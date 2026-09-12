Florida confirmó un hackeo en su base de datos de licencias de conducir: atacantes accedieron a información de vehículos y conductores

Florida confirmó una brecha de seguridad en la base de datos DAVID, que reúne información sobre licencias de conducir y vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida confirmó una brecha de seguridad en la base de datos estatal DAVID, que concentra información sobre licencias de conducir y vehículos. La agencia informó que detectó el acceso no autorizado el 4 de septiembre de 2026, lo atribuyó a una organización criminal cibernética internacional y afirmó que el incidente ya fue contenido. El caso abrió una investigación con organismos estatales y de seguridad pública, según la declaración de la dependencia citada por BleepingComputer.

La intrusión afectó a un sistema utilizado por agencias autorizadas para consultar registros de conductores y vehículos. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, conocido como FLHSMV por sus siglas en inglés, no precisó cuántos expedientes fueron consultados o descargados ni identificó los campos de información a los que pudieron acceder los responsables. La agencia sostuvo que no hay una brecha activa, de acuerdo con NBC News.

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La confirmación llegó después de que el grupo ShinyHunters publicara en la web oscura que había atacado al “Florida DMV”. El episodio ocurrió además pocos días después de que la firma de verificación de identidad IDScan.net reconociera un posible acceso no autorizado a datos de clientes almacenados en su nube, un caso que es investigado por la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos, según NBC News.

Qué pasó con la brecha en la base de datos de licencias de conducir de Florida

La investigación preliminar de FLHSMV estableció que el acceso se produjo mediante las credenciales comprometidas de un único usuario del Departamento de Policía de Plant City. Según la agencia estatal, esas claves estaban almacenadas de forma indebida en el dispositivo electrónico personal del empleado, en lugar de permanecer dentro de equipos administrados por su institución. Esa circunstancia permitió el ingreso a DAVID, de acuerdo con la información difundida por BleepingComputer.

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DAVID es el acrónimo de Driver and Vehicle Information Database, la plataforma estatal que reúne datos vinculados con licencias de conducir y registros de vehículos. Las autoridades no difundieron una descripción completa de las funciones del usuario comprometido ni explicaron qué nivel de acceso tenía dentro de la plataforma. Tampoco informaron si las credenciales habían sido utilizadas antes del incidente detectado el 4 de septiembre, según NBC News.

En su declaración pública, FLHSMV indicó que el ataque fue realizado por una “organización criminal cibernética internacional”. La dependencia añadió que adoptó medidas para contenerlo y que no había nuevos accesos en curso. “La brecha de datos fue mitigada rápidamente y no ocurrió ni está ocurriendo ninguna otra brecha”, afirmó la agencia en el comunicado.

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La confirmación oficial no incluyó una atribución nominal del ataque. Aunque ShinyHunters había reivindicado la intrusión días antes, Florida no identificó a ese grupo como responsable ni confirmó públicamente que los atacantes hubieran extraído una cantidad determinada de registros. La investigación penal continúa y la agencia anticipó que dará más información cuando considere apropiado.

El FLHSMV detectó el acceso no autorizado el 4 de septiembre de 2026, atribuyó el ataque a una organización criminal cibernética internacional y aseguró que la brecha fue contenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ingresaron los atacantes al sistema DAVID de Florida

La explicación de Florida sobre el punto de acceso difiere de la versión presentada por ShinyHunters. El grupo afirmó que aprovechó una falla en el proceso de restablecimiento de contraseñas para entrar a varias cuentas vinculadas con DAVID. Según los atacantes, ese mecanismo les habría permitido acceder a cuentas de empleados del organismo de vehículos y de otras agencias autorizadas, informó BleepingComputer.

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La agencia estatal no confirmó la existencia de una falla general en el sistema de recuperación de contraseñas. Su investigación se concentró en las credenciales pertenecientes al usuario de la Policía de Plant City, que estaban guardadas en un equipo personal. Esa diferencia es relevante porque el comunicado oficial describe un acceso basado en credenciales comprometidas, mientras que la versión de ShinyHunters plantea una vulnerabilidad de alcance más amplio, según BleepingComputer.

Los atacantes también dijeron haber empezado a consultar identificadores de registros dentro de DAVID el 3 de septiembre. FLHSMV, en cambio, informó que tuvo conocimiento de la brecha al día siguiente. La información disponible no permite establecer de forma pública cuándo comenzó el acceso, si existieron intentos anteriores ni durante cuánto tiempo estuvieron expuestos los datos, según NBC News.

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La dependencia de Florida no publicó detalles sobre cambios técnicos introducidos después del incidente. Tampoco explicó si revisó las credenciales de otros usuarios, si modificó las reglas de acceso remoto o si adoptó medidas adicionales sobre dispositivos personales. La agencia limitó su comunicación a la contención de la brecha y a la cooperación con organismos estatales, de acuerdo con BleepingComputer.

