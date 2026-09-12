La escapada de Marta Fort y su novio a Mendoza tras oficializar el romance: guerra de bolas de nieve y look cowboy

Marta Fort, Juan Manuel Ramírez y una amiga participan en una guerra de nieve en un paisaje nevado de Mendoza. Las imágenes muestran a las personas en un camino exterior con árboles y colinas cubiertos de nieve. Una de las personas se agacha para recoger nieve y la lanza a otra. El video documenta una actividad recreativa en la nieve. Es material de redes sociales.

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Marta Fort no perdió tiempo tras la oficialización de su romance. Apenas unas horas después de confirmar su noviazgo con Juan Manuel Ramírez en vivo en el programa Blender at Night, la hija de Ricardo Fort se escapó a Mendoza junto a su flamante novio y una amiga, en una escapada de menos de 24 horas que documentó en sus redes sociales.

La influencer llegó a la provincia cuyana en la tarde del viernes 11 de septiembre y regresó a Buenos Aires al día siguiente por la mañana, con el tiempo justo: a las 17 tenía un compromiso laboral en la capital que no podía postergar. Poco importó la brevedad del viaje. La nieve que cubría el paisaje mendocino se encargó de hacer el resto.

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Tapado de piel, sombrero cowboy y jeans en la montaña nevada

Para enfrentar el frío cordillerano, Marta apostó por un look que combinó abrigo y estética western. Lució un tapado oversize de piel sintética en tono camel, jeans azules y un sombrero cowboy marrón oscuro con detalle de toro dorado en la cinta y correa negra al mentón. El cabello rubio suelto y las uñas nude completaron una producción que fue a la par del paisaje: montañas blancas de nieve, arbustos cubiertos y el silencio propio de la cordillera.

Ramírez, por su parte, optó por un look urbano y relajado: hoodie gris, pantalón negro, bufanda gris con flecos, reloj negro y anillo dorado. La foto de la pareja en la nieve, con una ladera completamente blanca de fondo y los dos riendo a carcajadas, se viralizó rápidamente entre sus seguidores.

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Marta Fort con su novio en Mendoza

La guerra de bolas de nieve fue en plena ruta mendocina

La postal más descontracturada llegó en formato video. Marta, Juan Manuel y la amiga que los acompañó en el viaje protagonizaron una guerra de bolas de nieve en un camino exterior de Mendoza, rodeados de árboles y colinas completamente cubiertos de nieve. En las imágenes se ve a una de las personas agacharse para juntar nieve del suelo y lanzársela a otra, en medio de risas y movimiento. El clip, publicado en redes sociales, registró la actividad con la espontaneidad propia de ese tipo de contenido: sin producción, solo el paisaje cordillerano nevado y tres personas disfrutando del frío.

Otra imagen que compartió la influencer mostró el paisaje desde un alero: un perro marrón, de frente a la ladera completamente nevada, con hielo colgando del techo. Una estampa que reflejó con claridad el ambiente del lugar donde transcurrió la escapada.

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Marta Fort con look cowboy en Mendoza

El noviazgo se oficializó horas antes en vivo, con propuesta y beso incluidos

El viaje a Mendoza llegó apenas horas después de uno de los momentos más comentados de la semana en el mundo del streaming. El jueves por la noche, Marta Fort se presentó en Blender at Night, el ciclo de José María Listorti, acompañada de Ramírez, quien esperaba fuera del cuadro cuando comenzó la transmisión.

Listorti lo reconoció de inmediato y lo invitó a sumarse al panel. Lo que siguió fue una conversación en la que quedó en evidencia que, pese a meses de salidas y viajes compartidos, la pareja aún no había dado el paso formal. “Nos estamos conociendo, todavía no somos novios”, admitió la influencer ante la sorpresa de los presentes. Ramírez completó la idea con una frase que generó aplausos: “Todavía no, pero la respeto como si fuera”.

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El conductor no dejó pasar la oportunidad y empujó a que la situación se resolviera en vivo. Ramírez tomó un micrófono y, frente al público del streaming, lanzó la pregunta: “¿Querés ser mi novia?”. La respuesta de Marta fue inmediata: “Sí, quiero”. Un abrazo y un beso cerraron el momento, que se viralizó en pocas horas.

Marta Fort oficializó su romance con Juan Manuel Ramírez horas antes de viajar a Mendoza

El romance nació en junio en un “casting” televisivo que terminó en viaje a Disney

La historia entre Marta y el uruguayo tiene un origen tan poco convencional como el de la propuesta. En junio pasado, la influencer lanzó en vivo en Blender at Night una búsqueda de candidatos para acompañarla de viaje. Entre los perfiles que se presentaron estaba el de Juan Manuel Ramírez, de 28 años y con más de 52.000 seguidores en redes sociales, cuya combinación de prolijidad y, según describió ella misma, “cara de que tiene un poco de calle”, captó su atención.

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Lo que empezó como un juego televisivo derivó en un viaje a Disney y luego en más destinos compartidos: Miami, Atlanta y Las Vegas, ciudad a la que llegaron gracias a que la madrina de Marta, Marisa, les regaló el pasaje. La madrina cuyana quedó pendiente: el noviazgo formal recién se selló el 11 de septiembre, en el mismo programa donde todo había comenzado tres meses antes.