Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron a Wiebel Giampaoli tendido en el suelo, sin signos vitales. Las primeras pericias determinaron que había recibido un disparo de arma de fuego, presuntamente efectuado con una pistola calibre 9 milímetros.

El médico policial confirmó el fallecimiento y posteriormente se ordenó el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense de Posadas para la realización de la autopsia correspondiente.

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Desde los primeros minutos de la investigación, los indicios apuntaron hacia una persona de extrema cercanía familiar: su exsuegro.

El empresario también había competido como piloto en distintas categorías, entre ellas el rally, el TC 4000 Misionero y el Procar 4000

Quién es el principal sospechoso

Los investigadores señalaron como principal sospechoso a su exsuegro, Ángel Ramón Salazar, de 82 años, un empresario con fuerte presencia en la actividad comercial de la Triple Frontera.

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Salazar es titular de Despacho Aduanero Echeverría y Asociados, una firma vinculada al comercio exterior y a operaciones aduaneras entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Además, desarrolló negocios de exportación de harina hacia Brasil y posee inversiones inmobiliarias en distintos puntos del país y del exterior, incluyendo Miami y ciudades brasileñas.

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Según la reconstrucción preliminar, tras el disparo el hombre abandonó el lugar en una camioneta Toyota SW4. Horas más tarde fue localizado en una clínica de Puerto Iguazú, donde había ingresado para recibir atención médica.

Desde entonces permanece internado bajo custodia policial mientras avanza la causa.

El posible móvil: una mezcla de conflictos familiares y económicos

La gran pregunta que intenta responder la Justicia es por qué ocurrió el crimen. De acuerdo con testimonios recogidos por distintos medios locales y fuentes cercanas al caso, Wiebel Giampaoli se había divorciado hace aproximadamente seis meses de la hija de Salazar, con quien tenía dos hijos.

Wiebel fue asesinado de un disparo en un predio de Puerto Iguazú y su exsuegro, de 82 años, quedó señalado como principal sospechoso del crimen

Tras la separación, el empresario habría iniciado una nueva relación sentimental en Puerto Iguazú. Sin embargo, los investigadores consideran que el conflicto podría exceder el plano familiar.

Una de las principales hipótesis apunta a presuntas diferencias económicas y financieras entre Wiebel Giampaoli y su exsuegro. Según trascendió, existirían desacuerdos vinculados a negocios, inversiones o cuestiones patrimoniales que podrían haber deteriorado la relación entre ambos.

Por el momento, esa línea continúa bajo análisis y todavía no fue confirmada oficialmente por la Justicia.

Mientras los peritos continúan buscando el arma utilizada y reconstruyendo los momentos previos al disparo, la investigación intenta determinar si el homicidio fue el desenlace de una discusión circunstancial o la consecuencia de un conflicto que se venía gestando desde hacía tiempo entre dos familias con fuerte presencia en el mundo empresarial de Misiones.