Qué datos pudieron quedar expuestos tras el ataque al DMV de Florida

FLHSMV no indicó qué información pudo haber sido consultada, copiada o extraída del sistema DAVID. La ausencia de una cifra oficial impide determinar la cantidad de conductores, propietarios de vehículos u otros usuarios potencialmente afectados. El organismo tampoco publicó una lista de datos comprometidos, como números de licencia, domicilios, fotografías o historial registral, según NBC News.

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ShinyHunters aseguró haber obtenido más de 200.000 registros de conductores, pero esa cifra no fue ratificada por Florida. El grupo difundió una imagen que presentó como una ficha de DAVID con información atribuida al fallecido financista Jeffrey Epstein, entre ella un supuesto número de licencia y datos sobre vehículos registrados a su nombre. NBC News señaló que no pudo verificar la autenticidad del material publicado, según NBC News.

La publicación permaneció disponible hasta el 11 de septiembre, fecha que ShinyHunters había señalado como límite para iniciar contactos con Florida antes de divulgar archivos. Después de que FLHSMV emitiera su declaración, el grupo eliminó las referencias al Estado de su sitio. La agencia no respondió a las consultas de NBC News sobre una eventual comunicación con los atacantes, de acuerdo con NBC News.

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El retiro de la publicación no aclaró el destino de los archivos que el grupo decía tener. Tampoco alteró la posición oficial del Estado, que mantuvo la investigación abierta y evitó confirmar el volumen de registros obtenido. Las autoridades deberán establecer si hubo descarga masiva de información, acceso selectivo a expedientes o una exposición limitada a las credenciales del usuario comprometido, según BleepingComputer.

FLHSMV notificó la brecha a la Oficina del Fiscal General de Florida y trabaja con agencias estatales para determinar el alcance del ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué organismos investigan la brecha de seguridad en Florida

FLHSMV informó que notificó el incidente a la Oficina del Fiscal General de Florida y que trabaja con el Servicio Digital de Florida y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Esas entidades participan en la respuesta institucional mientras avanza la investigación sobre el acceso no autorizado a DAVID.

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La respuesta estatal se orienta, por ahora, a determinar el alcance del ataque y preservar información útil para la pesquisa. Florida no informó detenciones, acusaciones penales ni medidas judiciales vinculadas con el caso. Tampoco publicó un mecanismo para que conductores o propietarios de vehículos consulten si su información figura entre los archivos potencialmente comprometidos, según NBC News.

Las autoridades tampoco anunciaron notificaciones individuales a posibles afectados. Esa decisión suele depender de la identificación de los registros comprometidos y del tipo de datos involucrados. En este caso, la agencia no precisó si pudo reconstruir la actividad realizada con las credenciales comprometidas ni si dispone de una lista de personas cuya información fue consultada.

Qué relación tiene el ataque en Florida con la filtración de IDScan.net

El incidente de Florida se conoció en un contexto de preocupación por otra exposición de datos vinculada con documentos de identidad en Estados Unidos. IDScan.net, una empresa que presta servicios de verificación documental a compañías privadas, informó que un tercero pudo haber accedido o copiado información guardada en cuentas de clientes dentro de su entorno de nube, según BleepingComputer.

La compañía dijo que recibió información sobre el posible acceso no autorizado alrededor del 1 de septiembre. También indicó que aseguró sus sistemas y contrató especialistas externos para investigar el alcance del hecho. IDScan.net afirmó que coopera con autoridades federales y que ofreció monitoreo de crédito y servicios de protección de identidad a personas que podrían haber resultado afectadas, de acuerdo con BleepingComputer.

La investigación sobre IDScan.net surgió después de que una plataforma de la web oscura ofreciera acceso a más de 153 millones de escaneos de licencias de conducir de Estados Unidos y Canadá. La base también incluía más de 10 millones de tarjetas de identificación, tres millones de documentos de viaje y 579.000 tarjetas médicas, según datos citados por BleepingComputer.

La Oficina Federal de Investigación confirmó que analiza el incidente relacionado con IDScan.net, aunque no difundió un conteo oficial de documentos comprometidos ni estableció públicamente el origen de toda la base de datos. NBC News informó que los dos ataques no parecían estar relacionados, pese a que ambos involucran sistemas que almacenan información de licencias de conducir, según NBC News.

Florida deberá precisar en las próximas etapas de la investigación qué información fue expuesta, cuántas personas podrían estar afectadas y si corresponderá emitir notificaciones individuales. Mientras tanto, el Estado sostiene que el acceso fue contenido y que no hay actividad no autorizada en curso dentro de DAVID, según la declaración de FLHSMV citada por BleepingComputer.