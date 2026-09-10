Crimen y Justicia

Tiroteo en El Palomar: la banda que baleó al padre de una alumna le robó el auto a una familia minutos después

El hecho ocurrió en el cruce de Atahualpa y Leones, a tan solo dos cuadras del ataque al policía retirado de la Bonaerense. Las imágenes

Tiroteo en El Palomar: la banda que baleó al padre de una alumna le robó el auto a una familia minutos después
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La banda de delincuentes que este jueves a la mañana baleó durante un intento de robo al padre de una alumna del jardín de infantes del Colegio Emaus, en la localidad bonaerense de El Palomar, fue la misma que, minutos después del ataque, le sustrajo el auto a una mujer que se dirigía al mismo centro educativo junto a sus dos hijos.

Según confiaron fuentes judiciales a Infobae, el violento episodio ocurrió a las 7:15 en el cruce de Atahualpa y Leones, donde las víctimas fueron interceptadas por un auto en contramano.

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Ante ese apremiante escenario, la madre de los menores intentó evadir a los delincuentes y circuló en reversa a toda velocidad. Sin embargo, al llegar a la esquina e intentar acelerar, el auto se detuvo por completo y la mujer no pudo volver a arrancarlo.

Tiroteo en El Palomar: el robo a una familia que cometió la banda de delincuentes que baleó al padre de una alumna
La conductora no pudo arrancar su auto y fue abordada por uno de los delincuentes.

El video que encabeza esta nota da cuenta que ese fue el imprevisto ideal para que los asaltantes pudieran lograr su cometido: con las víctimas indefensas y sin salida, uno de ellos descendió del asiento trasero, apuntó a la conductora y le exigió que bajara del vehículo.

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Tiroteo en El Palomar: el robo a una familia que cometió la banda de delincuentes que baleó al padre de una alumna

Lejos de resistirse, la mujer descendió del habitáculo del conductor, rescató a sus dos hijos de la parte trasera del Peugeot 308 y juntos se refugiaron sobre la vereda.

Lucila, una testigo del ataque armado al policía retirado Hernán Mariano Catarraso, de 51 años y excomisario inspector de la Policía Bonaerense, habló con la prensa desde el lugar del hecho y contó que la familia que fue asaltada instantes después del hecho concurre al mismo establecimiento educativo.

“Estábamos acá en este episodio a las 8 de la mañana y nos enteramos que a los 10 minutos de lo que había pasado, habían robado acá a dos cuadras a una familia del colegio”, explicó.

Tiroteo en El Palomar: el robo a una familia que cometió la banda de delincuentes que baleó al padre de una alumna

Ante la consulta de este medio, fuentes con acceso al expediente precisaron que los delincuentes abandonaron este auto en la villa Carlos Gardel, por lo cual se sospecha que pueden ser de esa zona del Conurbano.

Tiros y pánico afuera de la escuela

La localidad bonaerense de El Palomar amaneció este jueves en medio de un violento episodio ocurrido frente al reconocido Colegio Emaus, donde al menos tres delincuentes balearon al padre de una alumna en un intento por robarle la camioneta en la que circulaban.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió cerca de las 7:15 sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, cuando la víctima dejaba a su hija en el jardín de infantes de la institución.

Pánico en El Palomar: delincuentes balearon al padre de una alumna frente a una escuela

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, el tiroteo entre la víctima y los asaltantes se desató cuando Catarraso se identificó como policía y extrajo su arma de fuego personal.

En ese momento, los delincuentes reaccionaron con violencia y dispararon contra el hombre, que resultó herido en la zona del abdomen. Fuentes del caso precisaron que, afortunadamente, el proyectil ingresó por el ombligo y salió por el costado del estómago, por ende no le afectó ningún órgano vital.

El video que acompaña esta nota muestra los instantes posteriores al tiroteo, producto del cual la víctima quedó tendida sobre el asfalto, aunque consciente. “¿Te fijás la nena? Ey, ¡la nena!“, se escucha gritar al hombre, desesperado por conocer el estado de salud de su hija.

Robo y tiros en la puerta de un colegio en El Palomar
La víctima fue asistida por vecinos y luego por personal del SAME, que lo trasladó en ambulancia al Hospital Posadas.

Mientras tanto, un vecino de la cuadra y otros padres que estaban en el lugar para dejar a sus hijos en el colegio se encargaron de asistir a la menor y de pedir ayuda al 911.

En el lugar del hecho trabaja personal de Policía Científica, abocado a realizar las pericias correspondientes y el levantamiento de pruebas que sean de interés para la causa que encabeza el fiscal Pablo Masferrer, titular de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Morón.

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