Teleshow

La foto que confirma el romance entre La Joaqui y Tiago PZK: “Mi nuevo yerno”

En medio del escándalo que atraviesa la escena urbana, los cantantes ya no se ocultan y compartieron una reunión familiar

tiago pzk la joaqui
La Joaqui y Tiago PZK ya no se esconden
Guardar

Desde que trascendió la separación de La Joaqui y Luck Ra, la escena urbana argentina no paró de especular sobre sus movimientos amorosos. Las fotos, las canciones, las omisiones, todo se leía como un potencial mensaje. Primero, a él se lo vinculó con Tuli Acosta. Luego, a ella con Tiago PZK. Rumores, desmentidas, ambigüedades, interpretaciones de todo tipo. Pero nada con la fuerza de la foto publicada el viernes a la noche que ofrece un nuevo capítulo en este culebrón.

La responsable fue Vanesa Aranda, la madre de El Noba, el recordado artista fallecido en 2022 en un accidente de moto. El oriundo de Florencio Varela tenía una relación casi de hermandad con La Joaqui, y ella la mantuvo con sus familiares. De allí que el mensaje de Vanesa adquiriera un peso decisivo: “Que nervios mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”, escribió antes de mostrar las fotos de la vista.

PUBLICIDAD

Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, anticipó la visita de La Joaqui
Vanesa Aranda, la mamá de El Noba, anticipó la visita de La Joaqui

Las postales la muestran abrazándose con La Joaqui y Tiago PZK, mirando sonrientes cámara. La imagen llevaba de fondo “Pica”, el primer tema que La Joaqui grabó junto a El Noba. No fue una elección al azar. Aranda es hoy parte de la vida de la rapera con la misma naturalidad con la que lo fue durante los años en que su hijo estaba vivo, y esa canción funcionó como un recordatorio silencioso de todo lo que une a las dos mujeres más allá del escándalo sentimental. La foto posterior, de mesa larga y confraternidad, muestra a los ¿actuales? novios sentados juntos.

Que sea ella quien haga la presentación tiene un peso difícil de reemplazar. La Joaqui y El Noba —cuyo nombre real era Lautaro Coronel— se conocieron grabando “Lassie” junto a L-Gante y desde entonces construyeron una amistad que ambos describían como un vínculo de hermanos. Juntos lanzaron “Pica” y luego “Butakera”, esta última grabada pocos días antes de que el cantante muriera el 3 de junio de 2022, a los 25 años, tras un accidente de moto. Cuatro años después, la rapera sigue siendo parte de esa familia, y Vanesa la siente como una hija. Y, acaso, la mejor manera posible de empezar a blanquear una relación de la que, hasta el momento, ninguno de los dos se hace cargo.

PUBLICIDAD

Vanesa Aranda con La Joaqui y Tiago PZK
Vanesa Aranda con La Joaqui y Tiago PZK

Esta parte de la historia comenzó cuando La Joaqui dijo que nunca tuvo una pareja que no la haya engañado. Luck Ra respondió con un comunicado en el que negó la infidelidad, pero en el mismo texto confirmó sin querer lo que todos especulaban: que su ex ya estaba saliendo con “un ex gran amigo” suyo. El nombre de Tiago PZK quedó instalado en el centro de la historia.

La Joaqui y Tiago PZK juntos en la mesa familiar
La Joaqui y Tiago PZK juntos en la mesa familiar

La Joaqui no tardó en responder. En un descargo largo y filoso, cuestionó que Luck Ra expusiera su intimidad mientras decía respetarla, y le dedicó su frase más dura a la manera en que él había descripto al otro: “Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos”. Y cerró con una advertencia: “Preservé cosas que podrían haberte dejado muy mal parado”.

Mientras el cruce se extendía en redes, Yanina Latorre sumó un dato concreto: La Joaqui y Tiago PZK habían pasado un fin de semana en Cañuelas. “Encerraditos, no asomaron ni las narices. Bomba y bomba”, escribió. Desde entonces, los dos eligieron el silencio público y las indirectas. Tiago reapareció en sus redes con un mensaje escueto —“Este mes saco música”— sin hacer ninguna referencia al escándalo. Pero en TikTok se lo vio cantando “te gustan villeros”, una frase de su propia canción que sus seguidores leyeron como una señal directa.

