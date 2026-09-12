Crimen y Justicia

Detuvieron a un joven en La Plata que estaba prófugo hace seis años: está acusado de robo y tentativa de homicidio

El operativo se realizó luego de que los investigadores recibieran información sobre el regreso del sospechoso a Punta Lara, donde tenía una orden de captura vigente

El joven de 27 años fue detenido en Ensenada tras permanecer prófugo desde 2020 (Fuente: 0221)
El joven de 27 años fue detenido en Ensenada tras permanecer prófugo desde 2020 (Fuente: 0221)
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Un joven de 27 años fue detenido en Ensenada tras permanecer prófugo desde 2020. El aprehendido está acusado por haber participado de un robo armado y el ataque a balazos contra el hijastro de la víctima en la localidad de Punta Lara.

El arresto se concretó el jueves 10 de septiembre, luego de que investigadores de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Ensenada recibieran información sobre el regreso del sospechoso al barrio. El acusado fue localizado en la zona de calles 9, entre 12 y 13, donde los agentes confirmaron su identidad y ejecutaron la orden de captura que seguía vigente.

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Según el medio 0221, el hecho investigado ocurrió el 28 de junio de 2020, cerca de las 20.15. Una mujer de 52 años se encontraba en la puerta de su casa cuando dos hombres llegaron en motocicleta, la amenazaron con una escopeta y le sustrajeron el teléfono celular.

La víctima se resistió al asalto y recibió golpes. Ante la situación, su hijastro salió de la vivienda para intervenir. Uno de los agresores le efectuó dos disparos antes de escapar junto a su cómplice. El joven sobrevivió al ataque.

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A partir del análisis de cámaras de seguridad y de las declaraciones reunidas, la Justicia ordenó el 6 de julio de 2020 allanar una vivienda de Punta Lara para detener a C.E.S. Cuando los agentes realizaron el procedimiento, el acusado ya no estaba en el domicilio. Según la investigación, dejó de concurrir a los lugares que frecuentaba y permaneció prófugo durante los seis años siguientes, hasta su reciente detención.

La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma, tentativa de homicidio y lesiones. Intervienen la Unidad Funcional de Instrucción N°2 y el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Plata.

El acusado tenía además una causa previa por tentativa de robo, iniciada en agosto de 2017 ante la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia de La Plata. Tras su captura, deberá afrontar el proceso judicial vinculado con el asalto y el ataque ocurrido en 2020.

Otro prófugo fue detenido en Ensenada

A mediados de agosto, efectivos policiales detuvieron en el barrio El Dique a un hombre de 27 años que era buscado desde hacía cinco años por el asesinato de Brian Nahuel Georges. La Justicia le imputó el delito de homicidio agravado y la causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki.

La cuadra en donde vivía Brian Nahuel Georges la noche del asesinato en Ensenada
La cuadra en donde vivía Brian Nahuel Georges la noche del asesinato en Ensenada

El sospechoso, identificado con las iniciales Z. J. I., era el único acusado que permanecía prófugo en la investigación por la muerte de Georges. El crimen ocurrió el 17 de agosto de 2021 en una vivienda ubicada en la zona de 35 bis, entre las calles 126 y 127.

Ese día, un llamado al 911 alertó a la Policía sobre la presencia de una persona herida dentro de la casa. Cuando los agentes llegaron, constataron que Georges había muerto a causa de un disparo en la cabeza. La victima habría intentado defenderse con un palo de escoba durante un forcejeo, pero recibió un impacto en la cabeza. Los investigadores establecieron que en el lugar se efectuaron tres disparos.

En los primeros días de la pesquisa, las autoridades realizaron dos allanamientos para identificar a los responsables. Uno de los acusados, que entonces tenía 16 años, fue detenido. Sin embargo, el otro sospechoso logró evitar la captura y permaneció fuera del alcance de la Justicia durante cinco años.

Las tareas posteriores permitieron determinar que Z. J. I. residía con familiares en una casa de calle 126, entre 40 y 41, en El Dique. Con esa información, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones y de la Policía de Ensenada realizó el operativo que derivó en su detención.

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