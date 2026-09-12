Jubilaciones y deuda, los dos rubros que más se adelantaron en las partidas para este año antes del Presupuesto 2027

El 15 de septiembre el Poder Ejecutivo Nacional enviará al Congreso el Presupuesto Nacional de Gastos y Recursos de la Administración Central para 2027, para su tratamiento en las comisiones de Diputados y Senado (Foto: Senado)

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En medio del hermetismo que caracteriza a la elaboración del Presupuesto Nacional de Gastos y Recursos de la Administración Central, tanto en su composición como, principalmente, en los supuestos macroeconómicos de tipo de cambio, inflación, crecimiento y saldo del intercambio comercial, Infobae analiza cómo llega la ejecución presupuestaria a quince días de la presentación formal del Poder Ejecutivo Nacional ante el Congreso de la Nación, junto con las previsiones macroeconómica del consenso del mercado para 2027 relevadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

El Gobierno llega a esta instancia con la premisa de consolidar el superávit fiscal, sostener la prioridad de las partidas destinadas a la acción social -principalmente jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)-, y mantener el recorte de subsidios económicos a empresas y particulares junto con refuerzos en las transferencias a universidades y provincias para obras de infraestructura y educación.

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A eso se suma la reducción y eliminación de impuestos considerados distorsivos, como los derechos de exportación, el impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y los impuestos internos, junto con la baja de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial para las nuevas contrataciones netas que se oficialicen hasta mayo de 2027, en los términos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El gasto total sube apenas por encima de lo pautado

Al 1 de septiembre de 2026 había transcurrido 244 de los 365 días del año, por lo que la ejecución teórica alcanzaba el 66,9%. Los gastos devengados de la Administración Central sumaban $101,5 billones sobre un crédito vigente a ese momento de $150,1 billones, una ejecución de 67,6%, apenas 0,76 puntos porcentuales (pp) por encima de esa referencia, según los datos de Presupuesto Abierto de la Secretaría de Hacienda a los que accedió Infobae.

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El resultado agregado, sin embargo, oculta diferencias marcadas entre jurisdicciones, que anticipan qué áreas llegarían al proyecto de 2027 con mayor peso relativo y cuáles con menor margen de recuperación.

Los sectores que tenderían a consolidar su peso

El Ministerio de Capital Humano, que concentra las prestaciones previsionales, las asignaciones familiares y los programas vinculados al PAMI, devengó $60,2 billones, equivalente al 69,5% de su crédito vigente para todo el año, 2,6 pp por encima del ritmo teórico.

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Dado que estas partidas ya corren adelantadas respecto del calendario, y que el consenso privado proyecta una inflación acumulada de entre 28% y 33% entre septiembre de 2026 y diciembre de 2027, la actualización que rige mensualmente para las jubilaciones y asignaciones buscará preservar el poder de compra. Eso sugiere que la partida social llegaría al proyecto 2027 con un crédito que no solo compense la inflación, sino que consolide el peso relativo que ya exhibe en la ejecución actual.

La partida social llegaría al proyecto 2027 con un crédito que no solo compense la inflación, sino que consolide el peso relativo que ya exhibe

El Servicio de la Deuda Pública mostró la ejecución más alta, con 86,9%, una brecha de 20 pp sobre la pauta teórica para el período transitado. El adelanto refleja el calendario de vencimientos ya devengados y anticipa que el rubro llegaría a 2027 con una necesidad de crédito ajustada tanto por la inflación proyectada como por el propio cronograma de pagos, sin margen para una reducción del peso relativo.

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También superaron el nivel teórico el Ministerio de Economía, con 69,3%; el Ministerio de Seguridad Nacional, con 71,9%; el Ministerio de Defensa, con 70,9%; el Poder Judicial, con 69,7%; y el Poder Legislativo Nacional, con 73,1 por ciento.

En todos estos casos, la ejecución adelantada respecto del calendario, sumada a una inflación proyectada de dos dígitos altos para el tramo restante hasta fines de 2027, hace previsible que sus créditos nominales para el próximo ejercicio se ajusten al alza para sostener, como mínimo, el nivel real ya devengado.

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Las áreas rezagadas no recuperarían el terreno perdido

Obligaciones a Cargo del Tesoro concentró la mayor brecha del cuadro: devengó $3,3 billones sobre un crédito vigente de $11,7 billones, una ejecución de apenas 28,6%, equivalente a 38,3 pp por debajo de la pauta teórica. A diferencia de los rubros adelantados, una jurisdicción tan rezagada no recupera automáticamente el terreno perdido en lo que resta del año, por lo que su peso relativo dentro del gasto total tendería a reducirse también en la proyección de 2027, salvo una decisión explícita de reasignación.

