Crimen y Justicia

Tienen 13, 15 y 18 años y los detuvieron mientras intentaban robar una moto: entre todos acumulan 18 antecedentes

El operativo se realizó en el barrio porteño de Barracas. La Policía de la Ciudad confirmó que los delincuentes registran un extenso historial de ingresos por robos, hurtos y tentativas

La Policía de la Ciudad detuvo a tres ladrones, dos de ellos de 13 y 15 años, que intentaron robar una moto: entre todos suman 18 antecedentes
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Un operativo de la Policía de la Ciudad permitió detener a tres delincuentes que intentaron sustraer una motocicleta estacionada frente a una vivienda del barrio porteño de Barracas. El caso llamó la atención por la edad de dos de los involucrados y por la cantidad de antecedentes acumulados entre los tres sospechosos.

El hecho ocurrió en la calle Vieytes al 1400, donde efectivos de la División Intervenciones Rápidas realizaban tareas de prevención. Según informaron fuentes policiales, los agentes observaron a tres jóvenes corriendo por la zona mientras un vecino solicitaba ayuda y señalaba que acababan de intentar robarle su vehículo.

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Ante la situación, los uniformados iniciaron una rápida intervención y lograron interceptar a los sospechosos a pocos metros del lugar.

Tres hombres jóvenes vestidos con chaquetas deportivas permanecen de pie con los rostros difuminados frente a una pared
La Policía de la Ciudad confirmó que los delincuentes registran un extenso historial de ingresos por robos, hurtos y tentativas

Tras ser demorados, los tres jóvenes fueron identificados por el dueño de una motocicleta Honda Twister que se encontraba estacionada frente a su domicilio. El damnificado aseguró que eran las mismas personas que instantes antes habían intentado llevarse el rodado.

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La rápida reacción policial permitió frustrar el robo antes de que los delincuentes lograran escapar con la motocicleta.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para determinar su grado de participación en el hecho.

Un oficial de policía ingresa a un individuo con la cara pixelada en la parte trasera de un vehículo policial por la noche
Tras ser demorados, los tres jóvenes fueron identificados por el dueño de una motocicleta

Dos menores con numerosos antecedentes

Uno de los aspectos que más llamó la atención del procedimiento fue el historial delictivo de los involucrados.

Uno de los detenidos tiene apenas 13 años y registra cinco antecedentes por robo y tentativa de robo cometidos entre abril y agosto de este año.

Su cómplice, de 15 años, presenta el prontuario más extenso de los tres: acumula diez antecedentes vinculados a robos, hurtos y tentativas. De acuerdo con la información oficial, ocho de esos hechos ocurrieron durante los últimos cinco meses.

Por su parte, el único mayor de edad del grupo, un joven de 18 años, posee tres antecedentes por delitos contra la propiedad registrados desde 2022.

Un oficial de policía uniformado sostiene del brazo a una persona detenida con el rostro difuminado junto a un patrullero en la noche
Uno de los detenidos, de 15 años, presenta el prontuario más extenso de los tres: acumula diez antecedentes

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Nacional de Menores N.º 7, a cargo del juez Gonzalo Oliver de Tezanos, con intervención de la Secretaría N.º 19.

Por disposición judicial, el sospechoso de 18 años fue imputado por el delito de robo en grado de tentativa. En tanto, los dos menores fueron trasladados al Instituto Inchausti, donde quedaron alojados mientras continúa la investigación.

Un policía se tiroteó con cuatro motochorros frente a un Jardín de Infantes en Ituzaingó

Días atrás, un agente de la Policía de la Ciudad protagonizó un tiroteo con cuatro motochorros que intentaron asaltar a un enfermero en Ituzaingó, en un hecho ocurrido frente a un jardín de infantes y apenas media hora antes del ingreso de los alumnos. El episodio se registró el 30 de agosto sobre la avenida Santa Rosa, cerca del cruce con José María Paz, en el límite con Morón.

Según la investigación, los delincuentes se movilizaban en dos motocicletas y abordaron a un enfermero que circulaba por la zona. Tras desestabilizarlo, le robaron una mochila. En ese momento, un policía de la Ciudad que se encontraba dentro de su vehículo particular observó el asalto, descendió, se identificó como efectivo y trató de impedir el robo utilizando su arma reglamentaria.

La intervención derivó en un intenso intercambio de disparos con los asaltantes, quienes finalmente escaparon del lugar. Una cámara de seguridad registró la secuencia y los peritos hallaron ocho vainas servidas en la escena.

Afortunadamente, no hubo heridos: tanto el enfermero como el policía resultaron ilesos. Los cuatro sospechosos lograron huir y son buscados por las autoridades, que analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificarlos.

La causa quedó en manos de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó y fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

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