La Joaqui, por su parte, publicó un video abrazada a alguien cuya cara no se veía, con una canción de fondo que también apareció en publicaciones de Tiago PZK, Rodri RBZ y Candecaroo —lo que orientó las lecturas hacia una colaboración musical entre los cuatro—, y otro video usando el audio de “Los Dioses”, de Anuel AA y Ozuna y destacando la frase: “Me disculpo absolutamente con nadie”. Quizás un anticipo de una visita de viernes por la noche, en la que dio un paso más en lo que parece ser su nueva historia de amor.

Temas Relacionados

La JoaquiLuck RaTiago PZKEl Noba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Leyrado y Carla Peterson hablan sobre “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae hecho con IA a partir de sus voces

La tercera entrega de la saga histórica de Infobae con Inteligencia Artificial, que se puede ver en Youtube y en todas las plataformas del medio, recrea los últimos días del padre de la educación argentina, en una producción donde las actuaciones vocales guiaron a la tecnología

Juan Leyrado y Carla Peterson hablan sobre “Sarmiento, el Maestro”, el corto de Infobae hecho con IA a partir de sus voces

Griselda Siciliani con Teleshow: “Cuando tratás de explicar un espectáculo como Boite lo empobrecés”

La actriz repasó su relación creativa con Carlos Casella, reveló qué es lo que más admira de él y también habló del rodaje de Menem 2, su paso por el personaje de Moria y su abigarrada agenda

Griselda Siciliani con Teleshow: “Cuando tratás de explicar un espectáculo como Boite lo empobrecés”

Mitos, señales y secretos de La dama regresa, la película con la que Isabel Sarli volvió al cine tras 15 años de duelo

Hace 30 años, el 12 de septiembre de 1996, se estrenaba el controvertido filme de Jorge Polaco que marcaba la vuelta a la pantalla grande de la diva del cine erótico. El exilio autoimpuesto por la muerte de Armando Bó, el miedo de ya no ser y los recuerdos del gran amor de su vida

Mitos, señales y secretos de La dama regresa, la película con la que Isabel Sarli volvió al cine tras 15 años de duelo

Mario Pergolini homenajeó a las figuras que lo guiaron en su profesión: “Nunca ocultaban nada y te ayudaban”

En el Día del Maestro, el conductor destacó el rol de los docentes y recordó a referentes de los medios que lo orientaron en sus primeros años

Mario Pergolini homenajeó a las figuras que lo guiaron en su profesión: “Nunca ocultaban nada y te ayudaban”

La indirecta de Laura Esquivel a su novio al revelar por qué no se casó tras nueve años de relación

La actriz relató cómo conoció a su pareja y reaccionó ante la consulta de Mario Pergolini sobre una futura boda

La indirecta de Laura Esquivel a su novio al revelar por qué no se casó tras nueve años de relación

AMÉRICA

Materiales de construcción registraron en julio su tercera mayor alza de precios de 2026 en Nicaragua

Materiales de construcción registraron en julio su tercera mayor alza de precios de 2026 en Nicaragua

Estados Unidos pide a República Dominicana derogar el decreto que grava las importaciones de arroz

Costa Rica evaluó a 498 postulantes en nueva convocatoria del examen para ejercer medicina

De los pedidos a la cárcel: condenan a integrantes de una organización que distribuía droga desde automóviles en Panamá

Ocho de cada diez cubanos desconfía de las reformas económicas del régimen en Cuba

MALDITOS NERDS

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

Nintendo Switch 2 recibirá ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: Encore Edition’

SNK anuncia ‘Metal Slug Ultimate Collection’ con diez juegos para 2027

Square Enix anuncia ‘Romancing SaGa 3: Destinies United’ para febrero de 2027

‘Inazuma Eleven: Bold Revolution’ será la secuela directa de ‘Victory Road’

Square Enix recupera ‘Torneko’s Mystery Dungeon’ con gráficos en HD

DEPORTES

Mientras esperan el permiso para el Kily González, el Inter Miami de Lionel Messi recibirá al líder Nashville por la MLS: hora, TV y formaciones

Mientras esperan el permiso para el Kily González, el Inter Miami de Lionel Messi recibirá al líder Nashville por la MLS: hora, TV y formaciones

River Plate buscará meterse en zona de playoffs en su visita a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Continúa la fecha 9 del Torneo Clausura con cuatro duelos clave para la Tabla Anual: hora, TV y formaciones

Los dos goles en cinco minutos que sufrió Dibu Martínez en el empate del Chelsea ante Hull City

Franco Colapinto tuvo una gran clasificación en el Gran Premio de España y largará 9°