Una jurisdicción tan rezagada no recupera automáticamente el terreno perdido en lo que resta del año, por lo que su peso relativo dentro del gasto total tendería a reducirse también en la proyección para el próximo año

El mismo patrón se observa, en menor escala, en el Ministerio de Justicia, con 58%; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con 57,9%; la Jefatura de Gabinete de Ministros, con 60,7%; el Ministerio Público, con 62,8%; el Ministerio del Interior y la Cancillería, ambos con 63,2%; el Ministerio de Salud, con 63,7%; y la Presidencia de la Nación, con 62%. Ninguno de estos rubros alcanza el ritmo teórico de 66,9%, lo que anticipa una pérdida de participación relativa dentro del gasto total si el criterio de asignación de 2027 replica el comportamiento observado en la ejecución de este año.

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Los recursos corrieron por delante del gasto

Los recursos totales de la Administración Central acumularon $128,7 billones, equivalente al 73,7% de lo presupuestado, 6,9 puntos porcentuales por encima de la ejecución teórica.

Los ingresos impositivos, el rubro de mayor peso, sumaron $59,4 billones, con una ejecución de 65,7%, la única categoría de recursos por debajo de la pauta anual. Los aportes y contribuciones alcanzaron $34,7 billones, 72,1% de lo presupuestado, y las rentas de la propiedad llegaron a $24,4 billones, equivalente al 78,2% de lo que se esperaba hasta ese momento.

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Las ventas de acciones y participación de capital sumaron $1,2 billones, equivalente a 91,7% del total previsto para el año.

La combinación de mayores recursos respecto de lo presupuestado para el período y un gasto casi alineado con él derivó en un superávit de caja de $29 billones, superior en 118,6% al previsto en el presupuesto vigente para esta altura del año.

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La economía llega con menor crecimiento y mayor superávit comercial

El escenario macroeconómico que enmarca la presentación del Presupuesto 2027, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina (REM) es de un crecimiento del PBI para 2026 de 2,1%, luego de que la actividad agregada retrocediera 0,9% en el segundo trimestre según el consenso privado, dato que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá en los próximos días.

La inflación proyectada para el acumulado de 2026 es del 30%, mientras que, para los próximos doce meses, entre agosto de 2026 y agosto de 2027, desciende al 21 por ciento.

Tanto el REM como los precios de los bonos coinciden en que la desinflación se profundizará durante el primer semestre de 2027, y perforaría el 1% recién hacia abril

Tanto el REM como los precios de los bonos coinciden en que la desinflación se profundizará durante el primer semestre de 2027, con una inflación mensual que rondaría 1,6% a 1,8% en el arranque del año y perforaría el 1% recién hacia abril.

El tipo de cambio oficial mayorista aumentó en agosto 0,9% en el promedio mensual, la mitad de lo que esperaba el REM de julio. La mediana de las proyecciones para diciembre de 2026 se ubica en $1.652, con una variación interanual esperada de 14,1% respecto de diciembre del año anterior.

El frente externo mostró la mejora más marcada: el superávit comercial anual esperado ascendió a USD 25.034 millones, USD 1.600 millones por encima del relevamiento previo, en un contexto en el que las exportaciones de energía, agro y minería podrían llevar el resultado comercial a un máximo histórico cercano a USD 27.000 millones en el año.

El proyecto de Presupuesto 2027 que ingresará al Congreso el 15 de septiembre deberá precisar los supuestos de inflación, tipo de cambio, crecimiento y saldo comercial, los cuales suelen ser más optimistas que los del consenso del mercado (Foto: Reuters)

En materia fiscal, el consenso privado mantuvo su previsión de un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI para 2026, por debajo de la meta de 1,4% acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En las últimas horas se conoció la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de incrementar la partida presupuestaria para las áreas de Defensa y Cancillería, tanto para lo que resta de 2026, como especialmente para 2027

Con ese cuadro de fondo, el proyecto de Presupuesto 2027 que ingresará al Congreso el 15 de septiembre deberá precisar los supuestos de inflación, tipo de cambio, crecimiento y saldo comercial, los cuales suelen ser más optimistas que los del consenso del mercado.

En las últimas horas se conoció la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de incrementar la partida presupuestaria para las áreas de Defensa y Cancillería, tanto para lo que resta de 2026, como especialmente para 2027, a partir de la decisión presidencial de reforzar el control de los recursos económicos en el área de las Islas Malvinas.