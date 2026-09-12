Estados Unidos

Florida confirmó un hackeo en su base de datos de licencias de conducir: atacantes accedieron a información de vehículos y conductores

El incidente fue detectado el 4 de septiembre y tuvo como punto de entrada las credenciales comprometidas de un usuario de la Policía de Plant City, según las autoridades estatales

Licencia de conducir y llaves de automóvil sobre una mesa frente a una computadora con fichas de datos y un individuo con capucha.
Florida confirmó una brecha de seguridad en la base de datos DAVID, que reúne información sobre licencias de conducir y vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida confirmó una brecha de seguridad en la base de datos estatal DAVID, que concentra información sobre licencias de conducir y vehículos. La agencia informó que detectó el acceso no autorizado el 4 de septiembre de 2026, lo atribuyó a una organización criminal cibernética internacional y afirmó que el incidente ya fue contenido. El caso abrió una investigación con organismos estatales y de seguridad pública, según la declaración de la dependencia citada por BleepingComputer.

La intrusión afectó a un sistema utilizado por agencias autorizadas para consultar registros de conductores y vehículos. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, conocido como FLHSMV por sus siglas en inglés, no precisó cuántos expedientes fueron consultados o descargados ni identificó los campos de información a los que pudieron acceder los responsables. La agencia sostuvo que no hay una brecha activa, de acuerdo con NBC News.

PUBLICIDAD

La confirmación llegó después de que el grupo ShinyHunters publicara en la web oscura que había atacado al “Florida DMV”. El episodio ocurrió además pocos días después de que la firma de verificación de identidad IDScan.net reconociera un posible acceso no autorizado a datos de clientes almacenados en su nube, un caso que es investigado por la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, según NBC News.

Qué pasó con la brecha en la base de datos de licencias de conducir de Florida

La investigación preliminar de FLHSMV estableció que el acceso se produjo mediante las credenciales comprometidas de un único usuario del Departamento de Policía de Plant City. Según la agencia estatal, esas claves estaban almacenadas de forma indebida en el dispositivo electrónico personal del empleado, en lugar de permanecer dentro de equipos administrados por su institución. Esa circunstancia permitió el ingreso a DAVID, de acuerdo con la información difundida por BleepingComputer.

PUBLICIDAD

DAVID es el acrónimo de Driver and Vehicle Information Database, la plataforma estatal que reúne datos vinculados con licencias de conducir y registros de vehículos. Las autoridades no difundieron una descripción completa de las funciones del usuario comprometido ni explicaron qué nivel de acceso tenía dentro de la plataforma. Tampoco informaron si las credenciales habían sido utilizadas antes del incidente detectado el 4 de septiembre, según NBC News.

En su declaración pública, FLHSMV indicó que el ataque fue realizado por una “organización criminal cibernética internacional”. La dependencia añadió que adoptó medidas para contenerlo y que no había nuevos accesos en curso. “La brecha de datos fue mitigada rápidamente y no ocurrió ni está ocurriendo ninguna otra brecha”, afirmó la agencia en el comunicado.

La confirmación oficial no incluyó una atribución nominal del ataque. Aunque ShinyHunters había reivindicado la intrusión días antes, Florida no identificó a ese grupo como responsable ni confirmó públicamente que los atacantes hubieran extraído una cantidad determinada de registros. La investigación penal continúa y la agencia anticipó que dará más información cuando considere apropiado.

Una tarjeta de identidad sobre una mesa oscura junto a un teléfono inteligente, una computadora portátil y un gráfico de red digital.
El FLHSMV detectó el acceso no autorizado el 4 de septiembre de 2026, atribuyó el ataque a una organización criminal cibernética internacional y aseguró que la brecha fue contenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ingresaron los atacantes al sistema DAVID de Florida

La explicación de Florida sobre el punto de acceso difiere de la versión presentada por ShinyHunters. El grupo afirmó que aprovechó una falla en el proceso de restablecimiento de contraseñas para entrar a varias cuentas vinculadas con DAVID. Según los atacantes, ese mecanismo les habría permitido acceder a cuentas de empleados del organismo de vehículos y de otras agencias autorizadas, informó BleepingComputer.

La agencia estatal no confirmó la existencia de una falla general en el sistema de recuperación de contraseñas. Su investigación se concentró en las credenciales pertenecientes al usuario de la Policía de Plant City, que estaban guardadas en un equipo personal. Esa diferencia es relevante porque el comunicado oficial describe un acceso basado en credenciales comprometidas, mientras que la versión de ShinyHunters plantea una vulnerabilidad de alcance más amplio, según BleepingComputer.

