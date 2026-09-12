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Las paradisíacas vacaciones de María Susini junto a India Arana en Bali: cascadas, playas y templos

Madre e hija eligieron el sudeste asiático para disfrutar de unas semanas a puro relax en uno de los destinos turísticos más exóticos

Madre e hija eligieron el sudeste asiatico para vivir uno días a pura relajación
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María Susini e India Arana protagonizaron unas vacaciones en común que quedaron registradas a través de las publicaciones que ambas compartieron en sus redes sociales. La actriz y su hija —fruto de su relación con el actor Facundo Arana— eligieron Bali como destino, y las imágenes que difundieron dan cuenta de una escapada en la que combinaron naturaleza, playas y cultura local.

La primera parte del álbum se concentró en un entorno natural de aguas verdosas y formaciones de roca caliza. India posó sobre una plataforma cubierta por una fina capa de agua, con una bikini rojo oscuro, el pelo mojado y gafas de sol sobre la frente. Detrás de ella se extendía una cascada que caía por una pared de roca irregular, mientras que las raíces expuestas de un árbol de gran porte ocupaban uno de los laterales de la escena.

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En otra secuencia, la joven se recostó sobre esa misma superficie rocosa y dirigió la mirada hacia una oquedad oscura rodeada de formaciones calcáreas. También apareció de pie, sumergida hasta la cintura en una poza verde esmeralda, bajo una cascada dividida en varios hilos de agua. “Sacado de película”, escribió India en la publicación que acompañó esas imágenes.

Una mujer en bikini recostada sobre una formación rocosa al pie de una cascada natural
India posó en una cascada durante sus vacaciones familiares
Dos mujeres sonrientes posan en traje de baño para una autofoto en una playa con vegetación y estructuras de madera
Madre e hija posaron en la playas de Bali
Un curso de agua verdosa rodeado de árboles y vegetación densa en un entorno forestal
Gran parte de las publicaciones que hicieron estuvieron dedicadas al paisaje

El recorrido incluyó además fotos sin personas, dedicadas al paisaje: un río transparente con reflejos verdes entre ramas y follaje, una cascada sobre rocas grises y ocres y una sucesión de saltos de agua escalonados que desembocaban en una poza más amplia. La vegetación y las sombras de los árboles completaron las vistas del lugar.

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Luego, India mostró otra faceta del viaje desde la playa. En una selfie se la vio bajo una palapa, con el mar turquesa al fondo, una tabla de surf sobre la arena y personas dentro del agua. También compartió una imagen en la que sonreía bajo el techo de paja de ese espacio, con tumbonas, sombrillas y la costa detrás.

Entre las postales apareció un cartel verde de “Beach Access” sujeto a una palmera y cubierto de calcomanías, además de un momento en un bar de playa. Allí, India bebió de un coco con bombilla, sentada frente a una barra de madera, mientras el mar y las olas se veían a través de la estructura abierta del local.

Perfil de una mujer de cabello oscuro apoyada frente al mar con un cielo de tonos rosados durante el atardecer
Susini disfruto de un atardecer de película en un templo
Una mujer en traje de baño de dos piezas permanece bajo una cascada en medio de rocas y vegetación tropical
La dupla eligió hacer un viaje por el sudeste asiático
Una mujer en bikini descansa sobre una superficie de piedra junto a la caída de agua de una cascada rodeada de árboles
María recostada sobre una formación rocosa al pie de una cascada en un entorno natural

La visita a un templo quedó reflejada en la imagen de una entrada construida con piedra volcánica gris oscura, con relieves geométricos, flores de buganvilla y una estatua de Ganesha rodeada de ofrendas. En otra toma, una figura de piedra de rasgos zoomorfos sostenía una ofrenda amarilla y llevaba una tela a cuadros blancos y negros alrededor de la base.

María también compartió imágenes junto a una cascada. Con bikini blanco, se sentó sobre una plataforma rocosa frente a la caída de agua y las raíces de un árbol; en otra foto permaneció de pie con un brazo elevado hacia el salto. La serie se completó con una postal en la que descansaba boca arriba sobre la roca, con los brazos detrás de la cabeza y las piernas flexionadas.

Madre e hija se reunieron en una selfie al aire libre, con los rostros apoyados uno contra el otro. India llevaba la bikini roja y las uñas turquesas, mientras que Susini lucía una prenda lila de tirantes. Al fondo se distinguían mesas y sillas de madera, una escalera de piedra y una construcción con techo de paja.

Una mujer con traje de baño está sentada sobre una roca junto a una cascada y raíces de árboles
Arana sentada sobre una roca junto a una cascada durante su viaje de vacaciones
Estatua de piedra con tela a cuadros que sostiene una pequeña caja de ofrenda frente a follaje verde y flores rosadas
Las visitas a los templos en Bali fueron una parte importante de las vacaciones familiares
Una joven sentada en un banco de madera bebe de un coco verde con un sorbete dentro de una cabaña frente al mar
India disfrutó de agua de coco frente al mar (Instagram)

En otra de las publicaciones, Susini se mostró de espaldas sobre una baranda de piedra, frente al horizonte marítimo y bajo un cielo de tonos rosados y anaranjados. “Un atardecer soñado en el Templo de Uluwatu”, escribió al referirse a ese momento. La modelo también caminó por la orilla con un vestido negro de tirantes, mientras el viento movía la prenda y el cabello. “Paraíso”, escribió María en una de las publicaciones.

El registro del viaje incluyó, además, a un macaco de cola larga sentado sobre una baranda de piedra y sosteniendo una botella plástica entre sus manos, con el mar calmo de fondo.

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