“En evaluación”: el Gobierno festejó los dichos de Trump sobre Malvinas y no lo descarta como mediador frente al Reino Unido

Donald Trump saluda a Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025. Foto; AP

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Donald Trump calificó de “desastre potencial” cualquier conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, aunque se mostró confiado en poder mediar si ambas partes se lo solicitaran. Las declaraciones las realizó este sábado en Dublín, tras un encuentro con el primer ministro irlandés Micheál Martin. La Casa Rosada recibió la postura con especial atención y desde más de uno de los despachos admiten que están evaluando alternativas.

“Siempre son importantes las declaraciones de Trump”, admiten desde Presidencia de la Nación. En rigor, el mandatario estadounidense afirmó esta mañana: “Estoy seguro de que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”. Además, describió a Argentina y al Reino Unido como “dos países” que están actualmente “enfadados” entre sí, y dijo encontrar la situación en torno a las islas “muy interesante”.

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Javier Milei y Donald Trump juntos en el Board of Peace. REUTERS/Jonathan Ernst

Las declaraciones de Trump tuvieron un eco inmediato en los medios internacionales, ya que pareció poner en duda si el gobierno británico sería capaz de desplegar recursos para proteger su posición ilegítima sobre las islas, tal y como lo hizo durante el conflicto bélico de 1982. Si bien recordó que los británicos “entraron y se apoderaron de ellas”, señaló que el Reino Unido enfrenta hoy una serie de problemas domésticos que podrían limitar su proyección militar.

“Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que deben resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos, estamos hablando de semanas en barcos”, afirmó Trump. El tono de sus dichos se asemeja al que Milei utilizó en la cadena nacional de hace una semana, en la que destacó que el Reino Unido enfrenta “múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico, que difícilmente tengan solución”. “Es claro que ellos recorren un camino de declive. Sin embargo, el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer”, agregó, oportunamente.

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En la Casa Rosada reaccionaron esta tarde al decir que los dichos provenientes de Estados Unidos forman parte de una de las alternativas que manejan para encarar un “diálogo sincero” con el Reino Unido. “Está todo en evaluación”, afirmaron voceros oficiales del Presidente.

Donald Trump y Javier Milei reunidos en la Casa Blanca. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo/File Photo

Las palabras de Trump llegan en un momento de reactivación de la política exterior argentina en torno a Malvinas. El 4 de septiembre, el presidente Javier Milei presentó un paquete de medidas que incluyó la reglamentación de sanciones contra empresas que extraigan hidrocarburos en la zona sin autorización del país, el refuerzo del presupuesto de Defensa y el proyecto de una Base Naval Integrada en Ushuaia.

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Parte de esas decisiones se formalizaron a través del DNU 867/2026 y el Decreto 868/2026, que designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Esa norma establece penalidades para actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina realizadas sin permiso estatal. Los organismos alcanzados tendrán un plazo de cinco días hábiles para informar posibles incumplimientos.

En los días posteriores al anuncio, Milei confirmó que se habían iniciado procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas con actividad directa o indirecta en la cuenca Malvinas. La agenda oficial contempla, además, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional orientado a ampliar las sanciones vigentes y crear un Consejo de Seguridad Nacional.

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Esta semana, el Ejecutivo sumó otra medida al esquema: el Decreto 983/2026 creó en la Cancillería el Sistema de Articulación de la Política Exterior, un área encargada de coordinar las acciones de los organismos estatales que puedan incidir en el reclamo sobre las islas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Cada organismo alcanzado deberá designar un enlace institucional para canalizar la información hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

En la misma rueda de prensa, Trump cuestionó a Londres por no haber aportado respaldo militar durante el conflicto con Irán. Trump sostuvo que el Reino Unido depende en gran medida del petróleo que transita por el estrecho de Ormuz y que, pese a ello, no envió buques cuando se los solicitó. Afirmó haber pedido apoyo tanto a la OTAN como al entonces primer ministro británico Keir Starmer, y haber recibido como respuesta que no había embarcaciones disponibles.

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En el marco de la agenda más próxima, Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión en Casa Rosada para alinear a su bloque legislativo antes de una semana cargada de iniciativas clave. El encuentro, programado para el lunes en el Salón Héroes de Malvinas, tendrá un formato de “charla conceptual sobre economía”. Es una práctica que el mandatario viene repitiendo cada vez que se acerca el tratamiento de proyectos importantes: ya lo hizo con la reforma del Banco Central y con el debate sobre la mora de las familias.

La urgencia de la convocatoria responde a que ese mismo lunes el Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y al día siguiente presentará el Presupuesto 2027 en la Cámara Baja. Esta última contemplará un crecimiento del porcentaje de gasto orientado al Ministerio de Defensa.

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