Los atacantes también dijeron haber empezado a consultar identificadores de registros dentro de DAVID el 3 de septiembre. FLHSMV, en cambio, informó que tuvo conocimiento de la brecha al día siguiente. La información disponible no permite establecer de forma pública cuándo comenzó el acceso, si existieron intentos anteriores ni durante cuánto tiempo estuvieron expuestos los datos, según NBC News.

La dependencia de Florida no publicó detalles sobre cambios técnicos introducidos después del incidente. Tampoco explicó si revisó las credenciales de otros usuarios, si modificó las reglas de acceso remoto o si adoptó medidas adicionales sobre dispositivos personales. La agencia limitó su comunicación a la contención de la brecha y a la cooperación con organismos estatales, de acuerdo con BleepingComputer.

Qué datos pudieron quedar expuestos tras el ataque al DMV de Florida

FLHSMV no indicó qué información pudo haber sido consultada, copiada o extraída del sistema DAVID. La ausencia de una cifra oficial impide determinar la cantidad de conductores, propietarios de vehículos u otros usuarios potencialmente afectados. El organismo tampoco publicó una lista de datos comprometidos, como números de licencia, domicilios, fotografías o historial registral, según NBC News.

ShinyHunters aseguró haber obtenido más de 200.000 registros de conductores, pero esa cifra no fue ratificada por Florida. El grupo difundió una imagen que presentó como una ficha de DAVID con información atribuida al fallecido financista Jeffrey Epstein, entre ella un supuesto número de licencia y datos sobre vehículos registrados a su nombre. NBC News señaló que no pudo verificar la autenticidad del material publicado, según NBC News.

La publicación permaneció disponible hasta el 11 de septiembre, fecha que ShinyHunters había señalado como límite para iniciar contactos con Florida antes de divulgar archivos. Después de que FLHSMV emitiera su declaración, el grupo eliminó las referencias al Estado de su sitio. La agencia no respondió a las consultas de NBC News sobre una eventual comunicación con los atacantes, de acuerdo con NBC News.

El retiro de la publicación no aclaró el destino de los archivos que el grupo decía tener. Tampoco alteró la posición oficial del Estado, que mantuvo la investigación abierta y evitó confirmar el volumen de registros obtenido. Las autoridades deberán establecer si hubo descarga masiva de información, acceso selectivo a expedientes o una exposición limitada a las credenciales del usuario comprometido, según BleepingComputer.

Ilustración de una mano presionando teclas de un teclado de ordenador portátil, iluminada en tonos azules sobre un fondo oscuro.
FLHSMV notificó la brecha a la Oficina del Fiscal General de Florida y trabaja con agencias estatales para determinar el alcance del ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué organismos investigan la brecha de seguridad en Florida

FLHSMV informó que notificó el incidente a la Oficina del Fiscal General de Florida y que trabaja con el Servicio Digital de Florida y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Esas entidades participan en la respuesta institucional mientras avanza la investigación sobre el acceso no autorizado a DAVID.

La respuesta estatal se orienta, por ahora, a determinar el alcance del ataque y preservar información útil para la pesquisa. Florida no informó detenciones, acusaciones penales ni medidas judiciales vinculadas con el caso. Tampoco publicó un mecanismo para que conductores o propietarios de vehículos consulten si su información figura entre los archivos potencialmente comprometidos, según NBC News.

Las autoridades tampoco anunciaron notificaciones individuales a posibles afectados. Esa decisión suele depender de la identificación de los registros comprometidos y del tipo de datos involucrados. En este caso, la agencia no precisó si pudo reconstruir la actividad realizada con las credenciales comprometidas ni si dispone de una lista de personas cuya información fue consultada.

Qué relación tiene el ataque en Florida con la filtración de IDScan.net

El incidente de Florida se conoció en un contexto de preocupación por otra exposición de datos vinculada con documentos de identidad en Estados Unidos. IDScan.net, una empresa que presta servicios de verificación documental a compañías privadas, informó que un tercero pudo haber accedido o copiado información guardada en cuentas de clientes dentro de su entorno de nube, según BleepingComputer.

La compañía dijo que recibió información sobre el posible acceso no autorizado alrededor del 1 de septiembre. También indicó que aseguró sus sistemas y contrató especialistas externos para investigar el alcance del hecho. IDScan.net afirmó que coopera con autoridades federales y que ofreció monitoreo de crédito y servicios de protección de identidad a personas que podrían haber resultado afectadas, de acuerdo con BleepingComputer.

La investigación sobre IDScan.net surgió después de que una plataforma de la web oscura ofreciera acceso a más de 153 millones de escaneos de licencias de conducir de Estados Unidos y Canadá. La base también incluía más de 10 millones de tarjetas de identificación, tres millones de documentos de viaje y 579.000 tarjetas médicas, según datos citados por BleepingComputer.

