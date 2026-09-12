El ejército libanés detuvo a un familiar del ex dictador sirio Bashar al Assad por portar armas y drogas

Varios familiares de Al Assad huyeron de Siria tras el derrocamiento del ex dictador en diciembre de 2024 (REUTERS/Ammar Awad)

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Las autoridades libanesas detuvieron a un familiar del derrocado dictador sirio Bashar al Assad junto con el hijo de un conocido narcotraficante en el noreste de Líbano, bajo cargos de portar armas y drogas, informaron dos funcionarios y el ejército libanés el sábado.

Dos funcionarios judiciales indicaron que Suleiman Assad y Ali Zeiter, hijo de Noah Zeiter —el presunto narcotraficante arrestado el año pasado—, fueron detenidos el viernes cerca de la ciudad nororiental de Baalbek. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a revelar información a los medios. Suleiman Assad es hijo de Hilal Assad, primo del presidente derrocado.

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Varios funcionarios sirios y familiares de Assad han huido de Siria hacia otros países, incluido Líbano, luego que el régimen de cinco décadas de la familia Assad llegó a su fin en diciembre de 2024, cuando rebeldes islamistas tomaron el poder. Bashar Assad y su hermano menor, Maher, se encuentran exiliados en Rusia.

El ejército libanés señaló en un comunicado que detuvo a tres personas, entre ellas un ciudadano sirio que no tenía documentos que demostraran que permanece legalmente en Líbano.

El ejército detalló, además, que llevaban armas y hachís, una droga procesada a partir del cannabis que se cultiva ampliamente en el noreste de Líbano. Si bien las autoriades no divulgaron los nombres, las iniciales de sus nombres y apellidos coincidían con las de Assad y Zeiter. Ambos fueron interrogados bajo la supervisión de funcionarios judiciales.

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La detención de Suleiman Assad se produce semanas después que Líbano entregara a las autoridades sirias a un mayor general retirado que comandó una división en el ejército de Bashar al Assad.

Durante más de 13 años de guerra civil que se cobraron más de medio millón de vidas, las fuerzas sirias bombardearon las zonas controladas por rebeldes.

El ejército libanés indicó que los sospechosos llevaban armas y hachís (REUTERS/Zohra Bensemra)

Tras una serie de operativos en la ciudad de Latakia, las fuerzas de seguridad interna arrestaron a nueve expilotos de aviones y helicópteros militares “involucrados en crímenes de guerra contra el pueblo sirio (...) en varias regiones”, informó la agencia oficial de noticias Sana, citando a las autoridades.

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Entre ellos están los generales Menhel Anwar Saleh, Sami Ibrahim Mahmoud y Ghayath Ali Rehyé.

“Sus crímenes causaron un gran número de víctimas (...) e infligieron daños significativos en pueblos y villas, además de haber desplazado residentes y destruido hogares e infraestructura civil”, agregó Sana.

Desde su llegada al poder, las nuevas autoridades sirias han arrestado a exoficiales del régimen depuesto a finales de 2024.

En agosto, las autoridades judiciales sirias sentenciaron a muerte, en ausencia, a Bashar al Asad, que huyó a Rusia, y a su hermano Maher.

(Con información de AP y AFP)