La Oficina Federal de Investigación confirmó que analiza el incidente relacionado con IDScan.net, aunque no difundió un conteo oficial de documentos comprometidos ni estableció públicamente el origen de toda la base de datos. NBC News informó que los dos ataques no parecían estar relacionados, pese a que ambos involucran sistemas que almacenan información de licencias de conducir, según NBC News.

Florida deberá precisar en las próximas etapas de la investigación qué información fue expuesta, cuántas personas podrían estar afectadas y si corresponderá emitir notificaciones individuales. Mientras tanto, el Estado sostiene que el acceso fue contenido y que no hay actividad no autorizada en curso dentro de DAVID, según la declaración de FLHSMV citada por BleepingComputer.

Temas Relacionados

FloridaFiltración de datosProtección de datosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Genelle Guzmán-McMillan, la última sobreviviente rescatada del 11-S: sus 27 horas bajo los escombros de las Torres Gemelas y el milagro que nadie logra explicar

Hace 25 años, el 12 de septiembre de 2001, fue rescatada tras permanecer atrapada a 9 metros de profundidad bajo los restos de 110 pisos. Tenía una pierna enterrada y una sola mano libre cuando sintió que alguien la sujetó y la salvó

Genelle Guzmán-McMillan, la última sobreviviente rescatada del 11-S: sus 27 horas bajo los escombros de las Torres Gemelas y el milagro que nadie logra explicar

Un joven de 12 años impulsa nuevas reglas para bicicletas eléctricas en el condado de Orange

Alex Guess presentó una petición con cinco medidas de seguridad y busca apoyo municipal para que California permita aplicar normas locales

Un joven de 12 años impulsa nuevas reglas para bicicletas eléctricas en el condado de Orange

Viajaron gratis a Tokio, intentaron ingresar casi USD 1 millón en cannabis y ahora enfrentan 10 años de cárcel

Dos ciudadanas estadounidenses llegaron al aeropuerto de Haneda con 30 kilos de cannabis ocultos en dos maletas. La aduana detectó irregularidades en el equipaje y las arrestó; una confesó, la otra negó saber qué transportaba

Viajaron gratis a Tokio, intentaron ingresar casi USD 1 millón en cannabis y ahora enfrentan 10 años de cárcel

El propietario de los New York Jets, Woody Johnson, explicó por qué llevó a los jugadores al Museo del 11-S: “Me afectó mucho”

El presidente de la franquicia neoyorquina relató el impacto que le provocó la visita a una sala dedicada a las víctimas, a días del 25.º aniversario de los atentados

El propietario de los New York Jets, Woody Johnson, explicó por qué llevó a los jugadores al Museo del 11-S: “Me afectó mucho”

Presentan una ley para reducir la semana laboral a 32 horas sin recorte de sueldo en Estados Unidos

El proyecto de Bernie Sanders y Mark Takano propone acortar la jornada mediante un cronograma escalonado de cuatro años. La iniciativa busca proteger los ingresos frente al avance de la inteligencia artificial y su impacto productivo

Presentan una ley para reducir la semana laboral a 32 horas sin recorte de sueldo en Estados Unidos

TECNO

Elon Musk y Sam Altman están de acuerdo con disminuir el desarrollo de la IA en el mundo como propone CEO de Anthropic

Elon Musk y Sam Altman están de acuerdo con disminuir el desarrollo de la IA en el mundo como propone CEO de Anthropic

Una app busca proteger tu privacidad avisándote si hay gafas de Meta cerca de ti

Twitch creó un entrenador de stream para ganar dinero mientras se transmite en vivo

Nintendo gana una batalla legal en Europa contra los dispositivos que permiten piratear juegos de Switch

Dario Amodei, CEO de Anthropic, pide ralentizar el desarrollo de la IA: “el riesgo de perder el control es grave”

ENTRETENIMIENTO

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

“La joya de la familia” vuelve 20 años después: así será la secuela que reúne a sus protagonistas originales

Pierce Brosnan rompe el silencio sobre los supuestos conflictos de Tom Hardy en ‘MobLand’

Sharon Stone reveló cómo sobrevivió a una hemorragia cerebral con entre 1% y 5% de probabilidades y atravesó 25 años de recuperación

Qué es de la vida de Brooklyn Beckham: de hijo de David y Victoria a buscar su propia identidad profesional

MUNDO

Rusia descartó una reunión entre Putin y Zelensky en el G20 de Miami: "Es imposible"

Rusia descartó una reunión entre Putin y Zelensky en el G20 de Miami: "Es imposible"

Ucrania se atribuyó la victoria en "la primera batalla naval" de la historia entre drones

El régimen de Irán utilizó imágenes satelitales de origen chino para atacar la base estadounidense en Jordania

Ucrania atacó una planta petroquímica clave en la región rusa de Samara

Bahréin anunció que no se unirá a la reunión de los países del Golfo con Irán en Omán para abordar la crisis en Ormuz